Manta Manta 2: Handlung & Rezension

Ab dem 30. März startet Manta Manta 2 in den deutschen Kinos. Wir wissen, worum es in der Fortsetzung des Kultfilms genau geht und welche Schauspieler und Filmautos am Start sind.

"Warum rosten bei Mantas zuerst die Türen? Wegen Achselschweiß!" Solche und noch mehr Manta-Witze kann man sich ab dem 30. März 2023 wieder im Kino anhören – in Manta Manta 2. Ja, richtig gelesen. Der Kultfilm von 1991 wird fortgesetzt und so darf der ikonische Manta nach mehr als 30 Jahren wieder über die Leinwand driften. Und es wird wieder bunt, schrill und leicht bis ordentlich drüber. Als Protagonisten sind natürlich Bertie (Til Schweiger), Uschi (Tina Ruland) und Klausi (Michael Kessler) am Start. Diesmal steht Schweiger aber nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Regisseur dahinter. Innerhalb von 40 Drehtagen ist "Manta Manta – zwoter Teil" entstanden, mit vielen namhaften Gastrollen.

Auf Schauspielerseite sind beispielsweise Wotan Wilke Möhring, Axel Stein, Lukas Podolski, Evelyn Burdecki, oder PS-Profi Jean Pierre (JP) Kraemer mit dabei. Auf Fahrzeugseite der originale Opel Manta aus dem ersten Film, ein VW Golf 2, ein Mercedes 190, ein BMW 3er E36, ein getunter Opel Calibra, ein Mercedes-AMG C 63 und auch JPs pinker Audi RS 6. Zu den Kulissen zählen wieder viele Orte im Ruhrgebiet, in Dortmund, in Wuppertal, aber auch im Kölner Rheinauhafen. Allerdings ist der Ort des Geschehens von Manta Manta 2 nahezu das einzig Gewohnte. Denn in 30 Jahren haben sich nicht nur Autos, Mode und Technik weiterentwickelt, sondern auch das Leben von Protagonist Bertie. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zweiter Trailer zu "Manta, Manta 2" im Video:

Erste Szene von Manta Manta 2

So rosig und unbeschwert wie Anfang der 90er-Jahre läuft es für Bertie in Manta Manta 2 nämlich nicht mehr. Die Zeiten von Tuning, Straßenrennen, Fuchsschwänzen, Lederstiefeln und Schlaghosen ist vorbei und die örtliche Frittenbude sowie der Asphalt sind nicht mehr sein Lebensmittelpunkt. Die Autos, die in den 90ern noch frisch waren, sind zu Oldtimern geworden und auch an Bertie samt Entourage nagt der Zahn der Zeit. Einige Gebrauchsspuren vom Leben der Arbeiterklasse machen sich bemerkbar.

Statt mit einem aufsehenerregenden Manta über die Straße zu düsen, zuckelt Bertie in der ersten Szene des neuen Films mit einem klapprigen Fahrrad über den Asphalt – den Führerschein musste der gescheiterte Rennfahrer abgeben, ebenso seinen heißgeliebten Manta. Mit seiner Autowerkstatt und angeschlossener Kart-Bahn versucht er nun nur noch finanziell über die Runden zu kommen. Aber er gerät bei der Tilgung des Darlehens ins Straucheln. Zudem bittet Ex-Frau Uschi ihn darum, sich um ihre gemeinsamen Kinder zu kümmern. Das ist aber schwieriger als gedacht, denn Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) rebelliert und Tochter Mücke (Luna Schweiger), schleppt nur Idioten ab. Das Chaos in Manta Manta 2 läuft auf höchsten Touren.

Original Filmauto in Manta Manta 2

Um die Zwangsversteigerung abzuwenden, kommt Bertie die zündende Idee: Er möchte am anstehenden Classic-Cars-Rennen am Bilster Berg teilnehmen. Aber er braucht zunächst seinen Führerschein zurück, ein schnelles Auto und Uschis Herz möchte er überdies auch wieder erobern. Die Odyssee beginnt. Sowohl die bürokratischen, materiellen als auch emotionalen Anforderungen sind hoch. Und um den Calibra wieder auf Vordermann zu bringen, sind einige nicht ganz rechtskonforme Mittel nötig. Als Sohn Daniel den Wagen bei einem illegalen Rennen aber in der Kiesgrube zu Schrott fährt, steht Bertie wieder vor dem Nichts. Der Traum scheint geplatzt. Aber dann, in der ausweglos wirkenden Tristesse der abgeranzten Werkstatt, rollt Uschi den perfekt erhaltenen quietschbunten Manta in die Halle. Und dessen 2,0-Liter-Reihenvierzylinder mit geschärfter Nockenwelle und 135 PS (99 kW) ist bereit für das Rennen.

Rezension zu Manta Manta 2

Zum Finale von Manta Manta 2 steht, ebenso wie im ersten Teil, ein Rennen an. Zwischen Gut und Böse, der kleine Mann gegen den Poser, Manta gegen Mercedes 190. Wer gewinnt, ist mit Handlungsbogen eines typischen Schweiger-Hollywood-Happy End-Films klar. Aber auf welche Weise Bertie gewinnt, ist auf jeden Fall einen Kinobesuch wert. Und das nicht nur für Manta-Manta-Fans, sondern auch für solche, die Til-Schweiger-Filme mögen. Denn er trägt definitiv den Schweiger-Stempel: mit rührseligen bis flachen Szenen, aber auch atmosphärischen Momenten, Schweiger-Komik und durchexerzierter Situationskomik. Gerade die schrulligen Szenen mit Klausi, oder die Klischee-Witze über Manta-Fahrer verleihen dem Film Herz. Daraus ergibt sich eine kurzweilige und gelungene Mischung, die allen Definitionen eines Unterhaltungsfilms entspricht. In Zeiten von Elektroautos und Schnelllebigkeit geradezu gewollt aus der Zeit gefallen und somit wieder erfrischend amüsant, mit einem Flair von Nostalgie.

