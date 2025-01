Manhart und Alpina auf 2002-PS-Expedition

Tuning hoch zwei könnte man den Manhart Alpina 2002 tii auch nennen. Auf Basis des flinken BMW 2002 tii ist in den 70ern erst Alpina und nun zusätzlich auch noch Manhart auf PS-Expedition gegangen!

Da der Manhart Alpina 2002 tii tief in den 60er- und 70er-Jahren verwurzelt ist, geben wir zuerst eine kleine Geschichtsstunde: 1961 debütierte der neu entwickelte Reihenvierzylinder M10 in der Neuen Klasse von BMW, fünf Jahre später bildete das Aggregat auch das technische Rückgrat der kleineren 02er-Familie. Schnell schöpfte man aus dem ungeheuren Potenzial deutlich mehr als die ursprünglichen 75 PS (55 kW): Es folgten Zweiliter, Einspritzung und sogar Turboaufladung. Mitte der 80er erlebte der M10 seinen zweiten Frühling in der Formel 1, wo sein standfester Block aus Gusseisen sage und schreibe 1400 PS (1030 kW) über sich ergehen ließ. Zurück zum 2002 tii: 1971 gönnte BMW dem 02er "Turismo Internazionale" ein zweites "i" für Injection, also Einspritzung. Dazu baute man die Doppelvergaser-Anlage ab und montierte eine Kugelfischer-Einspritzung, deren Komplexität Mechaniker:innen bis heute in den Wahnsinn treibt.

Nicht so bei Alpina in Buchloe: Der Traditionsveredler nutzte den Antrieb Anfang der 70er als Basis für den sogenannten A4-Motor, verfeinerte Kolben, Zylinder sowie Pleuel, polierte Ein- und Auslasskanäle, setzte auf eine 300-Grad-Nockenwelle in Verbindung mit härteren Ventilfedern und entwickelte eine Einzeldrosselklappen-Anlage für die Einspritzung. Kurzum: Aus den serienmäßigen 130 PS (96 kW) wurden nochmals deutlich stämmigere 160 PS (118 kW). Die Folgen für die Fahrdynamik waren weitreichend – immerhin zog der Bimmer nun in 7,4 statt 10,6 s auf Landstraßentempo und machte mit 214 km/h Topspeed sogar den zehn PS stärkeren 2002 turbo nass. Die perfekte Basis also für einen klassischen BMW im Manhart-Style.

Manhart tunt den Alpina 2002 tii ein weiteres Mal

50 Jahre später hat Manhart für den Alpina 2002 tii selbstverständlich noch ein paar weitere Asse im Ärmel, allerdings achtet der Wuppertaler Betrieb dabei nicht zuletzt wegen der H-Zulassung auf Zeitgenössigkeit. Um im Motoren-Slang zu bleiben: Airbox samt K&N-Luftfilter, EMU Classic-Steuergerät, Fächerkrümmer und eine hauseigene Abgasanlage. So stehen nach dem doppelten Tuning 200 PS (147 kW) bei gut 8000 Umdrehungen an, die natürlich auch im Zaum gehalten werden sollten. Verantwortlich hierfür ist unter anderem das Gewindefahrwerk von Raab Classics, eine Domstrebe, ein Überrollbügel sowie die Scheibenbremsen und Achsen aus dem Nachfolger BMW 323i (Unsere Tipps zum Kauf). Von Letzterem stammt übrigens auch die Fünfgang-Box. Was der Alpina 2002 tii derart gerüstet und mit einem Leergewicht von etwa einer Tonne dynamisch auf dem Kasten hat, verrät Manhart leider nicht.

Aber ob man die gut 50 Jahre alte Basis des Manhart Alpina 2002 tii wirklich in den Grenzbereich befördern will, ist eine andere Frage. Zumal das Tuning mit liebevollen Details aufwarten kann. Der aus dem BMW-Regal stammende Lack "Agave Grün" passt klasse zum Alpina-Dekorsatz in Grün-Silber und dem Mattschwarz auf den Hauben und der Schulterlinie. Statt auf eine Chromstoßstange (So Chrom polieren) setzt der Bimmer vorne auf einen Frontspoiler im 2002 turbo-Format. Unter den liebevoll "Schweinebacken" getauften Kotflügelverbreiterungen glänzen dreiteilige 16-Zöller von Alpina auf 215er- beziehungsweise 225er-Gummis. Der Innenraum zeigt sich derweil herrlich authentisch. Nur Details wie das Alpina-Sportlenkrad sowie Scheel-Sitze im Alpina-Design deuten auf das Tuning hin – und natürlich der Überrollbügel, der die Mitfahrt auf der Rückbank vereitelt.