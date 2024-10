Lynk & Co kriegt elektrischen Zuwachs

Lynk & Co 02 (2025) heißt der neueste Zuwachs der Geely-Tochterfirma, die in Deutschland noch ein Nischendasein fristet. Wie das der Zeekr X-Bruder ändern soll, sagen wir hier!

Preis: Lynk & Co 02 (2025) ab 35.495 Euro

Vor Ihnen steht der Lynk & Co 02 (2025), ein neues Elektro-SUV von Lynk & Co, einem Unternehmen der Geely-Gruppe. Er wurde gerade auf einer Veranstaltung in Mailand vorgestellt und ist das zweite Model der Marke, das sowohl auf dem chinesischen als auch auf dem EU-Markt angeboten wird (nach dem Hybridfahrzeug 01), und das erste Elektrofahrzeug, das es auf den Kontinent schafft. "Der brandneue 02 repräsentiert die nächste Phase für Lynk & Co", sagte Nicolas López Appelgren, CEO von Lynk & Co. "Wir erweitern unser Geschäftsmodell, bauen unser Produktportfolio aus und wagen den Schritt in neue Märkte. Diese strategischen Schritte unterstreichen das Engagement von Lynk & Co, unseren Kunden mehr Auswahl sowie Flexibilität zu bieten."

In Europa kostet das Einstiegsmodell Core ab 35.495 Euro. Der Preis steigt auf 39.495 Euro für die 02 More-Variante, die unter anderem ein Harman-Kardon-Lautsprechersystem, 20-Zoll-Räder und eine 360-Grad-Kamera bietet.

Antrieb: 200 kW und 445 km Reichweite

Wie nicht anders zu erwarten, basiert der Lynk & Co 02 (2025) auf Geelys Sustainable Experience Architecture (SEA) Plattform. Er nutzt eine 66-kWh-Batterie und einen Elektromotor an der Hinterachse, um ein Drehmoment von 343 Nm und 200 kW (272 PS) zu erzeugen. Das ist gut für eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 5,5 s und eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h. Die Reichweite des Topmodels (von zwei Modellen) beträgt stolze 445 km. Die 66-kWh-Batterie lässt sich mit einem 150-kW-Gleichstromladegerät in einer halben Stunde von zehn auf 80 Prozent aufladen. Die Reichweite des Core-Modells ist nur 10 km geringer.

Exterieur: Fast schon charakteristisches Design

Der Lynk & Co 02 (2025), der in China Z20 genannt wird, ist ein fünftüriger SUV des C-Segments mit einem weit nach hinten gezogenen Dach und einem Radstand von 2750 mm. Insgesamt ist er 4460 mm lang, 1840 mm breit und 1570 mm hoch, womit er genau in der Mitte des C-Segments liegt. Wie schon der 01 Hybrid wurde auch der 02 von den Designer:innen von Lynk & Co in Göteborg, Schweden, entworfen.

Die Marke gibt es noch nicht lange, aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Lynk & Co bereits einen sehr markanten Stil hat. Beim 02 zeigt sich das in den geteilten Scheinwerfern mit den spindelförmigen Rückfahrscheinwerfern. Am Heck gibt es einen Spoiler, der von den Rückleuchten umrandet wird – fast wie ein leuchtendes Gerüst. Und noch etwas: Er ist viel größer, als er auf den Bildern aussieht, und erinnert ein wenig an den Honda Civic der vorherigen Generation. Es geht aber nicht nur um den Stil, sondern auch um funktionale Details wie einen Kühlergrill mit einer aktiven Klappe, die die Effizienz erhöht, wenn sie nicht benutzt wird.

Interieur: Reduziertes Cockpit, besondere Hupe

Im Innenraum bietet der Lynk & Co 02 (2025) eine interessante Mischung aus Premium und Nachhaltigkeit. Wie nicht anders zu erwarten, befindet sich in der Mitte ein riesiges 15,4-Zoll-HD-Display, auf dem die Navigations-, Medien- und Fahrzeugeinstellungen geändert werden können. Für die Person am Steuer gibt es ein 10,2-Zoll-HD-Display und andere technische Raffinessen wie ein optionales Harman-Kardon-Soundsystem mit 1,6 kW und 14 Lautsprechern sowie zwei kabellose Ladestationen für Mobiltelefone. Beide werden von einem Qualcomm Snapdragon-Chip der dritten Generation angetrieben, der für ein besonders schnelles Nutzererlebnis sorgt.

Das von Lynk & Co sogenannte "Unendlichkeitslicht" spielt im Innenraum eine große Rolle. Die sich über das gesamte Armaturenbrett ziehende Lichtleiste wurde entwickelt, um Warnungen und Stimmungen zu übermitteln und wird in Zukunft ein Hauptmerkmal der Autos der Marke sein. Wie der Ineos Grenadier verfügt auch der 02 über mehr als eine Art von Hupe. Die sogenannte "Hey-Hupe" soll Fußgänger:innen sanfter vorwarnen – sie kann aber auch umgeschaltet und geändert werden. Der 02 bietet 410 l Kofferraumvolumen und 15 zusätzliche Liter im Kofferraum. Wenn das nicht ausreicht, hat Lynk & Co auch noch ein modulares Ablagesystem eingebaut.

