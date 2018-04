Schon 2019 könnte der Lynk & Co 02 nach Europa kommen, der ganz im Sinne der Markenphilosophie, ein junges und urbanes Zielpublikum ansprechen zu wollen, vor allem auf den Trend Individualisierung setzt. Die rot eingefärbten Zierleisten an Front und Heck sind mit einer Vielzahl bunter Alternativen austauschbar. So kann sich jeder Kunde die Kontrastfarben seines Lynk & Co 02 selbst gestalten. Dazu passend werden Felgen in mehreren Designs und mit ziemlich abgedrehten Farben angeboten. Kraft kommt von einem Turbo-geladenen 1,5-Liter-Dreizylinder, später soll auch eine reine Elektroversion des Crossovers folgen.