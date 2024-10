Renovierter LMC-Einsteiger mit neuem Interieur

Mit dem Modelljahr 2025 wird der Münsterländer Einstiegs-Caravan LMC Sassino (2024) noch einmal aufgehübscht und bekommt ein neues Interieur spendiert. Das ist die Ausstattung des preisgünstigen Wohnwagens.

Preis: LMC Sassino (2024) ab 18.300 Euro

Bei Lord Münsterland Caravan, abgekürzt LMC, denkt man auch an Camping-Anfänger:innen. Zumindest sind diese – egal ob als Paar oder vierköpfige Familie – die Zielgruppe des Einstiegsmodell der Münsterländer:innen. Zum Modelljahr 2025 gönnen sie dem LMC Sassino (2024) ein leichtes Facelift. An den günstigen Preisen ändert das wenig. Der Sassino bleibt mit einem Basispreis von 18.300 Euro (Stand: Oktober 2024) erschwinglich.

Eine weitere Konstante in der Sassino-Welt ist und bleibt die zwar kleine, aber breit gestaffelte Grundrissauswahl. Sie wird auch mit dem Facelift des Wohnwagens übernommen und umfasst die Modelle 390 K, 430 D, 450 D, 460 E und 470 K. Insgesamt reichen die Gesamtlängen der Grundrisse von 6,23 bis 7,15 m und umfassen drei bis optional gar sieben Schlafplätze. Diese sind nun in einem aufgewerteten Interieur mit mehr Technik und umweltfreundlicheren Materialien unter.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Recyclingmaterial trifft auf Minimalismus

Der Innenraum war für die Entwickler:innen des Sassenberger Campingfahrzeug-Herstellers beim Facelift des LMC Sassino (2024) besonders wichtig – daher fallen die Änderungen am Exterieur denkbar klein aus. Eine neue Bugmaske muss genügen. Größer dagegen die Änderungen an Bord des Einstiegsmodells. Hier fahren die Münsterländer:innen nun einen geradlinigen Kurs und verzichten auf unnötige Schnörkel oder störende Griffe bei den Dachschränken. Dazu passen auch die unaufgeregten Töne, die man sich für die reduzierte Optik aussuchte: Es bleibt Ton-in-Ton mit weißen Schrankwänden, Betonoptik auf Boden und der Küchenarbeitsplatte und hellgrauen Polstern – übrigens wie die Gardinen mit PET-recyceltem Stoff hergestellt. Als Farbtupfer stechen einzig die Dachschränke in Eichendekor hervor – werden aber der allgemeinen Erdton-Stimmung gerecht. Das soll, so der Hersteller, Ruhe ausstrahlen.

Foto: LMC

Wenn die Optik nicht entspannt, dann wenigstens die Ausstattung. Denn auch sie trägt natürlich zum Wohlfühlfaktor an Bord bei und ist trotz des Sparpreises recht üppig. Im kompakten Caravan bleibt natürlich nicht viel Platz für ausschweifende Festbetten oder üppige Bäder, aber die Entwickler:innen bringen auf der zur Verfügung stehenden Fläche dennoch je nach Grundriss drei bis sieben Personen unter. Die familientauglichen Modelle im Sassino-Programm sind zugleich auch der kürzeste Grundriss 390 K (6,23 m) mit vier bis fünf Schlafplätzen und der längste 470 K (7,15 m) mit sechs bis sieben Betten. Dafür gibt es je ein Doppelbett für die Eltern – im 390er in der Sitzgruppe (188 x 115-145 cm), beim 470er fest (189 x 152 cm) – sowie serienmäßig zwei Etagenbetten (390 K: 192 x 71 cm; 470 K: 190 x 60 cm) für Kinder. Optional lässt sich das Kinderbett um eine dritte Etage erweitern. Der 470 K bringt zudem zwei weitere Personen auf der umklappbaren Sitzgruppe (188 x 122 cm) unter, die direkt am Bug-Doppelbett angrenzt.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Die übrigen drei Grundrisse sind dagegen serienmäßig auf drei Menschen ausgelegt und bieten sowohl zwei Festbett-Schlafplätze als auch eine umbaubare Sitzgruppe. Besonderheit des 460 E: Hier wird auf zwei Einzelbetten (200 x 83/195 x 83 cm) genächtigt, die 430 D und 450 D bringen Reisende in Doppelbetten unter.

Die Küchenzeile bietet stets dieselbe Ausstattung ab Werk. Sie besteht aus einem Dreiflammen-Gaskocher in einer Einheit mit der Edelstahlspüle und einem Kompressor-Kühlschrank mit 131,5 l Volumen (Ausnahme 460 E: 83 l). Die Arbeitsfläche fällt recht knapp aus, rechts und links der Koch-Spül-Einheit bleiben nur wenige Zentimeter zum Schneiden und Anrichten. Dafür bleibt der Küchenblock flexibel in der Platzierung und findet sich je nach Grundriss im Heck (430 D, 450 D), links (390 K, 460 E) oder rechts (470 K; Grundriss im Bild unten) der Wohnraumtüre.

Foto: LMC

Wo noch Platz bleibt, platzieren die Entwickler:innen das Bad. Hierbei handelt es sich um ein Kompaktbad samt feststehendem Waschbecken und Kassettentoilette. Gegen 590 Euro Aufpreis gibt es das Duschpaket. Dieses inkludiert eine Duscharmatur, eine Duschwanne sowie einen Vorhang. Mit Frischwasser (Unsere Empfehlungen für Wasserfilter) sollte jedoch sparsam umgegangen werden: Der LMC Sassino bietet serienmäßig nur einen Zwölf-Liter-Wassertank. Mehr Wasserkapazität bietet dagegen der 44-l-Tank, der aber nur in Verbindung mit dem Sassino-Paket (2495 Euro Aufpreis) verfügbar ist. Dafür dürfen sich Camper:innen dann auch auf einen rollbaren 25-l-Abwassertank, eine Warmwassertherme (5 l), eine Dachverstärkung für den Einbau einer Dachklimaanlage oder eine Insektenschutz-Türe freuen. Ein Highlight des Bads sind jedoch die serienmäßigen Textil-Dachschränke. Sie können flexibel mit allem Wichtigen beladen mit ins Waschhaus auf dem Campingplatz genommen werden.

Bordtechnik & Fahrwerk: Maximal 1500 kg Gesamtmasse

Die Sassenberger:innen packen den LMC Sassino (2024) serienmäßig je nach Grundriss auf ein 1100-kg- (390 K, 430 D), ein 1200-kg- (450 D, 460 E) oder ein 1360-kg-Chassis (470 K). Sollte das nicht genügen, bieten die Münsterländer:innen für den Grundriss 450 D und 470 K eine Auflastung – zusammen mit einem Chassis-Wechsel – auf insgesamt 1500 kg technisch zulässige Gesamtmasse an.

Ähnliche Wohnwagen:

Geheizt wird an Bord serienmäßig mit einer gasbetriebenen Warmluftheizung (3 kW). Diese wird aus zwei 11-kg-Gasflaschen gespeist. Gegen Aufpreis lässt sich die Heizanlage auch durch einen Elektroheizstab (2 kW) erweitern – dieser wird aber nur bei Landstrom betrieben. Eine Batterie gibt es nur im Autarkie-Paket für 1090 Euro und misst dann 95 Ah. Das Paket beinhaltet neben der AGM-Batterie auch eine Spannungsanzeige, ein Ladegerät und eine 12-V-Umluft-Drehzahlautomatik. Wer das LMC-Home-Paket für 790 Euro hinzubucht, kann Gas- und Wasserfüllstände, Stützlast am Stützrad und Reifendruck auch per Smartphone abfragen.