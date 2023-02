Ganz ohne Technik geht es nicht – wobei die Anordung der Beidenelemente am Dach an eine Baumaschine oder ein Flugzeug erinnert. Digitalität gibt es auch.

Wer hier einen Defender sieht, liegt fast richtig. Der neue Ineos Grenadier soll ab Herbst 2022 den Land Rover indirekt beerben. Unter der Haube des Geländewagens arbeiten BMW-Motoren, gebaut wird er im ehemaligen Smart-Werk. Wie ernst es der robuste Allradler meint, klärt die Testfahrt.

Der neue Ineos Grenadier (2022), den wir als Vorserienfahrzeug zur Testfahrt im Gelände ausführen dürfen, schwimmt gegen den Strom. Seit Jahren wird das Auto mehr und mehr zum Smartphone auf Rädern. Aber nicht alle, denn der Grenadier soll ein waschechter Geländewagen werden – ohne elektrifizierte Antriebe und reduziert auf das Nötigste. Der deutsche Anlagenbauer Dirk Heilmann ist so etwas wie der Fuhrparkmeister des britischen Milliardärs Jim Ratcliffe und sollte für ihn den wahren Nachfolger des Land Rover Defenders bauen. Für den Boss des Industriegiganten Ineos ist der neue Defender vielleicht ein gutes SUV, aber ganz sicher nicht das richtige Auto für Abenteuer und Arbeit. Also ließ er kurzerhand einen eigenen Defender-Nachfolger auf die Räder stellen. Benannt nach seiner Londoner Stammkneipe, in der dieser Plan an genau jenem Tag im Jahr 2016 gefasst wurde, als in Solihull der letzte echte Land Rover Defender vom Band lief, ist der neue Ineos Grenadier (2022) mittlerweile fast fertig. Und um zu beweisen, wie ernst sie es damit meint, bitten die Brit:innen schon ein halbes Jahr vor der Markteinführung im Spätherbst 2022 zur ersten Testfahrt mit dem Prototyp. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt mit dem neuen Ineos Grenadier (2022)

Diese erfolgt natürlich im Gelände und dort fühlt sich der 2,5-Tonner auch zu Hause: Der 3,0 Liter große Sechszylinder-Diesel wirft 249 PS (183 kW) und vor allem 550 Newtonmetern in die Waagschale, die grobstolligen Reifen auf den 18-Zoll-Felgen beißen tief in den Schlamm und begleitet von einem sonoren Grollen wühlt sich der neue Ineos Grenadier (2022) unbeirrt voran. Allerdings muss man dabei schon ein bisschen mitdenken und mitlenken, denn anders als der neue Land Rover Defender oder die Mercedes G-Klasse ist der Grenadier ein ziemlich analoger Allradler und verkneift sich neuzeitliche Extras wie unterschiedliche Fahrprogramme für unterschiedliche Untergründe. Mehr als die drei Sperren und die Untersetzung gibt es deshalb nicht zu verstellen. Auch wenn er mit einer Aluminium-Karosse auf einem Leiterrahmen, Starrachsen, Stahlfedern und konventioneller Kraftverteilung ganz ähnlich konstruiert ist wie der alte Defender, wirkt der neue Ineos Grenadier (2022) dabei abseits des Asphalts lange nicht so grobschlächtig, was auf einen gewissen Komfortgewinn auch auf der Straße schließen lässt. Trotzdem vermittelt er einem bei der ersten Testfahrt aber bei der Schlammschlacht deutlich mehr Gefühl fürs Gewühl, als das moderne SUV tun, die allein mit ihren elektronischen Finessen als Geländewagen durchgehen wollen.

Neuer Ineos Grenadier (2022): Form folgt Funktion

Auch das Ambiente im neuen Ineos Grenadier (2022) wirkt wie aus einer anderen Zeit. Zwar gibt es auch hier digitale Instrumente und einen Touchscreen in der Mittelkonsole, doch das Cockpit des Grenadier mit seinem Griffschutz neben den Schaltern und der Bedien-Paneele im Dach erinnert bei unserer ersten Testfahrt eher an eine Baumaschine oder vielleicht an ein Flugzeug als ein SUV aus der Neuzeit. Verpackt ist das Ganze als eine je nach Sichtweise ziemlich frische oder reichlich freche Kopie des Defender – genauso kantig wie das Original, genauso schlicht und genauso praktisch. Und trotzdem ein bisschen weitergedacht: So gibt spürbar mehr Platz zwischen den Schultern und vor den Knien. Auf der bekannten Schulterlinie unter den Fenstern prangt nun eine Reling, an der man spielend Ausrüstungsgegenstände befestigen kann. Und wo der echte Defender die sogenannten Alpine Windows im Dach hat, gibt es bei seinem wahren Nachfolger separate Luken über den Sitzen und nochmal spezielle Befestigungen für sperriges Open-Air-Gepäck. Dazu gibt es eine klassische Leiter aufs Dach mit jeder Menge Land Rover-Charme. Mit einer längs geteilten Heckklappe kann man trotz des außen angeschlagenen Ersatzrads auch ohne großen Kraftaufwand ein paar Kleinigkeiten in den Kofferraum des neuen Ineos Grenadier (2022) schmeißen.

BMW-Motoren im neuen Ineos Grenadier (2022)

Als besonderen Clou bietet der neue Ineos Grenadier (2022) kreisrunde Scheinwerfer mit LED-Technik. Die sehen nicht nur klasse aus, sondern erfüllen auch die Vorgabe, man müsse das Auto jederzeit und überall problemlos reparieren können. Denn rechts und links und vorne und hinten sind sie absolut symmetrisch, sodass man nur halb so viele Ersatzteile braucht und die Leuchten leicht tauschen kann. Der Grenadier folgt seinem Vorbild aber nicht nur im Auftritt, sondern auch im Aufbau: Genau wie der alte Defender ist sein geistiger Erbe aus Aluminium gedengelt auf einem Leiterrahmen montiert, unter dem sich traditionelle Starrachsen drehen. Und natürlich gibt es als Standard eine Geländeuntersetzung und einzeln zu sperrende Differenziale. Für die Entwicklung des Geländewagens war niemand geringeres verantwortlich als Magna in Graz. Der Sechszylinder-Diesel – der zur Testfahrt zur Verfügung stand – kommt, genau wie der 3,0 Liter große Reihensechszylinder-Benziner mit 285 PS (211 kW) und 450 Newtonmeter und die Achtstufen-Automatik von BMW. Die Fertigung zeugt ebenfalls von ernsthaften Absichten: Anstatt den Grenadier irgendwo im Auftrag fertigen zu lassen, hat Ineos von Daimler das Smart-Werk im französischen Hambach übernommen. Ausgerechnet dort, wo bislang eines der urbansten Autos vom Band gelaufen ist, beginnt jetzt die Produktion des neuen Ineos Grenadier (2022), der mit der Stadt so gar nichts zu tun haben will. Und zwar in respektablen Stückzahlen – Ineos plant erstmal mit 30.000 Autos pro Jahr.

Neuer Ineos Grenadier (2022): Zukunft mit Wasserstoffantrieb

Mit einem Startpreis von 59.000 Euro (Stand: Februar 2022) ist der neue Ineos Grenadier (2022) geschickt positioniert: Deutlich teurer als die üblichen Pick-ups, auf die Geländewagenfahrer:innen zuletzt oft auswichen, nur knapp über dem neuen Defender und weit unter der Mercedes G-Klasse hat Ineos seine Nische gefunden. Doch sollte es in unseren Breiten nicht genügend Käufer:innen geben, als dass die Fabrik ausgelastet wäre, plant Jim Ratcliffe den Grenadier neben Europa auch in Amerika und in Afrika zu verkaufen. Dafür soll noch eine rustikalere Variante nachgeschoben werden, als wir hier bei der ersten Testfahrt unter die Lupe genommen haben, genau wie einen Pritschenwagen und eine Cargo-Version. Auch deshalb hat Ineos auf eine besonders robuste und reparaturfreundliche Konstruktion Wert gelegt. Natürlich braucht man auch beim Grenadier trotzdem ein bisschen mehr zum Reparieren als einen Hammer und einen Schraubenzieher, und so ganz ohne Elektronik kommt der Geländewagen nicht aus. Doch tatsächlich ist der Allradler hemdsärmeliger und rustikaler als jeder andere Neuwagen, der in den vergangenen Jahren auf den Markt gekommen ist. Das heißt allerdings nicht, dass sich die Brit:innen dem Fortschritt ganz verschließen. Selbst über eine Elektrifizierung des neuen Ineos Grenadier (2022) denken sie nach, allerdings nicht mit Stecker. Sie überspringen die Batterie und wollen ihr Glück mit einer Brennstoffzelle von Hyundai versuchen.

