Dieser Urus hat einen echten 6x6-Allradantrieb

Wie macht man einen Lamborghini Urus absolut einzigartig? Mit einer dritten Achse, die auch noch mit angetrieben wird! Wir stellen vor: der Lamborghini Urus 6x6 von South Florida Jeeps.

Ja, der Lamborghini Urus ist schon ab Werk ein Power-SUV der Superlative. Und ja, es gibt schon unzählige Umbauten à la Mansory, die alles aus dem Urus herausholen. Jetzt aber hat die US-Firma South Florida Jeeps (SoFlo Jeeps) endgültig den Vogel abgeschossen – und den rasanten Italiener massiv in die Länge gezogen, um eine dritte (!) Antriebsachse unterzubringen. Ob dieser Wagen echt ist? Ja, und das beweisen mehrere Videos im Netz. Auch der genannte Tuner bekennt sich zu diesem abgefahrenen Umbau.

Unsere Produkttipps zum LED-Nachrüsten:



In Medienberichten bestätigt die Tuningschmiede, dass die dritte Achse nicht nur Show ist, sondern tatsächlich angetrieben wird. Der Urus hat damit einen echten 6x6-Allradantrieb, während der Motor weiterhin im Serienzustand ist. Mit seinen 650 PS (478 kW) und 850 Nm Drehmoment dürfte der Urus jedoch auch drei Achsen mühelos bewegen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Lamborghini Urus 6x6 von South Florida Jeeps im Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Der Lamborghini Urus 6x6 bleibt wohl ein Einzelstück

Die gängigste Idee wäre wohl gewesen, die Karosserie im Zuge der Umbaumaßnahmen einfach durch eine Ladefläche zum Pick-up zu erweitern, wie es bei den meisten Jeep 6x6-Umbauten oder beim Mercedes G63 AMG 6x6 der Fall ist. SoFlo Jeeps allerdings hat die Karosserie des Urus in die Länge gezogen, anstatt sie zu erweitern. So finden sich nun deutlich längere Seitenscheiben am Urus. Auch die Dachpartie zieht sich fast künstlerisch in einem langgezogenen Schwung bis zur Abrisskante am Heck. Damit ist der Lamborghini Urus 6x6 von South Florida Jeeps allerdings noch lange nicht vollendet. Den Bildern ist zu entnehmen, dass der Über-Urus auch neue Felgen in XXL-Dimensionen trägt. Die genaue Zollgröße ist nicht bekannt.

Auch interessant:

Außerdem fällt der fast absurd große Diffusor am Heck auf, der durch die schiere Länge des 6x6-Ungetüms schon fast verloren wirkt. Apropos absurd: Auch die Auspuffanlage haben die Expert:innen aus Florida angefasst. Die Endrohre bündeln sich nun mittig im 2x2-Cluster – wie wir es in ähnlicher Form auch von Pagani kennen – und werden vom Diffusor eingefasst. Ein weiteres Highlight der Heckpartie ist die vergrößerte Heckspoilerlippe.

Nicht ganz so brachial fällt die Frontpartie aus, die SoFlo Jeeps um eine im Verhältnis dezent ausfallende Schürze erweitert. Umso eindrucksvoller sind die Kotflügelverbreiterungen, die sich über die weit ausgestellten Räder spannen. Genaue Maße haben wir nicht, aber der Urus dürfte alleine dadurch schon um geschätzte zehn Zentimeter in die Breite gehen. Durch die gestiegenen Ausmaße wirken die Kotflügel fast schon wieder serienmäßig. Bislang ist dieser spektakuläre Urus-Umbau ein Einzelstück, und das dürfte sich wohl auch in Zukunft nicht ändern.