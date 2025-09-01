Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Im Heck befinden sich die Festbetten mit höhenverstellbarem Bettenkopfteil. Die 195 x 80 cm großen Einzelbetten lassen sich optional auch zu einem großen Doppelbett verbinden.

Die Küche setzt – wie auch das Bad – auf den acrylgebundenen Mineralwerkstoff GetaCore. Die Ausstattung ist gehoben und lässt sich gegen Aufpreis um Annehmlichkeiten wie Spülmaschine und Kapsel-Kaffeemaschine erweitern.

Im Innenraum des Luxus-Reisemobils geht es gewohnt hochwertig zu. Trotz 8,06 m Länge ist der Teilintegrierte auf zwei Personen ausgelegt, gegen Aufpreis können auch vier Personen hier schlafen.

Preis: Laika Kreos L 5009 MB (2025) für über 153.905 Euro?

Ein Reisemobil der Luxusklasse braucht auch ein passendes Basisfahrzeug. In der Toskana scheint man jedenfalls dieser Meinung zu sein und reicht mit dem neuen Kreos-Teilintegrierten, der bislang nur auf Basis des Fiat Ducato angeboten wurde, eine Alternative mit einem hochwertigeren Image nach. Denn mit dem Laika Kreos L 5009 MB kehrt ab 2025 der Mercedes Sprinter zurück ins Modellprogramm des italienischen Freizeitmobil-Herstellers. Er setzt sich damit auch gleich an die Spitze – zumindest was die Länge anbelangt. Denn mit 8,06 m übertrifft der Teilintegrierte auf schwäbischem Chassis den 7,89 m langen Laika L 5009 auf Fiat-Basis und übertrumpft in anderen Bereichen auch den identisch langen vollintegrierten H 5009 – ebenfalls mit Ducato-Technik unter der Hülle.

Die zusätzlichen Zentimeter übersetzen sich jedoch nicht in übermäßig viel Platz, denn Innenbreite und -höhe und selbst die Bettenmaße sind identisch zum TI auf Fiat-Ducato-Fahrgestell. Der Preis startet bei 153.905 Euro (Stand: September 2025). Das sind knapp 1500 Euro mehr als Laika für das Fiat-Modell verlangt. Also auch hier hält sich der Unterschied in Grenzen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Ein Raumgleiter für zwei

Mit der gehobenen Positionierung in der Reisemobil-Luxusklasse fällt der Innenraum des Laika Kreos L 5009 MB (2025) entsprechend hochwertig aus. Die Aufteilung ist dagegen wenig ausgefallen und folgt dem typischen Vierraum-Konzept der Wohnmobil-Oberklasse. Das erste Zimmer ist selbstverständlich der Wohnraum im Bug. Die Sitzgruppe formiert sich um den Rundtisch und besteht aus den zwei drehbaren Fahrerhaus-Sesseln, einer L-förmigen Sitzbank zur linken Fahrzeugseite und einer längs eingebauten Bank auf der rechten. Wer sich für das beim Benz optionale Hubbett (190 x 140 cm) entscheidet, büßt ein paar Zentimeter Stehhöhe ein. Diese ist mit 2,05 m aber ohnehin großzügig bemessen. Eine Panorama-Dachhaube sorgt für ausreichend Tageslicht im Camper-Inneren.

Foto: Laika

"Zimmer" Nummer zwei schließt direkt dahinter an. Die in den Raum reichende Partie der L-Sitzbank fungiert hier optisch als Raumtrenner zwischen Sitzgruppe und Küche. Diese wird von den italienischen Entwickler:innen entsprechend gut ausgestattet. Serienmäßig sind bereits ein Dreiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) sowie ein benachbartes Waschbecken mit stufenloser Abdeckung. Auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite ist der 153-l-Kühlschrank untergebracht, ebenso der optionale Gas-Backofen, wenn die "Grand Chef"-Küchenversion bei der Konfiguration ausgewählt wird. Gegen Aufpreis baut Laika auch eine Geschirrspülmaschine, eine Kaffeemaschine (unsere Empfehlungen für Reisekaffeemaschinen) samt Kapselhalter oder eine Mikrowelle in den Kreos-Teilintegrierten ein.

Komplett stufenlos geht es über den beheizten Doppelboden des Laika Kreos L 5009 MB (2025) weiter in Raum drei, das Raumbad. Dieses lässt sich dank WC-Tür und Schiebetür komplett vom übrigen Wohnraum separieren. So abgekapselt wird das Bad auch zum Umkleidezimmer – jedoch ohne direkten Zugang zum Kleiderschrank, welcher unter dem Heckbett untergebracht ist. Dafür sind Duschkabine (inklusive Regendusche) und Waschraum samt WC räumlich voneinander getrennt. Auch hier setzen die Florentiner:innen wie in der Küche großzügig auf den acrylgebundenen Mineralwerkstoff GetaCore für Ablagen und Waschtischoberfläche.

Foto: Laika

Raum vier folgt direkt hinter dem Bad: das Schlafzimmer. Dieses besteht aus zwei Einzelbetten mit je 195 x 80 cm Liegefläche. Mittels Einleger lassen sich die beiden Betten mit höhenverstellbarem Kopfteil zu einem großen Doppelbett verbinden. Eine Panorama-Dachluke lässt auch im Heck des Campers viel Tageslicht in den Innenraum. Wie in der Klasse üblich, liegen die Betten recht hoch und sind daher nur über Stufen zu erklimmen. Dafür bleibt, wie bereits erwähnt, unter dem Fußteil Platz für jeweils einen Kleiderschrank. Unter dem Kopfteil findet dagegen die Heckgarage inklusive beleuchtetem Weinregal ihren Platz. Hier kommt auf 124,8 x 218 x 129 cm sperriges Campingzubehör unter.

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter

Für den Laika Kreos L 5009 MB (2025) setzen die Italiener:innen auf den Mercedes Sprinter 417 CDI. Somit arbeitet ein 170 PS (125 kW) starker 2,0-l-Vierzylinder-Turbodiesel unter der Haube des Mercedes-Triebkopfs. Die Leistung wird über die Vorderräder auf die Straße gebracht. Beim Getriebe dürfte die Marke aus Florenz serienmäßig auf das Neunstufen-Automatikgetriebe setzen. Auch der L 5009 auf Basis des Fiat Ducato ist ausschließlich mit automatischem Getriebe verfügbar. Über die technisch zulässige Gesamtmasse sowie etwaige Auflastungen ist bislang noch nicht bekannt.

Bei der Fahrerkabinen-Ausstattung dürfen sich Reisende unter anderem auf das MBUX-Infotainmentsystem inklusive Apple CarPlay und Android Auto sowie eine halbautomatische Klimaanlage (Unterschiede zur Klimaautomatik erklärt) ab Werk freuen. Fahrassistenzsysteme außerhalb der vorgeschriebenen Norm müssen wohl – ähnlich wie beim Fiat – in diversen Optionspaketen aufpreispflichtig hinzugebucht werden.