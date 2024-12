Der große Vollintegrierte der Traditionsmarke Knaus

In der Fahrzeugmitte befindet sich die optisch vom Wohnraum abgetrennte Küche mit Stauraum en masse, Dreiflammen-Gaskocher und edler Rundspüle. Der Kühlschrank in Haushaltsgröße ist im Wandschrank gegenüber untergebracht.

Die Sun-Baureihe hat sich im Knaus-Portfolio an der oberen Spitze des Vollintegrierten-Angebots festgesetzt. Der zweiachsige Knaus Sun I 700 LEG (2024) ist in dieser Klasse daher schon fast kompakt. Wir stellen die Ausstattung des Campers vor und nennen den Preis.

Preis: Knaus Sun I 700 LEG (2024) ab 142.490 Euro

Wo fängt der Liner an, wo hört der Vollintegrierte auf? Es sind Definitionsfragen, welche die Königsklasse von den vollintegrierten Brot-und-Butter-Reisemobilen trennen. Ob es Ausstattung, eine feste Raumaufteilung oder Größe und Gewicht sind – so genau steht das nirgends festgeschrieben. In Jandelsbrunn ist man sich jedoch klar: Mit dem Sun I hat man einen Luxusliner in den eigenen Reihen – bei Bedarf auch mit drei Achsen. Der selbstbewusste Einstiegspreis von 142.490 Euro (Stand: Dezember 2024) spricht ebenfalls eine klare Sprache.

Es muss jedoch nicht immer die Superlative sein. Mit dem Knaus Sun I 700 LEG (2024) haben die Niederbayer:innen auch einen kompakteren Vertreter mit zwei Achsen im Angebot. Klein ist auch dieses Reisemobil bei weitem nicht. 7,65 m misst der Vollintegrierte in der Länge, die fahrbereite Masse überschreitet mit 3,68 t bereits das mögliche Gesamtgewicht der meisten Kastenwagen. Und doch eint den Sun I ein Detail mit den Einstiegs-Campern: Auch er basiert ganz bescheiden auf dem Fiat Ducato.

Innenraum: Dreiraum-Ferienhaus für vier

Das volksnahe Basisfahrzeug hat im Interieur des Knaus Sun I 700 LEG (2024) jedoch nicht zu stören. Außer vom Fahrersitz aus fällt das Fiat-Emblem auf dem Lenkrad-Pralltopf ohnehin im mit Echtholz, Spiegelflächen, Ledersesseln und Glasschränken kaum auf. "Yacht-Stil" nennen die Niederbayer:innen die Einrichtung des vollintegrierten Luxus-Wohnmobils. Der Aufbau folgt dabei dem klassischen Liner-Grundriss bestehend aus drei optisch und zum Teil gar physisch getrennten "Zimmern". Den Anfang macht das Wohnzimmer.

Foto: Knaus

Die Sitzgruppe ist im Knaus Sun I 700 LEG (2024) nämlich eher eine Lounge. Rundsitzbank, drehbare Captain-Sessel und ein Sofa an der rechten Außenwand bilden die Gruppe, auf der man auch die Campingplatz-Nachbar:innen (die besten Campingplätze in Deutschland) auf einen entspannten Drink einladen kann. Die Gläser hierzu können von den Gästen bereits beim Eintritt in das luxuriöse Anwesen auf zwei Achsen bewundert werden. Hier haben die Entwickler:innen die Glasvitrine mit indirekter LED-Beleuchtung platziert. Sollte der Abend doch länger werden, können zwei Personen auch auf dem serienmäßigen Hubbett (200 x 150 cm) über dem Fahrerhaus über Nacht bleiben.

Hinter dem großzügigen Wohnraum schließt die optisch durch Sofalehne und Küchenzeile abgetrennte Winkelküche an. Sie umfasst einen Dreiflamm-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) sowie eine edle Rundspüle aus Edelstahl. Eine Abdeckung ist ebenfalls dabei – und wie die Arbeitsfläche selbst in Schieferlook gehalten. An der gegenüberliegenden Wand findet der Kühlschrank in Haushaltsgröße mit 177 l Volumen seinen rechtmäßigen Platz. Wer auch auf frische Backwaren oder den köstlichen Auflauf auch im Campingurlaub nicht verzichten möchte, investiert in den optionalen Gasofen, der im Tausch gegen etwas Stauraum in die Schrankwand eingebaut wird.

Foto: Knaus

Hinter der Küche folgt die Türe, die ins Heck des Vollintegrierten führt. Und damit auch das Raumbad. Dieses lässt sich durch die Türe komplett vom übrigen Wohnraum abtrennen und besteht aus Waschtisch und WC auf der einen sowie einer separaten Duschkabine auf der anderen Fahrzeugseite. Im Heck befinden sich zudem auch die Einzelbetten samt feststehendem Mittelstück. Mit 198 x 85 und 193 x 85 cm messen die Betten zwar keine vollen zwei Meter, kommen aber dank Premium-Kaltschaummatratze an den Schlafkomfort aus den eigenen vier Wänden heran. Der Kleiderschrank macht sich den durch die serienmäßige ALDE-Warmwasserheizung beheizten Sandwichboden zunutze. Kleidung verschwindet nämlich elegant unter der Liegefläche.

Im Sandwichboden findet auch die Heckgarage sowie der Großteil der Wasser-, Strom- und Gasversorgung unter. Der Knaus Sun I 700 LEG (2024) kann bis zu 180 l an Frischwasser speichern (Fahrbefüllung: 40 l), für Abwasser steht ein Tank mit 170 l Volumen bereit. Für die autarke Stromversorgung an Bord dienen ab Werk zwei 95-Ah-Batterien. Gegen Aufpreis, aber dafür mit 20 kg Gewichtsersparnis, lassen sich die Standard-Batterien gegen zwei LiFePO4-Akkus mit je 100 Ah austauschen. Noch mehr Autarkie verspricht die optionale Solaranlage (unsere Empfehlungen für mobile Solaranlagen) mit 200 W Leistung. Der Gaskasten dürfte dagegen auch Kastenwagen-Fahrer:innen bekannt vorkommen: Zwei Flaschen à elf Kilogramm finden hier Platz.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Auch beim größten Vollintegrierten im Portfolio setzen die Jandelsbrunner:innen auf den Fiat Ducato als technische Basis. Der Knaus Sun I 700 LEG (2024) darf allerdings ab Werk bereits auf einem aufgelasteten Al-Ko-Tiefrahmen-Chassis mit 4500 kg technisch zulässigem Gesamtgewicht fußen. Die Dreiachser-Grundrisse erhalten sogar ein 5000-kg-Fahrwerk untergeschoben. Natürlich muss auch die Motorisierung angesicht solcher Massen potent genug ausfallen. Die Wahl fällt daher auf den 180 PS (132 kW) starken Topantrieb aus dem Fiat-Regal. Der Turbodiesel treibt jedoch weiterhin wie im Kastenwagen die Vorderräder an. Dafür müssen Sun-Fahrer:innen nicht per Hand schalten. Diese Aufgabe übernimmt eine Achtstufen-Wandlerautomatik.