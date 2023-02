Wer ein geräumiges SUV sucht, das nicht zwingend aus Europa kommt, sollte beim Kia Sorento genauer hinschauen. Darauf ist zu achten, wenn man den Koreaner als Gebrauchtwagen kaufen möchte.

Positiv Viel Platz im Innenraum, als Fünf- oder Siebensitzer erhältlich, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kräftige Dieselmotoren, 7 Jahre Garantie, umfangreiche Sicherheitsausstattung (4. Generation) Negativ Sitze mit wenig Seitenhalt, relativ hohe Defektanfälligkeit

Mit Leiterrahmen und hinterer Starrachse war das 2002 vorgestellte geräumige SUV aus Korea noch ein richtiger Geländewagen fürs Grobe – mit dem Modellwechsel zur zweiten Generation (ab 2009) wandelte sich der Kia Sorento zu einem deutlich komfortableren und moderneren SUV, was für Familien und deren Gebrauchtwagenkauf von Vorteil ist. Seitdem verfügt er auch über eine selbsttragende Karosserie und Einzelradaufhängung. Auch Wendigkeit, Agilität und Alltagstauglichkeit verbesserten sich. Gleichzeitig konnten zumindest einige der Problemstellen des Vorgängers ausgemerzt werden. Die seit dem Jahr 2014 angebotene dritte Generation misst 4,80 Meter und legte beim Komfort nochmals spürbar nach. Mit besserer Verarbeitung und wertigeren Innenraum-Materialien erhielt die Popularität des Sorento einen weiteren Schub. Entsprechend groß ist mittlerweile das Angebot an Gebrauchtwagen. Vor allem Modelle in siebensitziger Ausführung (Option) sind gefragt und taugen mit 660 bis 1732 Liter Laderaumvolumen als Familienlaster. Für den Gebrauchtwagenkauf empfiehlt sich der kräftige 2,2-Liter-CRDi-Diesel mit 200 PS (147 kW), der besonders in Verbindung mit der optionalen Achtstufen-Automatik (ab 12/17) ein souverän-entspanntes Fortkommen ermöglicht. Seit Mitte 2018 erfüllt er die Euro 6d-Temp-Norm. Kostenpunkt für einen Kia Sorento Baujahr 2017, 2WD: ab etwa 15.700 Euro. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

