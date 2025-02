Der Kurze mit dem Kingsize-Bett

Der Davis ist eine feste Größe des Karmann-Programms, die Kundschaft hat jetzt die Wahl aus sechs Grundrissen. Wir haben den neuen Karmann Davis 600 LS (2023) auf eine erste Testfahrt ausgeführt.

Erste Testfahrt mit dem Karmann Davis 600 LS (2023)

Das Maß aller Dinge ist sechs Meter lang, gut zwei Meter breit und kostet knapp unter 60.000 Euro. Die Rede ist vom neuen Karmann Davis 600 LS (2023), der zur ersten Testfahrt bereitsteht. Ein mittelgroßer, mittelhoher Ducato-Camper passt so ziemlich in jede Vorstellung vom Fernweh – und selbst nach den Preiserhöhungen noch ins Normalverdienenden-Budget. Natürlich geht es innen nicht luftig zu, das haben alle Sechs-Meter-Campingbusse gemeinsam. Großgewachsene müssen sich erst einmal ans kompakte Format des klassischen Einsteiger-Modells gewöhnen. Das Duschen klappt meistens nur mit eingezogenem Kopf und das Schlafen mit leicht angewinkelten Beinen. Das eine lässt sich schwer ändern, wenn der Ducato kein Superhochdach trägt. Bei den Betten gibt es dagegen Ausnahmen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Die Großen schlafen rechts

Die Neueste kommt zum Modelljahr 2024 von Karmann, sie gehört zur populären Davis-Serie und bietet nicht weniger als 2,03 m Liegefläche. Selbst extralange Oberklasse-Kastenwagen können hier nicht mithalten. Natürlich steht das XXL-Bett nur auf einer Seite, nämlich rechts, weil sich der Küchenblock eines Kastenwagens einfacher kürzen lässt als die Nasszelle.

Foto: Wim Woeber

Hochwertige und nicht zu kleine Kochinsel

Beim neuen Karmann Davis 600 LS (2023) hat das Layoutteam das ziemlich clever hinbekommen, denn das Kochinselchen im Eingangsbereich unterscheidet sich nicht groß von dem anderer Kastenwagen. Weder Kochfeld noch Waschbecken fallen kleinlich aus, auch an der Freifläche zum Schnippeln und Spülen fehlt es nicht. Die durchgehende Arbeitsplatte in Mineralstoff-Optik sieht hochwertig aus und besitzt hochgezogene Ränder sowie eine bündige Abdeckung des Spülbeckens, was die Frage aufwirft, warum das nicht in allen Kastenwagen so lebensnah gelöst ist.

Das gilt auch für die Stauboxen im hinteren Gepäckraum des neuen Karmann Davis 600 LS (2023), die sich mit ein paar Handgriffen herausnehmen lassen, sowie für das platzsparende Wegklapp-Waschbecken im Bad. Nicht ganz so praktisch fällt die Aufteilung des vorderen Dachbereichs aus, denn über der Kabine verschenkt Karmann eine Menge Platz. Statt eines Panoramafensters oder einer Galerie fürs textile Kleingepäck haben sie da oben nur zwei Seitenfächer und kunstlederne Kartentaschen vorgesehen. Allerdings haben es große Menschen vom rechten hinteren Bett mit so viel Luft überm Scheitel einfacher, sich von der Kabine in den Wohnbereich zu falten, wie die erste Testfahrt zeigt. Ganz aufrecht läuft man als großgewachsene Person nicht durchs Auto, denn mehr als 1,90 m Stehhöhe ist beim Ducato-Kastenwagen nicht drin. Dafür stellt Karmann eine zwar branchenüblich steile, aber großzügig bemessene Sitzbank in die Dinette: Dank 90 cm Breite und 50 cm Sitztiefe kommen hier auch Erwachsene ganz passabel unter, zumal sich der Esstisch nicht nur erweitern, sondern mittig wegklappen lässt.

Ähnliche Wohnmobile:

Auf unkonventionelle Weise wohnlich

Es gibt also selbst im Gleichmaß der typischen Kastenwagen-Grundrisse noch Überraschungen, wie unsere erste Testfahrt mit dem Karmann Davis 600 LS (2023) verdeutlicht. Dazu gehört auch, dass der Karmann innen ganz ohne Plastikholz-Dekor auskommt. Stattdessen verkleidet der Hersteller die Wände sogar im Bad mit einem stoffartigen Material, das auf unkonventionelle Weise wohnlich wirkt. Auf den ersten Blick hat es den Retro-Charme einer altdeutschen Resopal-Tischplatte und scheint ähnlich hart im Nehmen zu sein, fasst sich aber viel sympathischer an. Dazu kombiniert Karmann tweed-artige Sitzpolster mit Möbelfronten in modischen Beige- und Brauntönen. Nicht überraschend, aber auch kein bisschen gestrig. Wer wissen will, wie es sich anfühlt, wenn Camping in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist: Der neue Karmann Davis (2023) hat die mehrheitsfähige Antwort parat.

Preis & technische Daten des Karmann Davis 600 LS (2023)