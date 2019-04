Jahreswagen kaufen: Vorteile & Nachteile

Wer einen Jahreswagen kaufen will, sollte einige Dinge beachten. Denn nicht immer sind die jungen Gebrauchten wirklich günstiger als ein vergleichbarer Neuwagen. Das sind die Vor- und Nachteile beim Jahreswagen-Kauf!

Jahreswagen gelten immer noch als Geheimtipp unter vielen Autokäufern. Und tatsächlich können sie eine gute Alternative zum Neuwagen sein, der zwar der Traum vieler Autofahrer ist – aber nicht selten auch ein recht kostspieliger. Schließlich handelt es sich bei Jahreswagen um relativ aktuelle Modelle mit moderner Ausstattung, die durch den hohen Wertverlust innerhalb des ersten Jahres oft zu erheblich günstigeren Preisen zu haben sind. Meist stammen Jahreswagen von Mitarbeitern der Autohersteller, sind Leasing-Rückläufer oder waren vorher als Dienstfahrzeuge, Vorführwagen oder Tageszulassungen unterwegs. Viele Autohändler haben sich sogar auf den Verkauf von Jahreswagen spezialisiert und lassen Autos bereits mit dem Ziel zu, sie zwölf Monate später als Jahreswagen zu verkaufen. Interessenten sollten beim Kauf eines Jahreswagens einige Dinge beachten: Es gibt sowohl Vor- als auch einige Nachteile. Mehr zum Thema: Fiese Tricks beim Autoverkauf

Jahreswagen kaufen: Was ist überhaupt ein Jahreswagen?

Bei Jahreswagen handelt es sich um eine spezielle Form von Gebrauchtwagen. Wie der Name bereits vermuten lässt, darf die Erstzulassung des jeweiligen Fahrzeugs nicht länger als zwölf Monate zurückliegen. Hinzu kommt, dass das Auto außerdem nicht länger als ein Jahr vor Erstzulassung das Werk verlassen haben darf. Konkret bedeutet das also: Ein Jahreswagen darf höchstens ein Jahr zum Straßenverkehr zugelassen und spätestens vor zwei Jahren gebaut worden sein. Mehr zum Thema: Neues Auto sanft einfahren

Vorteile beim Kauf von Jahreswagen

Autofahrer, die einen Jahreswagen kaufen wollen, genießen einige Vorteile im Vergleich zum Kauf älterer Gebrauchter. Schließlich erhalten sie ein noch relativ aktuelles Modell, bei dem auch die Ausstattung auf dem neuesten Stand ist. Dabei kann der Preis im Vergleich zu einem Neuwagen deutlich günstiger ausfallen. Außerdem sind die Fahrzeuge qualitativ meist einwandfrei und weisen noch keine klassischen Mängel auf, die bei älteren Gebrauchtwagen gerne zu finden sind. Das ist vor allem bei Jahreswagen der Fall, die zuvor etwa von einem Werksangehörigen bewegt wurden. Mehr zum Thema: So erkennt man einen Unfallwagen

Jahreswagen kaufen: Das sind die Nachteile