Sind günstige Leasingrückläufer als Gebrauchtwagen für Privatkunden zu empfehlen? Wir zeigen einige Beispiele und haben Tipps auf Lager.

Wie sieht ein idealer Gebrauchtwagen aus? Zuerst sollte er nicht zu alt sein, am besten noch aus der aktuellen Baureihe stammen. Und beim Kilometerstand gilt: je niedriger, desto besser. Dazu sollte der Gebrauchte eine umfangreiche Ausstattung und ein lückenloses Serviceheft aufweisen. Und ein günstiger Preis ist natürlich Voraussetzung. Leasing-Rückläufer erfüllen alle diese Anforderungen. In der Regel handelt es sich bei ihnen um ehemalige Dienstwagen, die mit einer guten Ausstattung punkten. Nach dem Ende der meist dreibis vierjährigen Verträge werden die Fahrzeuge von ihren Besitzern wieder an die Leasingfirma zurückgegeben. Sie überprüft die Rückläufer auf Schäden, die der Leasingnehmer begleichen muss. Gut für spätere Käufer: In den Leasingverträgen ist die Einhaltung aller Wartungen und Inspektionen vorgeschrieben.

Hoher Wertverlust macht Leasingrückläufer attraktiv

Neben ihren inneren Werten überzeugen Leasing-Rückläufer vor allem durch den Preis – den hohen Wertverlust der ersten Jahre trägt nämlich der Leasingnehmer. Daher gelten diese Fahrzeuge unter Gebrauchtwagenhändlern schon lange als Geheimtipp. Aus diesem Grund verkauften viele Leasingfirmen ihre Autos bisher nur an den Handel. Doch seitdem der Markt mit immer mehr Leasingwagen überschwemmt wird, bieten die Firmen ihre Fahrzeuge auch direkt zum Verkauf an. Der Vorteil für Privatkunden: Die Marge für den Zwischenhändler entfällt – bis zu 20 Prozent Ersparnis zu einem vergleichbar ausgestatteten Gebrauchtwagen sind möglich. In der Bildergalerie zeigen wir elf besonders günstige Preisbeispiele von verschiedenen Anbietern. Zudem haben wir für Sie Leasingfirmen recherchiert, die Rückläufer selbst über das Internet verkaufen. Mit ein paar Klicks können Sie auf den jeweiligen Seiten einfach nach Ihrem Wunschgebrauchten suchen. Einige wenige Firmen, wie etwa die AIL, bieten die Rückläufer sogar erneut zum Leasing an. Gebrauchtwagenkäufer sollten sich diese Goldstücke auf jeden Fall genauer ansehen. Mehr zum Thema: 15 Tipps für die Dienstwagen-Nutzung