Der Unterschied zwischen großer und kleiner Inspektion

Wer sein Fahrzeug regelmäßig zur Inspektion bringt, erhöht nicht nur die Lebensdauer des Autos. Die AUTO ZEITUNG verrät, welche Vorteile eine Inspektion außerdem hat und wie teuer der Check werden kann.

Es hat viele Vorteile, wenn man sein Fahrzeug regelmäßig zur Inspektion bringt. Mängel können frühzeitig erkannt und potenzielle Schäden vorgebeugt werden. Zudem erhält eine Inspektion den Werterhalt sowie die Sicherheit eines Autos. Obwohl eine Inspektion gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfehlen Hersteller Wartungsintervalle für ihre Modelle. Vorteilhaft ist auch, dass Geld gespart werden kann: Denn wird ein Mangel bei der Inspektion entdeckt, kann dieser behoben werden, bevor es zu einer teuren Reparatur kommt. Doch was wird bei diesem Kontrolltermin genau inspiziert und wie teuer kann eine Inspektion werden?

Warum zur Fahrzeuginspektion?

Unabhängig davon, ob ein Auto wenig oder viel benutzt wird oder es alt oder neu ist, sollte es in gewissen Abständen zur Inspektion. Denn dabei werden Verschleißteile und Schmierstoffe kontrolliert oder ausgetauscht. Mit regelmäßigen Wartungsarbeiten können also Schäden am Auto vorbeugt werden. Auch, wenn moderne Fahrzeuge durch ihre Sensoren oder Software gewissen Verschleiß erkennen, gibt es einige Teile oder Flüssigkeiten, die unabhängig von der Laufleistung altern und ersetzt werden müssen.

Wann?

Automobilhersteller geben für ihre Fahrzeugmodelle Wartungstermine vor, an denen man sich orientieren sollte. Diese Empfehlung basiert auf einer regulären und normalen Nutzung eines Autos. Wird der Pkw intensiver genutzt, schadet es gewiss nicht, hier das Intervall zu verkürzen. Die Inspektion sollte zudem wahrgenommen werden, damit es keine Probleme mit der Herstellergarantie gibt. Oftmals ist die Garantie (hier der Unterschied zur Gewährleistung erklärt) an bestimmte Inspektionsleistungen geknüpft, die in einem vorgeschriebenen Zeitraum erfolgen müssen. Moderne Fahrzeuge zeigen an, wann die nächste Inspektion fällig wird. Wer ein älteres Fahrzeug besitzt oder unsicher ist, kann im Serviceheft nachschauen.

Was wird bei einer Inspektion geprüft?

Zuerst einmal zur Unterscheidung: Wartung, Service und Inspektion sind verschiedene Begriffe für die Überprüfung eines Autos. Bei einer Inspektion wird das Fahrzeug auf seine Funktionen geprüft. Unterschieden wird hier zwischen einer kleinen und einer großen Inspektion. Während bei der kleinen Inspektion beispielsweise nur kleine Teile kontrolliert und ausgetauscht werden, dauert und umfasst die große Inspektion deutlich mehr. Dabei werden die einzelnen Bauteile wie der Motor und das Abgassystem, die Bremsen, die Räder, das Getriebe oder die Elektronik deutlich intensiver begutachtet. Dies kann oftmals mehrere Stunden dauern. Zur groben Orientierung: Eine große Inspektion ist ungefähr alle zwei Jahre, beziehungsweise alle 15.000 bis 40.000 km fällig.

Wie teuer ist eine Inspektion?

Die Kosten einer Inspektion können unterschiedlich hoch ausfallen. Empfehlenswert ist es hier, sich vorher über den Preis bei unterschiedlichen Werkstätten zu informieren. Das erspart später auch böse Überraschungen bei der finalen Rechnung. Einfluss auf die Kosten nehmen neben dem Alter des Fahrzeuges auch der Allgemeinzustand, der Hersteller sowie das Modell und auch die gefahrenen Kilometer. Die Kosten in die Höhe treiben können auch benötigte Zusatzarbeiten. Sollte ein größeres Verschleißteil ausgetauscht werden, informiert die Werkstatt darüber und man erhält einen Kostenvoranschlag. Sofern das Auto verkehrstüchtig und sicher ist, muss dieser Schaden auch nicht sofort behoben werden. Vertragswerkstätten sind dabei auch oftmals teurer als freie Werkstätte. Als grobe Orientierung sollte man zwischen 200 und 400 Euro für eine kleine, sowie bis zu 900 Euro für eine große Inspektion rechnen.

Vertragswerkstatt oder nicht?

Zur Inspektion muss man nicht zwingend in eine Vertragswerkstatt des Herstellers. Auch andere Werkstätte können den Check durchführen. Diese halten sich auch oft an die Herstellervorgaben. Damit es jedoch im Anschluss nicht zu Problemen kommt, sollte dies vor einem Termin abgesprochen werden.