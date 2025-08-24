close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!
Alle Infos zum Opel Astra

Irmscher Astra i 2000: Streng limitiertes Sondermodell

AUTO ZEITUNG

In Anlehnung an den Irmscher Ascona i 2000, der 1980 für Aufsehen sorgte, folgt 2025 ein neues Sondermodell des Opel-Tuners Irmscher auf Basis des Opel Astra L, dessen Produktion im Herbst 2025 startet. Die Details!

Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Der Irmscher Astra i 2000 neben dem Ascona i 2000, der Blick ist von schräg vorne.
Irmscher Astra i 2000

45 Jahre nach dem Erscheinen des Opel Ascona (B) i 2000 legt Haustuner Irmscher 2025 einen Astra im gleichen gelb-weißen Gewand auf.

Foto: Irmscher
Der Blick auf den Irmscher Astra i 2000, der vor neutralem Hintergrund steht.
Irmscher Astra i 2000

Hinter dem großen Lufteinlass könnte richtig Power stecken. Irmscher belässt technisch allerdings alles beim Alten, ergo sind die 225 PS (165 kW) des GSe das höchste der Gefühle.

Foto: Irmscher
Der Irmscher Astra i 2000, stehend, von schräg hinten.
Irmscher Astra i 2000

Der Irmscher Opel Astra i 2000 steht auf 19 oder 20 Zoll großen Felgen. Das auf 45 Exemplare limitierte Sondermodell ist ab sofort verfügbar. Preise nennt Irmscher nicht.

Foto: Irmscher
Inhalt
  1. Irmscher Astra i 2000: 45 Exemplare ehren den Ascona i 2000
  2. Walter Röhrl machte den Ascona bekannt
  3. Fazit

Opel war früher für sportliche Modelle wie Manta und Ascona bekannt. Heutzutage wird diese Sportlichkeit oft nicht mehr mit dem Markennamen assoziiert. Doch der Opel-Tuner Irmscher steuert dem entgegen und hilft dem Opel Astra durch sein Tuningprogramm auf die Sprünge. Gerade Nostalgiker:innen, die beim Anblick der gelb-weißen Opel an alte Sportmodelle und Irmscher denken, dürften sich über den Irmscher Astra i 2000 freuen. Die Produktion des Sondermodells ist im Herbst 2025 angelaufen. Die limitierte Serie ist direkt beim Tuner bestellbar.

Cooles Tuning-Zubehör sowie von der AUTO ZEITUNG getestete und empfohlene Produkte:

Testsieger
Amazon
TUGA Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger, 1000 ml
15.20 €
15.99 €
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Amazon
Carlinkit 5.0 2air Wireless Apple Carplay & Android Auto Adapter
55.99 €
75.99 €
-26%
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
DR. WACK - A1 Polster-/Alcantara Reiniger Pro
9.59 €
11.49 €
-17%
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Amazon
Osram Night Breaker H7-LED
80.00 €
88.00 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Samfolk Keyless-Go-Schutz
24.99 €
36.99 €
-32%
Zum Produkt
Amazon
LIQUI MOLY Chromglanzcreme, 250 ml
9.35 €
11.49 €
-19%
Zum Produkt
Amazon
Foliatec Spray Film (Sprühfolie) - schwarz matt, 400ml
19.99 €
24.95 €
-20%
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Dino Kraftpaket Exzenter Poliermaschine
74.84 €
77.77 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Needit Park Lite SOLAR elektronische Parkscheibe
29.99 €
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
LAMAX T10 Dashcam
Otto
LAMAX T10 Dashcam
139.99 €
Zum Produkt

Der Opel Astra i 2000 von Irmscher ist streng limitiert: 45 Exemplare werden 2025 gebaut – symbolisch, da der Ascona i 2000 45 Jahre zuvor als Basis für den Rallyesport entstand. Fällt die Entscheidung auf einen Astra i 2000, ist das Basismodell – wie beispielsweise ein GSe – frei wählbar. Entsprechend dürfte der Preis, den Irmscher noch nicht kommuniziert hat, unterschiedlich ausfallen. Die Motorleistung wird vom Tuner nicht verändert.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Opel Astra Sports Tourer (2022) im Fahrbericht (Video):

 
 

Irmscher Astra i 2000: 45 Exemplare ehren den Ascona i 2000

Das Sondermodell hebt sich durch die geänderte Front- und Heckschürze, Seitenschweller und einen Dachspoiler vom regulären Astra ab. Die Anbauteile gibt es bei Irmscher übrigens im Set und auch einzeln zu kaufen. Das Sondermodell ist jedoch nur als Gesamtpaket bestellbar. Das Sondermodell gibt sich durch die gelb-weiße Folierung, wie schon der Ascona sie trug, zu erkennen. Zu den weiteren Änderungen zählen eine Tieferlegung um 25 mm, 19 oder 20 Zoll große Felgen und diverse Aufwertungen im Innenraum.

Auch interessant:

 

Walter Röhrl machte den Ascona bekannt

Das Vorbild, der Opel Ascona i 2000, machte sich mit dem sportlichen Hinterradantrieb, der Tieferlegung, innenbelüfteten Bremsscheiben und der gelb-weißen Lackierung einen Namen. Dass Walter Röhrl 1982 mit dem Ascona 400 Rallye-Weltmeister wurde, dürfte die Beliebtheit des Irmscher Asconas weiter gesteigert haben.
Von Jarno Schwarze

 
AUTO ZEITUNG AUTO ZEITUNG
Unser Fazit

Da der Astra i 2000 bei der Serienleistung bleibt, ist ein Stück weit enttäuschend. Die Kombination aus Bodykit und ikonischer Folierung in Gelb-Weiß könnte dennoch bei so manchem Opel-Fan für Herzklopfen sorgen.

Tags:
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.