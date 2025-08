Rot, markante Kotflügel und eine über das gesamte Greenhouse verlaufende Spange in Silber – sollte dieser Leak tatsächlich den kommenden VW T-Roc zeigen, der auf der IAA 2025 erstmalig dem breiten Publikum zugänglich sein wird, bieten sich dem betrachtenden Auge nur wenige Überraschungen. Und dass diese Fotos die T-Roc-Neuauflage zeigen, ist mehr als wahrscheinlich: Nicht nur passen Proportionen & Co. im Vergleich zu bereits gesichteten Prototypen, sondern auch ein schon im Januar 2025 erfolgter Leak mit Piktogrammen mutmaßlich aus dem Infotainmentmenü des neuen VW T-Roc spricht dieselbe Sprache.

Leak zeigt wohl Seriendesign des neuen VW T-Roc: Das ist neu

Warum also keine Überraschungen? Nun, der neue T-Roc weist ganzheitlich Designmerkmale auf, die wir so schon vom 2024 neu aufgelegten VW Tiguan kennen, aber beispielsweise auch vom VW ID.4. An der Front entdecken wir schmale LED-Leuchteinheiten, die durch eine Lichtleiste verbunden sind, sowie einen großen zentralen Lufteinlass. Am Heck wiederum trägt der T-Roc Nr. 2 ein durchlaufendes Leuchtband. Und im Profil entdecken wir neben den markanten Kotflügeln, wie sie der Tiguan trägt, auch eine silberne Spange im gesamten Dachverlauf, wie sie auch den Tiguan-Bruder Tayron ziert – und übrigens auch den direkten Vorgänger.

Apropos Vorgänger: Überraschend ist insofern eher, als dass der neue VW T-Roc (2025) im Vergleich zur ersten Generation eine deutlich stärker abfallende Dachlinie erhält, die in einer vergleichsweise flach stehenden Heckscheibe mündet. Insgesamt, das darf man dem neuen Design wohl attestieren, ist die Neuauflage weniger sachlich-nüchtern gezeichnet.

Im Interieur – ja, auch das zeigt der neueste Leak – ist ein horizontal geprägter Armaturenträger zu erkennen, der stilistisch zwischen VW Golf, VW Tiguan und VW ID.3 einzuordnen ist und wie all diese Modelle über einen großen zentralen Touchscreen im Querformat verfügt. Darunter ordnen sich ebenfalls vertikal ausgerichtete und in die Breite gestreckte Luftausströmer an. Das Lenkrad und die Bedienleiste in der Türverkleidung stellen klassische Knöpfe in Aussicht – etwas, was die deutsch-europäische Kundschaft goutieren dürfte. Über welche Antriebe die Neuauflage des VW T-Roc verfügen wird und viele weitere Informationen fassen wir hier im zugehörigen Übersichtsartikel zusammen.