Den Palisade gibt es in zwei Motorisierungen: In der Basis leistet der 2,5-l-Turbobenziner 281 PS (207 kW) und 422 Nm Drehmoment, als Hybrid kommt er auf eine Systemleistung von 334 PS (246 kW).

Nach rund sechs Jahren Bauzeit stellt Hyundai die zweite Generation des großen SUV-Flaggschiffs vor. Der siebensitzige Hyundai Palisade (2025) ist für den amerikanischen Markt gedacht und kommt nicht nach Europa.

Preis: Hyundai Palisade (2025) startet bei rund 30.000 Euro in Korea

Seit seiner Vorstellung im Jahr 2018 ist der Hyundai Palisade im Modellprogramm des südkoreanischen Herstellers vertreten. Anfang 2025 rollt die zweite Generation an den Start, die besonders optisch einiges anders macht als der Vorgänger (Unser Fahrbericht zum auslaufenden Hyundai Palisade). Das große SUV ist auf dem koreanischen Heimatmarkt sowie auf dem nordamerikanischen Markt heimisch und wird auch mit dem Modellwechsel nicht nach Europa gelangen. Optisch wie größentechnisch ähnelt der Hyundai Palisade (2025) dem Kia EV9, der allerdings elektrisch angetrieben wird.

Einen Preis nennt Hyundai auch schon: Die Basismodelle mit dem 2,5-l-Turbobenziner starten auf dem Heimatmarkt bei 43,83 Mio. Won (umgerechnet rund 30.000 Euro). Für den US-amerikanischen Markt dürfte Hyundai die Preise etwas anheben. Startete das Vorgängermodell zuvor laut Medienberichten bei umgerechnet gut 35.000 Euro, erwarten US-amerikanische Medien einen Preisanstieg auf bis zu 38.000 Euro für das Basismodell. Noch im Januar 2025 sollen die ersten Modelle an die südkoreanische Kundschaft ausgeliefert werden.

Antriebe: 2,5-l-Verbrenner mit und ohne Hybridisierung

Beim Hyundai Palisade (2025) setzt der Hersteller nicht auf einen rein elektrischen Antrieb, sondern einen 2,5-l-Turbobenziner, der in der Basis 281 PS (207 kW) leistet und über 422 Nm Drehmoment (der Unterschied zwischen PS und Nm) verfügt. Hyundai gibt den Verbrauch mit umgerechnet 10,3 l auf 100 km an. Ohne die genauen Daten zu nennen, spricht Hyundai zudem von einer Reichweite von über 1000 km pro Tankfüllung. Wem das nicht reicht, kann im Laufe des ersten Halbjahres auch eine hybridisierte Variante bestellen, die mit einer Systemleistung von 334 PS (246 kW) auftrumpft.

Exterieur: Hyundai erfindet sich mal wieder neu

Wie bereits einige Modelle bei Hyundai geht auch der Hyundai Palisade (2025) seinen ganz eigenen Weg in puncto Exterieurdesign. Das betont kantige Design hat im Grunde nichts mehr mit jenem des Vorgängers zu tun und erinnert an andere Luxus-SUV wie Range Rover oder an den indirekten Konkurrenten Kia EV9 (Hier alle Infos zum Kia EV9 GT). Indessen zeigt sich die Front mit einer auch für Hyundai neuartigen Lichtsignatur. Die Frontscheinwerfer teilen sich in mehrere Leuchtblöcke auf, die entfernt an die "Pixel" der elektrischen Ioniq-Modelle erinnern.

Besonders dominant ist der große, rechteckige Kühlergrill, der sich nahezu über die gesamte Fahrzeugbreite zieht. Im Profil besteht tatsächlich Verwechslungsgefahr zwischen dem Palisade und dem EV9, die beide rund fünf Meter lang sind. Ein Alleinstellungsmerkmal: die Dachreling, die optisch in die D-Säule übergeht, was auch die farbliche Absetzung in Aluminium andeutet. Ein ebenfalls in Alufarben gehaltener und angedeuteter Unterfahrschutz rundet die Karosserie nach unten hin ab.

Interieur: Bis zu neun Sitze

Foto: Hyundai

Auch im Innenraum zeigt sich der Hyundai Palisade (2025) von der betont luxuriösen Seite. Das Cockpit macht auf den Bildern (siehe oben) einen wertigen Eindruck. Runde Formen und eine klar strukturierte Mittelkonsole bringen Ruhe ins Innere. Auch die digitalen Anzeigen zeigen mit schlichten Formen, das weniger oft mehr ist. Der Innenraum bietet Platz für sieben Personen – und lässt sich je nach Konfiguration auf bis zu neun Sitzplätze erweitern. Dabei lassen sich die Lehnen der zweiten und dritten Sitzreihe im Verhältnis 60:40 umklappen. Optional kann die Mittelkonsole durch einen weiteren Sitz ersetzt werden.