Hyundai i20 N und i30 N: Nach dem Produktionsende folgt das Comeback

Trotz des Rückzugs des i20 N und des i30 N vom europäischen Markt Anfang 2024 arbeitet Hyundai an einem Comeback seiner beliebten Kompaktsportler. Joon Park, Vizepräsident der N-Abteilung, bestätigte gegenüber dem AUTO ZEITUNG-Schwestermagazin CAR Magazine, dass die Entwicklung neuer Modelle bereits im Gange sei. Und er teilte mit, dass die beiden Sportler nicht rein elektrisch angetrieben, sondern mit Hybridantrieb kommen werden.

Hot Hatch-Zukunft ist hybridisiert

"Wir beschränken uns nicht nur auf Elektrofahrzeuge", betonte Park. "Viele Leute dachten, Hyundai N würde sich ausschließlich auf Elektrofahrzeuge konzentrieren. Das stimmt nicht. Die Einstellung der i20 und i30 N war für mich eine Katastrophe. Aber es braucht Zeit, um neue Modelle zu entwickeln." Hyundai N strebt an, bezahlbare Performance-Fahrzeuge anzubieten, die sich von Luxusmodellen abheben.

Welchen Motor die neuen Sportler bekommen, verriet Park nicht. Er bestätigte jedoch, dass er den 2,0-l-Benzinmotor des alten i30 N nicht wiederbeleben kann. Hyundais 1,6-l-Motor könnte jedoch eine Rettung sein. Dieser Motor kommt bereits in den selbstladenden Hybridversionen des Kona und Santa Fe zum Einsatz – und eine leistungsstarke, nicht elektrisch unterstützte Variante davon findet sich unter der Motorhaube des i20 N. Hyundai könnte folglich um den 201 PS (148 kW) leistenden Motor des i20 N ein leistungsstarkes Hybridsystem konstruieren, um die Gesamtleistung auf ein Niveau zu heben, das mit dem Golf GTI und dem Golf R mithalten kann. Joon Park verriet: "Ich denke, über 300 PS (221 kW) sollten machbar sein."

Die Rückkehr zu Hybridantrieben stellt jedoch eine Herausforderung dar, da kleinere, sportliche Benziner vergleichsweise wenig Profit bringen. Dennoch sieht Hyundai N eine Chance, sich in einem Marktsegment zu positionieren, das von anderen Herstellern vernachlässigt wird. Ein genauer Zeitplan für die Markteinführung der neuen Modelle wurde nicht genannt. Doch die Aussagen von Park deuten darauf hin, dass Hyundai N entschlossen ist, die Tradition der Hot Hatches fortzusetzen.

Die Geschichte der N-Modelle

Der Hyundai i30 N (seit 2018 auch als Fastback) jagt bereits seit 2017 den Golf GTI, der performante Kleinwagen i20 N hingegen wurde erst 2021 eingeführt. Neben der N-Modellfamilie hatten sie jedoch noch etwas gemeinsam: Die Produktion endete noch in der ersten Jahreshälfte 2024. Passend zum Zulassungsverbot der EU will Hyundai bis 2035 in ganz Europa keine Verbrenner mehr verkaufen. Dafür begann man mit dem Ioniq 5 N erstmals, auch Elektromodelle mit dem Sportsiegel zu versehen. Und das angesichts der Eckdaten des Vorreiters zurecht: im Boost bis zu 478 kW (650 PS) stark, von null auf 100 km/h in 3,5 s, Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h. Zumindest auf dem Papier ist der Ioniq 5 N den ausgelaufenen Verbrenner-Pendants deutlich überlegen, allerdings auch mehr als doppelt so teuer.