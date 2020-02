Baut Hyundai den i20 N? Erste Informationen sagen: Ja! Mit bis zu 200 PS tritt der Kleinwagen in direkte Konkurrenz zu Polo GTI, Fiesta ST, 208 GTi und Co.! >> Mehr zum Thema Neuheiten

Erste Informationen stellen den Hyundai i20 N in Aussicht, der mit einer Leistung von rund 200 PS der Konkurrenz aus Wolfsburg, Köln und Frankreich ans Blech fahren möchte. So könnte der sportliche Kleinwagen aussehen!

Mit dem i30 N zeigten die Koreaner im Herbst 2017 das erste Ergebnis der jungen Performance Division. Schon bald könnte ersten Informationen zufolge der Hyundai i20 N das Programm der Sportmodelle nach unten abrunden. Mit dem i20 WRC kämpft Hyundai in der Rallye-Weltmeisterschaft um den Titel, sodass eine gedankliche Transferleistung zu einem Serienmodell für die Straße nicht allzu groß erscheint. Auch Alfred Biermann, Chefentwickler bei Hyundai, zeigte sich von dem Gedanken begeistert, einen Hyundai i20 N zu bauen. Gefragt, ob er sich ein N-Modell noch unterhalb des i30 vorstellen könne, antwortete er der britischen Autoexpress: "Natürlich, warum sollten wir uns selbst beschränken? Da sind so viele scharfe Kleinwagen da draußen – Polo GTI, Fiesta ST, Peugeot 208 und selbst Totoyta baut jetzt einen. Das ist ein attraktiver Markt." Neuheiten Hyundai i20: Genfer Autosalon 2020 Alles neu beim Hyundai i20

Der Hyundai i30 N im Video:

Erste Informationen zum Hyundai i20 N