Das Hyundai Bayon Facelift steht für voraussichtlich 2024 in den Startlöchern. Ob sich am Preis, Innenraum und Kofferraumvolumen etwas ändern könnte, beantworten wir hier!

Preis: Hyundai Bayon Facelift (2024) weiterhin ab 21.000 Euro?

Seit 2021 wildert das City-SUV von Hyundai in erster Generation in den Gefilden von Mazda CX-3, Opel Crossland, Peugeot 2008 und den Konkurrenten aus dem Volkswagen-Konzern. Für 2024 kündigt sich bereits das Hyundai Bayon Facelift in Gestalt eines gut verpackten Prototyps an. Ob der Einstiegspreis von aktuell 21.115 Euro mit der Modellpflege zu halten sein wird, bleibt abzuwarten. Da wir von einem preissensiblen Segment sprechen, dürfte Hyundai aber größtes Interesse daran haben, auch weiterhin ein attraktives Angebot zu schnüren. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: 1.0 T-GDI mit zwei Leistungsstufen

Ob sich mit dem Hyundai Bayon Facelift (2024) etwas an den Motorisierungen ändern wird, ist unklar. Es spricht aber durchaus etwas dafür, dass das City-SUV auch weiterhin in den zwei 1.0 T-GDI-Varianten mit 100 PS (74 kW) und 120 PS (88 kW) verfügbar sein wird. Der Unterschied bei den technischen Daten ist auf ein 48-V-Mildhybrid-System zurückzuführen. Außerdem ist der stärkere Dreizylinder optional mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich, was für Automatikfans interessant ist. Ein Voll- oder Plug-in-Hybrid erscheint mit der Modellpflege ebenso unwahrscheinlich wie eine rein elektrische Variante. Das ist Aufgabe des nächst größeren Kona, der die Technologieoffenheit propagiert.

Ex- & Interieur: Optisch aufgefrischt

Nachdem sich bei den Motorisierungen wohl nichts ändert, wird das Hyundai Bayon Facelift (2024) zumindest optisch aufgefrischt. Erlkönigfotos lassen vermuten, dass Hyundai die Leuchtengrafiken anfasst. Wenngleich bei den Rückleuchten noch kein Unterschied zu sehen ist, lässt das Tagfahrlicht einen angepassten Leuchtstreifen erahnen. Kleinere Änderungen an den Stoßfängern, bei den Felgendesigns und der Farbpalette dürften das ohnehin alles andere als veraltete Design frisch halten. An den Maßen von aktuell 4180 mm Länge, 1775 mm Breite und 1500 mm Höhe dürfte sich daher nichts ändern.

Auch zum Innenraum ist noch wenig überliefert. Eine mögliche Variante: Dass Hyundai das alte Cockpit-Layout gegen einen Widescreen mit einem Verbund aus digitalem Tacho und Infotainment tauscht. Hier wirkt der noch aktuelle Bayon im Vergleich zu den Wettbewerbern doch etwas angestaubt. Beim Kofferraumvolumen gilt wie bei den Maßen – das Fassungsvermögen von aktuell 411 bis 1205 l dürfte sich nicht ändern.

Fahreindruck vom Vor-Facelift

Der Hyundai Bayon ist ein grundsolides, angemessen motorisiertes City-SUV, das im Alltag mit seiner Umgänglichkeit überzeugt. Die 100 PS starke Variante mit einfacherer Ausstattung ist überdies preislich attraktiv.

