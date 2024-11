Der Hymer Yellowstone ist ein echter Allrounder

In der aktuellen Version des Basisfahrzeugs findet nun ein Kompaktbad seinen Platz an Bord.

In der Wohnwelt "Ivy Green" dominieren grünliche Möbel vor einer wohnlichen Filzdekorfolie an den Wänden das Bild. Der Filz soll die Wände auch schmutzresistenter machen.

Das "Backrack" genannte Transportmodul am Heck deutet bereits an, wie vielseitig dieser Campervan ist.

Nicht nur der Name des Hymer Yellowstone (2024) verspricht Abenteuer und Naturerlebnis! Der Kastenwagen bringt auch alles mit, was man für den Campingtrip im Großstadtdschungel braucht, und ist ein echter Allrounder. Hier Preise und Details!

Preis: Hymer Yellowstone (2024): ab 77.100 Euro

Komfort, viel Variabilität und gute Allroundqualitäten - das verspricht Wohnmobil-Hersteller Hymer mit dem Kastenwagen Yellowstone (2024). Wie alle aktuellen Campervans des Herstellers steht auch er auf Fiat-Ducato-Basis. Und wie seine Modellgeschwister, die sich in erster Linie durch den Grundriss unterscheiden, trägt auch der Hymer Yellowstone (2024) einen klangvollen Namen, der von internationalen Natur-Sehenswürdigkeiten und Nationalparks abgeleitet ist. Bei 3500 kg technisch zulässiger Gesamtmasse ist er standardmäßig für zwei Personen gedacht, lässt wahlweise aber auch für bis zu vier Mitreisende konfigurieren. Wie alle Campervans der Marke verstehen sich auch die Campervans der Baureihe Yellowstone (2024) von Hymer laut Hersteller als "wendige Allrounder, die sich sowohl für den Stadtverkehr als auch für Geländetouren eignen".

Letzteres würde nach landläufiger Definition vor allem einen Allradantrieb voraussetzen, den es jedoch auch gegen Aufpreis nicht gibt. Insofern scheinen vor allem die Großstadt und die Landstraße das angestammte Revier des Hymer Yellowstone (2024) zu sein, der ausschließlich als Fronttriebler und serienmäßig in Kombination mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe ab 77.100 Euro (Preise: November 2024) zu haben ist.

Innenraum: Viel Bewegungsspielraum und durchdachte Details

Trotz der für einen Vertreter der Kastenwagen-Klasse bemerkenswerte Außenlänge von 6360 mm dürfte es im Hymer Yellowstone (2024) leichtfallen, flüssig im Stadtverkehr mitzuschwimmen. Innen fallen zunächst die Folgen der recht großzügigen Außenabmessungen auf. Bei einer Gesamtbreite von 2080 mm sorgen eine geschickte Raumaufteilung und durchdachte Multifunktionsmöbel für viel Bewegungsspielraum im Wohnraum. Lediglich die Stehhöhe ist mit 1,90 m recht limitiert.

Foto: Hymer

Neu an Bord des Hymer Yellowstone (2024) ist ein ins Fahrerhaus integriertes verdunkelbares Dachfenster namens "Skyview". Dieses ist mit oder ohne Aufstelldach kombinierbar und in allen Grundrissen gegen 990 Euro extra verfügbar. Entscheidet man sich für die "Skyview"-Variante ohne Aufstelldach, soll das die Luftströmung, die an der 0,70 x 0,50 m großen Dachhaube anliegt, verbessern und somit weniger Windgeräusche produzieren. Die Küchenzeile ist mit einem Zwei-Flamm-Gasherd ausgestattet und bietet auf dem kastenwagentypisch knappen Raum alles, was man zum Kochen im Campervan braucht (unser großer Vergleichstest von Camping-Gaskochern, hier). Mit 110 l verfügt der Hymer Yellowstone (2024) nach Herstellerangaben über das größte Frischwassertank-Volumen im Campervan-Segment. Der unter dem Fahrzeugboden montierte, isolierte Abwassertank fasst 95 l und lässt sich elektrisch entleeren.

Weiterer Stauraum lässt sich schaffen, wenn man die beiden serienmäßigen Einzelbetten vertikal hochklappt. Nach Erreichen des Ziels ist das vor allem für Campingfans eine Option, dies sich für das luftige Doppelbett in Wagenfarbe lackierten Aufstelldach des Yellowstone als Hauptschlafzimmer entschieden haben. Gegen mindestens 3990 Euro Aufpreis entsteht so auf dem Fahrzeugdach des Campervans ein zusätzlicher Schlafplatz in den Maßen 2,09 x 1,43 m. Laut Hymer ist das branchenweit die großzügigste Liegefläche unterm Aufstelldach im gesamten Campervan-Bereich. Mittels eines Zusatzpolsters lässt sich ansonsten auch die Sitzgruppe zu einem kleinen Einzelbett umbauen (wie man sonst noch beim Camping übernachten kann, hier).

Darüber hinaus hat sich der Hersteller aus spürbar viele Gedanken gemacht, wie sich der vorhandene Platz im Innenraum bestmöglich ausnutzen lässt. Ein gutes Beispiel dafür ist der herausziehbare Bettaufstieg im Heckschlafzimmer. Alternativ kann er auch als Laderaum-Abtrennung genutzt werden. Kreativ angeordnete Ablagemöglichkeiten bieten Platz für Kleinigkeiten und schaffen zusätzlichen Raum in Wohnraum. Ein Satz Klappstühle verschwindet passgenau im Heck-Staufach. Der Tisch lässt sich bei Bedarf in der Höhe anpassen oder auch komplett wegklappen.

Der Hymer Yellowstone (2024) ist insgesamt ein Kastenwagen, der laut Hersteller Hymer "viel Wohlfühlgefühl" vermitteln will. Der Schlafbereich ist mit hellem Stoff verkleidet. Und wenn die Abenddämmerung vor den (angeblich einbruchssicheren) Rahmenfenstern noch nicht genug Urlaubsstimmung bietet, kann per App die Beleuchtung nachreguliert werden. Auf Knopfdruck und gegen 390 Euro extra kommt dann ein spezielles Lichtkonzept zum Zuge, das für die Beleuchtung vier verschiedene Ebenen vorsieht. Das soll eine spezielle Lichtstimmung erzeugen. Ins Mobiliar eingelassene LED-Lichtleisten lassen sich zudem per Touch-Funktion aktivieren und steuern. Für Wohlfühltemperatur sorgt eine serienmäßige 6W-Gasheizung. Eine wärme- und geräuschdämmende Filzverkleidung im Heckbereich trägt ihren Teil zu einer besseren Isolierung und Warmluft-Zirkulation bei. Zusammen mit einer Multifunktionswand in Holzoptik soll das laut Hersteller die Wohnlichkeit und den "Vanlife-Charakter" des Hymer Yellowstone (2024) betonen.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Ein klassischer Van ist es dann auch, der das Fahrgestell zum Hymer Yellowstone (2024) beisteuert, nämlich der aktuelle modellgepflegte Fiat Ducato. Sein 2,2-l-Vierzylinder-Dieselmotor leistet 140 PS (103 kW) und ist serienmäßig an eine Achtgang-Automatik gekoppelt. Gegen 4700 Euro Aufpreis ist dieselbe Motor-Getriebe-Kombination in der höheren Leistungsstufe mit 180 PS (132 kW) erhältlich.

Gegen 850 Euro extra lassen sich die serienmäßigen 15-Zoll-Stahlfelgen durch 16 Zoll große Leichtmetallräder ersetzen (die Vor- und Nachteile von Alu- und Stahlfelgen hier), die den Campervan optisch noch weiter vom Nutzfahrzeug abheben, auf dessen Basis er steht. Eine Dach-Klimaanlage mit 1700 Watt Leistung kostet 2090 Euro extra. Weitere empfehlenswerte Extras aus der Elektronikabteilung sind der 22 Zoll große Smart-LED-Fernseher für 970 Euro und das Multimedia-Navigationssystem mit Neun-Zoll-Touchscreen. Inklusive Wohnmobil-Routenplanung und Rückfahrkamera kostet es 2390 Euro extra (wie sich eine Rückfahrkamera fürs Wohnmobil am besten nachriüsten lässt, hier).