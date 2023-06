Für Edelcamper macht Hymer den Sprinter zum Kompressor-Mercedes. Doch der Alkoven zum Aufblasen ist nicht das einzige Detail, mit dem sich der Hymer ­Venture S (2022) beim ersten Testwohnen von konventionellen Wohnmobilen abhebt.

Testwohnen im neuen Hymer Venture S (2022)

Der Hymer Venture S (2022) ist kurz, aber kein Kastenwagen. Er hat ein Doppelbett im ersten Stock dabei, aber ein Alkoven-Wohnmobil sieht anders aus. Es gibt ihn nur mit permanentem Allradantrieb, aber als Geröllheimer fürs Grobe ist er zu schade. Und dazu kostet er mindestens 225.000 Euro – so viel wie ein kleinerer Liner, ohne einer zu sein. Mit den alten Gewohnheiten der Caravaning-Branche kommen wir also nicht weiter, wenn es um das neue Topmodell der Marke Hymer und unser erstes Testwohnen in eben jenem geht. Und genau das macht den Venture S so spannend. Weil er das ideale Wohnmobil für Leute ist, die weder ihre Häuser noch ihre Autos nach Vernunftgründen aussuchen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Innenraum: Der Kompressor bläst auch die Matratze auf

Es hilft , wenn die Kinder noch nicht da oder schon wieder aus dem Haus sind, denn der Hymer Venture S (2022) ist ein Camper für zwei. Sicher, das Doppelsofa im Heck lässt sich zum Gästebett falten, aber Gurte oder gar Isofix-Haken für unterwegs sind da hinten nicht vorgesehen. Außerdem ist das Erdgeschoss im Venture S nicht wirklich zum Schlafen da, denn dafür gibt es den elektrisch aufblasbaren Alkoven, der den Hymer auf Sprinter-Basis zum veritablen Kompressor-Mercedes macht. Das Gebläse sitzt nicht im Motorraum, sondern rechts neben der Eingangstür, es arbeitet nicht lauter als ein Tischstaubsauger und lässt keine Minute vergehen, bis sich das Obergeschoss mit den flexiblen Kunststoff-Seitenwänden zum Schlafzimmer mit 1,50 Meter maximaler Raumhöhe entfaltet hat. Sogar der Härtegrad der Matratze lässt sich per Luftdruck in fünf Stufen variieren.

Und weil sie bei Hymer schon mal dabei waren, das luxuriöse Wohnmobil ganz neu zu denken, führt der Aufstieg in den Schlafbereich nicht über die branchentypische Alu-Leiter, sondern über fünf massive Treppenstufen, die aus der Stirnseite des Küchenblocks ragen. Kein Knistern und kein Knarzen beim Testwohnen, auch wenn ein Zwei-Meter-Mann nach oben will. Kein Buckeln oder Krabbeln, alles wirkt so ausgefeilt und zu Ende gedacht, als wäre das Wohnmobil in Maisonette-Bauweise schon immer dagewesen.

Camper nach Vorbild der Vision-Venture-Studie

Foto: Hymer

Tatsächlich ist die Idee des Hymer Venture S (2022) nicht mehr ganz neu, denn sie stammt aus dem Vision-Venture-Prototyp, den die oberschwäbische Premiummarke auf dem Düsseldorfer Caravan Salon 2019 gezeigt hat. Allerdings hätte damals keiner auf die Kompromissfreiheit gewettet, mit der es die Konzeptstudie jetzt in die Serie geschafft hat. Nur den temperaturregulierenden Speziallack nach BASF-Patent hat das oberschwäbischen Controlling trotz des gesalzenen Verkaufspreises nicht rechnen können. Auch auf die hauchdünne Naturschiefer-Oberfläche in der Duschkabine hat es verzichtet. Aber das hatte nichts mit dem Rotstift zu tun, wie sie in Bad Waldsee erklären, sondern mit dem Kalk im Duschwasser, das sich einfacher von einer synthetischen Oberfläche wischen lässt.

Nur ein Detail, aber ein wichtiges. Denn mit der Wahl der Materialien und ihrer haptischen Qualität will der Hymer Venture S (2022) einen Branchenstandard setzen. Hellgrauer Filz verkleidet die Wand des Treppenaufgangs, das tabakbraune Leder der hinteren Sofas könnte auch aus der Rolf-Benz-Kollektion stammen. Selbst die Arbeitsplatte des Küchenblocks fasst sich beim Testwohnen so soft und seidig an wie ein Handschmeichler, obwohl sie im Hauptjob vor allem kratzfest sein und antibakteriell wirken soll. Und das Bambusholz im Innenraum ist selbstverständlich keine Plastikfolie, sondern feines Naturmaterial. Es bedeckt nicht nur die Seitenwände, sondern auch die Hecktür, die sich zum Sonnendeck ausklappen lässt. Die regelmäßige Holzpflege hat der Hymer-Besitzer künftig mit den Eigentümern edler Yachten gemeinsam. Und auch Patina wird das Material im Lauf der Zeit ansetzen, womit sich der Hymer Venture S (2022) endgültig vom Wohnzimmer-Stil herkömmlicher Luxus-Wohnmobile distanziert.

Ein traditioneller Grundriss ist bei so viel stilbildendem Eigensinn nicht zu erwarten. Es gibt auch nur ein einziges Innenraum-Layout, doch ein Nachteil ist das nicht, wie das erste Testwohnen im Venture S zeigt. Es beginnt im Büro hinter der Fahrerkabine, bestehend aus einem Klapptisch für den Rechner, einem Lesespot und zwei Schränkchen fürs kleine Schreibbesteck. Wer so viel Geld für sein Wohnmobil ausgeben kann, so Hymer, wird auch unterwegs mal ein paar Mails beantworten müssen. Am Komfort des belederten Drehsessels scheitert die Arbeitssitzung jedenfalls nicht.

Das Räumchen wird mit einem Griff zum Raum

Die Nasszelle des Hymer Venture S (2022) steht gleich gegenüber, sie fällt – das zeigt das Testwohnen – so eng aus wie in fast allen kompakten Wohnmobilen. Zum Duschen kann man die Frontwand jedoch nach außen ziehen, womit sich die Tiefe des Räumchens von 41 auf 82 Zentimeter verdoppelt. Der Küchenblock auf der Fahrerseite nutzt die Rückseite der Treppe als elegantes Regal für kleine Kochutensilien, auch Arbeitsfläche steht reichlich zur Verfügung. Und wie gut Form und Funktion auf kleinem Raum harmonieren können, zeigt das Alu-Schienen-System in der Seitenwand: Daran lassen sich neben Gewürzstreuern und Ablageschalen auch der Minibeamer und die Leinwand der hinteren Sitzgruppe befestigen.

Womöglich braucht man das optionale Heimkino für 1290 Euro gar nicht, denn schon der Cinemascope-Blick aus den gebogenen Panorama-Seitenfenstern bietet spektakuläre Bilder. Und außerdem müssen sich die Bewohnenden des Hymer Venture S (2022) nicht auf ihrem Sonnendeck zeigen, um im Sommer den Ausblick durch die offene Heckklappe zu genießen. Mit leichtem Herzen haben die Hymer-Leute deshalb auf die übliche Heckgarage verzichtet. Die Surfbretter reisen im Wohnraum mit, wo vier Ösen beim Verzurren helfen. Und die Fahrräder stehen auf einem speziellen Trägersystem, das sich mit Airline-Schienen am Heck befestigen lässt. Die Campingmöbel kommen im Staufach auf der Fahrerseite unter, auch für die Kabeltrommel gibt’s einen eigenen Platz im Parterre. Fans herausziehbarer Regalsysteme wird der Venture S hingegen ratlos zurücklassen, denn mehr Gepäckraum ist auch gegen Aufpreis nicht vorgesehen.

Man kann damit leben, die ersten Lifestyle-Camper:innen haben ihre Venture S schon bezogen. Nicht alle haben eine höhere berufliche oder soziale Stellung eingenommen, wie sie bei Hymer berichten, eine reifere Kundschaft gibt für das kompakte Topmodell auch gern mal einen großen Integrierten in Zahlung. Es gibt aber auch ein solventes Paar, das sich den Kompressor-Mercedes aus Bad Waldsee als Zweit-Wohnmobil bestellt hat. Der Trend geht zum Edelcamper für die kleinen Fluchten. Und der darf alles sein, nur nicht so wie all die anderen.

Das Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter

Der Mercedes Sprinter des Hymer Venture S (2022) kommt aktuell mit einer Motorenoption: einem Vierzylinder-Turbodiesel mit 190 PS (140 kW). Übertragen wird die Kraft mittels Neunstufen-Automatik und – wie sollte es in den luxuriösen Sphären des Venture S auch anders sein – permanentem Allradantrieb auf die Straße gebracht.

Technische Daten des Hymer Venture S (2022)

AUTO ZEITUNG 09/2023 Marke Modellbezeichnung Technische Daten Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel (Euro 6 d), SCR-Kat; 1995 cm3 Getriebe/Antrieb 9-Stufen-Automatik; permanenter Allradantrieb Leistung 140 kW/190 PS bei 3800 /min Max. Drehmoment 440 Nm bei 1400 /min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 6450/2160/3070 mm Leergewicht/Zuladung 3567/533 kg Sitz-/Schlafplätze 2/2-4 Ausstattung Herd/Heizung Küche m. Zweiflammkocher; Dieselheizung Truma Combi 6 D Gas 1 x 5 kg Frisch-/Abwasser 120/100 l Kaufinformationen Basispreis 242.840 €