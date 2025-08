Preis: Hymer B-MC T (2025) ab 122.500 Euro, I ab 141.000 Euro

Mit dem Caravan Salon in Düsseldorf wird traditionell das nächste Modelljahr eingeläutet. Was in den Messehallen als Neuheit zu sehen ist, rollt oft direkt danach in die Verkaufsräume, so auch bei Branchenriese Hymer. Die Allgäuer:innen stellen sich auf dem Caravan Salon 2025 neben Sondermodellen und der neuen Campervan-Baureihe Columbia auch den renovierten Klassiker Hymer B-Klasse Modern Comfort (2025) in Halle 6 (Stand B07-01) aus. Die Reisemobil-Baureihe wurde für das neue Modelljahr insbesondere in vielen Details verbessert, um "steigende Ansprüche moderner Reisender", so der Hersteller, gerecht zu werden. Wie das geht? Mit frischer Optik und mehr Technik lautet die Antwort aus Bad Waldsee.

Vieles bleibt aber auch beim Alten: Es gibt den B-MC – so die Abkürzung der Baureihe – auch künftig als "I" oder "T", also Voll- oder Teilintegrierten – hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt. Und auch die Basis bleibt dieselbe, der Mercedes Sprinter mit Frontantrieb stellt Fahrerhaus und Vorderwagen, das Heck steht auf Hymers selbst entwickeltem Super-Light-Chassis (SLC).

Neu sind dagegen die Grundrisse, beziehungsweise die Reduzierung dieser. Anstelle der je Bauart bisher fünf werden zum Modelljahr 2026 je zwei angeboten. Diese hören auf die Namen 600 (7,19 m Außenlänge) und 680 (7,39 m Außenlänge) und setzen stets auf Längsbetten im Heck. Die Maße sind bei B-MC I und B-MC T weitestgehend sogar identisch, nicht so die Preise. Der B-MC T 600 beginnt bei 122.500 Euro, der Vollintegrierte mit identischem Grundriss bei 141.000 Euro (Alle Preise: Stand August 2025), für den 680 werden jeweils 2800 Euro Aufpreis fällig.

Innenraum: Modernere Technik, weniger Grundrisse

Mit dem Modelljahr 2026 ist auch die Hymer B-Klasse Modern Comfort (2025) "connected". Denn die Anbindung des Reisemobils an die Hymer Connect App ist serienmäßig und um mehr "Smart Home"-Funktionen erweitert. So lassen sich nun etwa Heizung und Beleuchtung per Smartphone bedienen, darunter auch das neue Vier-Zonen-Lichtkonzept mit der passenden Lichtstimmung für jede Tageszeit, verspricht Hymer. Alternativ lassen sich die unterstützten Features auch per Sieben-Zoll-Touchpanel im Wohnraum ansteuern oder Füllstände kontrollieren.

Der Wohnraum wird dagegen durch eine frischere Optik mit neuen Materialien aufgewertet. Zur Wahl stehen nun die dunkel und dadurch etwas moderner gehaltene Wohnwelt "Rochefort Nuss" oder das klassisch-helle "Matara Teak".

Die Baureihe bleibt dank Vollisolierung von Wohnraum sowie Tanks und leistungsstarker sowie laut Hymer besonders leiser Heiztechnik auch im Modelljahr 2026 ein Ganzjahres-Campingfahrzeug. Neue Technik an Bord gibt es etwa mit einer Druckwasserpumpe, die einen konstanten Wasserdruck an Bord aufbauen soll. Eine Wasserstandsanzeige mit "präziser Darstellung in 1-Prozent-Schritten" erweitert die Ausstattung des Komfort-Reisemobils. Wer auch abseits gut erschlossener Campingplätze nächtigen möchte, kann die Hymer B-Klasse Modern Comfort (2025) auch mit einem umfangreichen Autarkie-Paket inklusive bis zu vier Batteriemodulen ordern.

An der Grundrissvielfalt tut sich zum Modelljahr 2026 einiges. Die Auswahl reduziert sich von fünf auf nun zwei, den B-MC 600 und 680, beide als "I" und "T" verfügbar. Der Aufbau unterscheidet sich bei den Bauformen jedoch nur marginal. Beide Grundrisse setzten auf Längseinzelbetten im Heck. Doppelbetten werden, zumindest zum Marktstart nicht angeboten. Das Topmodell 680 bringt auf 7,39 m Außenlänge trotz Einzelbetten ein Raumbad mit separater Duschkabine – hier die Nasszellen-Varianten in Campern erklärt – unter, der kompakte 600 setzt auf ein "Komfortbad", das Banktoilette, Festwaschbecken und eine integrierte Duschkabine vereint.

Der größte Unterschied zwischen B-MC I und B-MC T befindet sich bauartbedingt im Bug. Denn während der Vollintegrierte hier serienmäßig ein Hubbett unterbringt und damit stets vier Reisende über Nacht empfangen kann, bleibt dem Teilintegrierten diese Funktion zumindest serienmäßig verwehrt. Das Hubbett kostet im Modern Comfort T 2790 Euro Aufpreis. Die maximale Schlafplatzanzahl von fünf erreichen jedoch beide Modelle nur optional mit einem Sitzgruppenumbau.

Basisfahrzeug: Mercedes Sprinter

Die Basis der Hymer B-Klasse Modern Comfort (2025) bleibt auch zum Modelljahr 2025 bestehen – nämlich beim Mercedes Sprinter mit Frontantrieb für Fahrerhaus und Vorderwagen, während die Chassis-Eigenentwicklung SLC mit Doppelboden und tiefem Schwerpunkt an den schwäbischen Triebkopf anschließt. Der Mercedes leistet serienmäßig 150 PS (110 kW). Der 2,0-l-Turbodiesel wird optional allerdings auch mit 170 PS (125 kW) angeboten. Ein Neunstufen-Automatikgetriebe ersetzt beim schwächeren Motor gegen Aufpreis das Sechsgang-Schaltgetriebe, bei der Top-Motorisierung ist die Automatik bereits standardmäßig angeflanscht.

Wie gehabt gibt es auch zwei Gesamtgewichts-Versionen. Ohne Aufpreis ist das Reisemobil als 315 und 317 CDI auf 3500 kg technisch zulässiger Gesamtmasse ausgelegt. Mehr Zuladung lässt dagegen das Chassis 415 und 417 CDI mit 4430 kg Gesamtmasse zu – schränkt aber den Kreis der Fahrer:innen mit gültiger Fahrerlaubnis ein. Für die 400er-Sprinter – Äquivalent zum "Maxi"-Chassis des Fiat Ducato mit mehr Reserven – gibt es aber sowohl Ablastungen auf 3500 oder 3880 kg als auch eine Auflastung auf maximal 4500 kg.