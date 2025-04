Das rund 40 cm länger geratene Gegenstück Hobby Ontour Van 640 ET bietet dagegen zwei Einzelbetten in Längsrichtung.

Geschlafen wird 640 ET in zwei Längsbetten, die in Fahrtrichtung angeordnet sind.

Außer geringfügig in der Länge und in der Bettkonfiguration unterscheiden sich die Kastenwagen Hobby Ontour Van 640 ET und der hier gezeigte 600 FT kaum. Von außen sind sie daher auch nur schwer zu unterscheiden.

Preis: Hobby Ontour Van (2025) ab 66.990 Euro

In zwei Längen, aber mit weitestgehend identischen Grundrissen geht Wohnmobil-Hersteller Hobby bei seinem Kastenwagen Ontour Van (2025) ins Rennen – wer sich unsicher ist, ob es ein Caravan oder ein Wohnmobil sein soll: So unterschieden sich die verschiedenen Wohnmobil-Typen. An die Seite des Ontour Van 600 FT (2025) gesellt sich der Hobby Ontour Van 640 ET (2025). Beide kommen zum Marktstart als First Edition-Sondermodelle mit umfangreicher Serienausstattung zu den Kund:innen. Die beiden First-Edition-Modelle stehen auf Fiat-Ducato-Basis und wollen mit viel Komfort punkten. Dahingegen ermöglicht es der Hobby Ontour Van Solaris (2025), der in Grundriss und Länge dem Hobby Ontour Van 600 FT entspricht, aber auf dem Citroën Jumper basiert, längere Zeit autark zu stehen.

Wie die Namen bereits vermuten lassen, unterscheiden sich die beiden Campervan-Modelle der First Edition neben der Bettkonfiguration vor allem in der Länge. Der in der Außenlänge 5998 mm messende Hobby Ontour Van 600 FT (2025) bietet Schlafplätze für zwei in einem quer eingebauten französisches Bett im Heck, während im 6363 mm messenden Hobby Ontour Van 640 ET (2025) ebenfalls zwei Personen auf Einzelbetten längs in Fahrtrichtung schlafen.

Der Hobby Ontour Van 600 FT kostet ab 66.990 Euro. Für seinen größeren Längsbett-Modellbruder Hobby Ontour Van 640 ET beginnt die Preisliste bei 69.380 Euro. Das Editionsmodell Solaris ist ab 64.690 Euro zu haben (Alle Preise: Stand April 2025).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Französisches Querbett oder zwei Einzelbetten

Gemeinsam ist beiden First-Edition-Modellen die modern wirkende Inneneinrichtung mit hellen Möbeldekoren und Polsterbezügen. Die mittels der drehbaren und im Stile des Wohnbereichs bezogenen Frontsitzen schnell hergestellte Sitzgruppe lädt zum gemeinsamen Essen und Relaxen im Fahrerhausbereich ein. Dank einer Tischplattenerweiterung kommen hier bis zu vier Personen unter – so viele, wie auch im Fahrbetrieb Platz auf den zugelassenen Sitzplätzen finden (so die Zulassungsdaten im Fahrzeugschein richtig lesen).

Foto: Hobby

Eine besonders effiziente Isolierung (so den Camper nachträglich dämmen) soll den gesamten Aufbau auch an kalten Tagen wohlig warmhalten. Im Sommer versprechen der serienmäßige Insektenschutz für die Schiebetür und die Thule-Dachmarkise (hier unsere Tipps für die Nachrüstmarkise am Camper) Schutz von tierischen Eindringlingen oder gleißender Sonne. Gekocht wird in beiden Campervans von Hobby an einer Kombination aus Edelstahl-Spüle und Zweiflammen-Gaskocher mit elektrischer Zündung, versenkbarer Armatur und zweiteiliger Glasabdeckung (die besten Gaskocher in unserem Test). Der Kompressor-Kühlschrank des Hobby Ontour Van 600 FT (2025) verpackt 90 l, im größeren Geschwistermodell Hobby Ontour Van 640 ET (2025) steht ein 133-l-Tower-Kühlschrank zur Verfügung.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Egal ob man lieber im französischen Querbett des Hobby Ontour Van 600 FT (2025), das ein Format von 1,45 m x 1,94 m hat, oder in den beiden Einzelbetten von 2,01 m Länge im Hobby Ontour Van 640 ET (2025) schläft: Bei beiden Kastenwagen soll das "Remis" genannte Verdunkelungssystem für die Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus erholsame Nachtruhe garantieren. Das Kompaktbad ist mit einer Dusche (hier die besten Outdoor-Camping-Duschen in unserem Überblick) und einem serienmäßigen Spiegelschrank ausgestattet.

Editionsmodell Solaris: Elektrisch autark für mehrere Tage

In erster Linie auf die Kraft der Sonne setzt Hobby beim Editionsmodell Solaris. Energietechnisch ist der Hobby Ontour Van 600 Solaris (2025) ein echter "Freigeist": Eine 260-W-Solarmodul in Kombination mit einer 100-Ah-Lithiumbatterie (so die richtige Aufbaubatterie fürs Wohnmobil finden) und einem 30-A-Ladebooster für die Lichtmaschine sollen auch unabhängig vom Landstrom-Anschluss eines Campingplatzes freies Stehen für bis zu vier Tage ermöglichen. Die zwei 130-W-Solarpaneele sind mit jeweils 80 Hochleistungszellen bestückt und werden über ein Rahmenmodul stabil befestigt.

Foto: Hobby

Das macht den auf Autarkie getrimmten Solaris-Kastenwagen in den Augen des Herstellers "besonders geeignet für Alleinreisende, Paare und Freunde, die in ihrem Urlaub Wert auf Freiheit und Nachhaltigkeit legen". Eingelöst wird dieses Werbeversprechen durch eine recht umfassend ausfallende Editionsausstattung, bei der unter anderem ein beheizter Abwassertank, Ambientebeleuchtung, zahlreiche Zusatzsteckdosen im Schlafbereich und eine Allround-Außensteckdose an der Beifahrerseite Teil des Serienpakets sind. Laut Hersteller entspricht das einem Preisvorteil von 4000 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Hobby Ontour Van 600 FT (2025).

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeuge: Fiat Ducato und Citroën Jumper

Anders als die anderen beiden Varianten basiert der Hobby Ontour Van 600 Solaris (2025) ausschließlich auf dem Citroën Jumper mit 140 PS (103 kW) und manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe. Die Modelle der First Edition bauen, bei identischer Leistung des 2,2-l-Vierzylinder-Diesels, standardmäßig auf dem bewährten Fiat Ducato auf, dann allerdings immer in Kombination mit einer Achtstufen-Wandlerautomatik. Neben den bereits erwähnten Ausstattungsdetails beinhalten die Hobby-Editionsmodelle zusätzlich serienmäßige Leichtmetallfelgen (hier die Vor- und Nachteile von Stahl- und Leichtmetallfelgen), Digitalcockpit, eine induktive Ladevorrichtung fürs Handy (die besten Handyhalterungen mit kabelloser Ladefunktion in unserem Test), Klimaautomatik sowie ein zentrales Bedienpanel zur Steuerung der Bordtechnik.