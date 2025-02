Welcher Handyhalter schnappt sich den Testsieg?

Als nette Dreingabe steckt auch ein klebender Kugelkopf in der Packung. Damit lässt sich der GloPlum Wireless Car Charger auch an glatten und ebenen Flächen fixieren. Das schont die Luftausströmer.

Wie sein Name schon sagt, braucht der Lamicall Magnetic Wireless Car Charger keine Klemmen, denn er hält das Handy magnetisch. Der Viertplatzierte im Test ist kompatibel zum Standard MagSafe. Für Smartphones, die diesen Standard nicht nutzen, steckt ein aufklebbarer Metallring in der Packung (im Bild auf einem iPhone 11). So funktioniert das Halten und Laden nicht nur mit älteren iPhones (vor iPhone 12), sondern auch mit zahlreichen induktiv ladbaren Android-Geräten. Der Halter trägt etwas auf, denn er hat einen integrierten Ventilator zu Kühlung.

... aber gerne auch quer. Sogar der Adapter für den Zigarettenanzünder steckt schon in der Packung. So sehen Testsieger aus!

Der Testsieger von Hama lässt sich sowohl an Luftausströmern als auch per Saugnapf an der Windschutzscheibe befestigen. Er sieht wertig aus, lädt flott und hält das Handy zuverlässig im Hochformat...

Smartphones lassen sich zumeist auch kontaktlos laden. Entsprechende Handyhalter mit Ladefunktion versprechen, das Kabelchaos an Bord zu lichten. Wir haben acht davon getestet und dabei manch wärmende Überraschung erlebt.

Telefonieren am Steuer mit dem Smartphone in der Hand ist kein Kavaliersdelikt und wird mit Bußgeld und Punkten in Flensburg bestraft (hier steht, welche Strafen beim Telefonieren am Steuer drohen). Wer im Auto partout nicht von seinem Taschen-Tamagotchi lassen kann, braucht deshalb einen Handyhalter. Die besten Handyhalter halten das Smartphone nicht nur in der optimalen Position, sondern laden zugleich den Akku. Kabellos und automatisch. Das geht ganz einfach und erspart das nervige An- und Abstöpseln des Ladekabels. Wir haben acht induktiv ladende Handyhalter fürs Auto getestet und ihre Stärken und Schwächen aufgedeckt. Hier sind die Ergebnisse!

Testsieger: Hama Wireless Car Charger

Der Hama Wireless Car Charger ist vielseitig einsetzbar, lädt zügig und hat obendrein eine wertige Anmutung – so sehen Testsieger aus! Neben einer Kralle für den Luftausströmer und einer verstellbaren Saugnapfhalterung steckt sogar schon ein Lade-Adapter für den Zigarettenanzünder in der Packung. Das rechtfertigt auch den höheren Preis. Nur Handys, die in sehr dicken Etuis stecken oder seitlich tiefliegende Tasten haben, schmecken der stabilen Handyhalterung mit Ladefunktion weniger. Letztere können fehlbedient werden, denn der Einstellbereich der Fußstütze ist knapp bemessen.



Unsere Bewertung: Sehr gut (95/100)
Vorteile

Wertige Anmutung

Einfache Einhand-Bedienung

Ladegerät mitgeliefert Nachteile Weniger geeignet für Handys mit tiefliegenden Tasten

Preis-/Leistungssieger: Sonru Smart Wireless Charger

Der Sonru Smart Wireless Charger krallt sich ebenso gern an Lüftungsgitter wie er an der Windschutzscheibe saugt und zeigte sich in beiden Fällen sehr stabil. Im Test fiel auf, dass die Halterung für das Lüftungsgitter nicht der in der Bedienungsanleitung beschriebenen entspricht. Sie funktioniert dennoch selbsterklärend und bringt eine praktische Kabelführung mit. Extrem pfiffig: Um das Handy optimal zur Ladespule zu positionieren, verstellt der Halter vor dem ersten Einklemmen automatisch den Stützfuß und merkt sich anschließend diese Position. Im Ergebnis hält das Smartphone bombenfest und lädt sicher und zügig. So soll das sein. Der Saugnapfhalter gefällt zudem mit einem großen Verstellbereich. Ein Adapter für den Zigarettenanzünder fehlt zwar, dennoch sichert sich der Sonru Smart Wireless Charger den Titel des Preis-/Leistungssiegers dieses Tests.



Unsere Bewertung: Sehr gut (91/100)
Vorteile

Leicht zu bedienen

Hält und lädt sehr sicher Nachteile Adapter für Zigarettenanzünder nicht im Lieferumfang

Sehr empfehlenswert: Eoiwuy Fastcharge M20 Wireless Car Charger

Zur Krallerfraktion zählt der Fastcharge M20 Wireless Car Charger von Eoiwuy. Dank eines soliden Adapters (der identisch mit dem des Joyroom-Halters ist) spielt es dabei keine Rolle, ob der Luftausströmer rund oder eckig ist. Wie der Sonru-Halter richtet auch der M20 das Smartphone mit seinem motorisierten Stützfuß automatisch optimal zur Ladespule aus und klemmt das Handy spiel- und klapperfrei ein. Im Betrieb leuchtet der kluge Stützfuß gut sichtbar und informiert so auch über den Ladezustand. Dank der guten Bedienungsanleitung wissen wir sogar, dass auf der Rückseite des Laders ein Reset-Knöpfchen schlummert, mit dem man den M20 bei Bedarf neu starten kann. Im Test war das allerdings nicht nötig. Der Fastcharge gab sich praktisch keine Blöße. Sogar der Adapter für den Zigarettenanzünder gehört zum Lieferumfang. Nur ein Saugnapf zur Befestigung an der Windschutzscheibe fehlt.



Unsere Bewertung: Gut (88/100)
Vorteile

Einfache Bedienung

Lade-Adapter mitgeliefert Nachteile Nur zur Befestigung an Lüftungsgittern

Ergebnisse der Top 3 (Tabelle)

Modell (Punkte max.) Hama Wireless Car Charger Hama Wireless Car Charger Eoiwuy Fastcharge M20 Wireless Car Charger Funktionalität (50) 48 42 39 Qualität (20) 19 19 19 Sicherheit (20) 18 20 20 Nachhaltigkeit (10) 10 10 10 Gesamtpunkte (100) 95 91 88 Bewertung Sehr gut Sehr gut Gut Prädikat Testsieger Preis-/Leistungssieger Sehr empfehlenswert Sehr empfehlenswert: Lamicall Magnetic Wireless Car Charger

Hitze ist Gift für die Akkus von Smartphones. Lamicall trägt dem Rechnung und integriert in seinen Magnetic Wireless Car Charger einen kühlenden Ventilator, der beim Laden des Smartphones automatisch und hörbar seinen Dienst aufnimmt – leider auch dann, wenn der Handyakku voll ist und gar nicht geladen werden muss. Beim Fahren wird das Geräusch allerdings übertönt. Falls das Handy nicht von Haus aus am Magnethalter haftet, wird es mittels eines aufklebbaren, mitgelieferten Metallrings kompatibel gemacht. Damit hielt das Gerät im Test so spontan und fest, dass das Testteam schon etwas Kraftaufwand benötigte, um es am Halter in die senkrechte oder waagerechte Position zu drehen. Das Format des Smartphones spielt für den diskreten Magnethalter konstruktionsbedingt keine Rolle. Und selbst mit Hüllen bewehrte Handys halten vorbildlich und sind extrem einfach zu bedienen. Allerdings lässt sich der Halter nur an Lüftungsgittern befestigen und wird ohne Adapter für den Zigarettenanzünder ausgeliefert.



Unsere Bewertung: Gut (86/100)
Vorteile

Diskrete und wertige Erscheinung

Integrierter Ventilator… Nachteile … der ein bisschen leiser sein dürfte

Nur zur Befestigung an Lüftungsgittern

Ohne Lade-Adapter ausgeliefert

Sehr empfehlenswert: GloPlum Wireless Car Charger

Analog zum Lamicall-Halter vertraut der GloPlum Wireless Car Charger allein auf die Kraft eines Magneten, um das Handy zu fixieren. Allerdings verzichtet der Halter zugunsten von einfachen Kühllöchern auf der Rückseite auf einen integrierten Ventilator. Dadurch wird er bei Benutzung spürbar wärmer, bleibt aber auch optisch diskreter und geräuschlos. Für nicht metallische Smartphones wird ein Klebe-Metallring mitgeliefert. Der haftete im Test aber bei weitem nicht so gut wie beim Lamicall-Halter und löste sich mehrmals beim Abnehmen des Smartphones. Offensichtlich funktioniert dieser Smartphonehalter bevorzugt mit MagSafe-kompatiblen Handys oder Geräten mit absolut glatter, klebefreundlicher Rückseite. Sehr schön hingegen: Außer einer schraubbaren Klemme fürs Lüftungsgitter steckt auch ein klebbarer Kugelkopf in der kleinen Packung. Das schont die Luftausströmer, sofern man eine ausreichend glatte und ebene Fläche für den Klebefuß parat hat. Einen Saugnapf oder einen Lade-Adapter sucht man in der Packung allerdings vergebens.



Unsere Bewertung: Gut (85/100)
Vorteile

Zwei verschiedene Befestigungsarten Nachteile Magnet hält stärker als der Klebstoff des Metallrings und löst sich daher manchmal

Ohne Lade-Adapter ausgeliefert

Sehr empfehlenswert: Joyroom Wireless Car Charger Holder

Der Halter von Joyroom überzeugte im Test nicht nur funktionell, sondern ist auch noch nett anzusehen. Er lädt flott und zuverlässig, wird bei längeren Ladevorgängen allerdings sehr warm. Auch für großformatige Handys in dicken Etuis gibt es bessere Kandidaten im Testfeld. Dank eines mitgelieferten Adapters hält er besonders gut an runden Lüftungsdüsen. Leider muss man den Ladestecker für den Zigarettenanzünder separat dazukaufen.



Unsere Bewertung: Gut (82/100)
Vorteile

Wertige Anmutung Nachteile Adapter für Zigarettenanzünder nicht im Lieferumfang

Nur für Lüftungsgitter geeignet

Ergebnisse der Plätze 4-6 (Tabelle)

Modell (Punkte max.) Lamicall Magnetic Wireless Car Charger GloPlum Wireless Car Charger Joyroom Wireless Car Charger Holder Funktionalität (50) 36 37 32 Qualität (20) 20 18 20 Sicherheit (20) 20 20 20 Nachhaltigkeit (10) 10 10 10 Gesamtpunkte (100) 86 85 82 Bewertung Gut Gut Gut Prädikat Sehr empfehlenswert Sehr empfehlenswert Sehr empfehlenswert Sehr empfehlenswert: Beeasy Fast Wireless Car Charger

Der Handyhalter mit Ladefunktion von Beeasy trägt seinen Namen zu Recht. Der Fast Wireless Car Charger ist trotz seiner nur englischsprachigen Bedienungsanleitung leicht montiert und gibt bei der Nutzung keine Rätsel auf. Der schraubbare Halter überdeckt schonend mehrere Lamellen des Luftausströmers. Auch der Halt ist einwandfrei. Der Stützfuß wird hier manuell eingestellt, womit ungewollter Kontakt der seitlichen Klemmen mit den Bedientasten des Smartphones praktisch ausgeschlossen werden kann. Der Ladestecker zählt leider nicht zum Lieferumfang. Dennoch eine überzeugende Vorstellung, die mit der Note "Gut" vergolten wird.



Unsere Bewertung: Gut (81/100)
Vorteile

Sehr einfache Bedienung Nachteile Nur zur Befestigung an Lüftungsgittern

Lade-Adapter nicht mitgeliefert

Gumaxx Smart Sensor S11

Beim ersten Anblick weckt der Gumaxx Smart Sensor S11 spontan Sympathie: Der günstige Handyhalter mit Ladefunktion ist in frischen Farben erhältlich und seine leuchtenden Emoji-Augen signalisieren, dass er angeschlossen und aufnahmebereit ist. Doch im Test wurde schon bei der Erstmontage klar, dass es dem Gerät an Qualität mangelt. Der Smart Sensor S11 ist merklich leichter und klappriger als seine Konkurrenten. Schon die Testpraxis hat an ihm deutliche Kratzer hinterlassen. Der automatische Klemmmechanismus klingt wie eine altersmüde Kaffeemühle. Die Befestigung am Lüftungsgitter ist so labil, dass der Halter eigentlich einen weiteren Abstützpunkt bräuchte. Deswegen ist von seiner Benutzung im Querformat auch abzuraten. Damit weicht die Sympathie dem Misstrauen. Funktionell leidet er an zwei Problemen: Seine Fußstütze ist nicht verstellbar. Je nach Position der seitlichen Tasten des Handys kann dies zu Fehlbedienungen führen. Außerdem hat der Gumaxx-Smartphonehalter keinen Pufferspeicher. Wenn er beim Parken keinen Strom aus dem Bordnetz bekommt, geben seine Klemmen folglich das Handy nicht mehr frei oder klemmen es gar nicht erst ein. Das ist nervig. Auch eine Saugnapfhalterung und der Ladeadapter fehlen leider.



Unsere Bewertung: Befriedigend (64/100)
Vorteile

Klemmt das Handy nur ein, wenn die Zündung angeschaltet ist

Nur für Lüftungsgitter

Ohne Lade-Adapter ausgeliefert

Ergebnisse der letzten zwei Plätze (Tabelle)

Modell (Punkte max.) Beeasy Fast Wireless Car Charger Gumaxx Smart Sensor S11 Funktionalität (50) 33 30 Qualität (20) 18 8 Sicherheit (20) 20 20 Nachhaltigkeit (10) 10 6 Gesamtpunkte (100) 81 64 Bewertung Gut Befriedigend

So haben wir getestet

Alle Handyhalter sind von der Redaktion unabhängig ausgewählt und gekauft worden und haben die gleiche Testprozedur durchlaufen. Alle krallen sich an Gitter von Luftausströmern, manche saugen oder kleben alternativ auch an der Windschutzscheibe oder einer anderen glatten Oberfläche. Nur Halter, die sich auf mindestens zwei Arten installieren ließen, konnten in der Disziplin Befestigung die höchste Punktzahl einheimsen. Mit Punkten belohnt wurden neben einer einfachen Montage auch die Stabilität der Halter und der feste Halt des Smartphones im Halter. Bei der Ladefunktion gab es Abzüge, falls der Halter sich während des Vorgangs stark erwärmte. Als Testhandys mussten zwei Modelle in typischen Größen herhalten: Apple iPhone 11 und Xiaomi Mi9. Für die MagSafe-kompatiblen Handyhalter wurden die dabei mitgelieferten Metallringe aufgeklebt. Der Preis der Handyhalter mit Ladefunktion floss nicht in die Bewertung mit ein.

Was man über Handyhalter mit Ladefunktion wissen muss

Aus dem Haushalt kennt man induktives Laden vor allem bei elektrischen Zahnbürsten. Per Magnetfeld wird dabei ein Strom übertragen, der in der Zahnbürste in einem Akku gespeichert wird. Auch Smartphones, Tablets oder Smartwatches werden immer öfter (letztere manchmal ausschließlich) induktiv, also kontaktlos, geladen. In jüngeren Autos übernehmen diese Aufgabe Ladeschalen, die sich in der Mittelkonsole verbergen. Wer aber ein älteres Auto sein Eigen nennt oder das Handy während der Fahrt auch als Navigationshilfe oder zum Streamen nutzen will, dürfte sich für eine Handyhalterung fürs Auto mit Ladefunktion interessieren.

Die werden zumeist an einem Lüftungsgitter, manchmal auch an der Windschutzscheibe oder einer klebefreundlichen Oberfläche nahe des Lenkrads befestigt. Sie nehmen das Handy entweder mit Klemmen in die Zange oder halten es magnetisch. Wichtig: Beim kontaktlosen Laden entsteht mehr Abwärme als beim Laden per Kabel. Und je weiter das Handy sich vom Halter entfernt – etwa durch ein Etui – desto länger dauert der Ladevorgang oder der Stromfluß bricht sogar völlig ab. Handyhüllen oder -etuis sollten daher nicht dicker als drei Millimeter sein oder aber vor der Fahrt entfernt werden. Es gibt auch MagSafe-kompatible Hüllen für zahlreiche Smartphones, die das Fixieren und Laden an Bord erleichtern. Wichtig ist zudem eine ausreichend kräftige Stromquelle. Wer ein schnellladefähiges Smartphone besitzt und diese Möglichkeit auch nutzen will, sollte eine PD-Schnittstelle oder eine QC30-Steckdose an Bord haben. Die gibt es auch zum Nachrüsten als Adapter für den Zigarettenanzünder.



Was ist MagSafe und wie kann ich es nutzen?

MagSafe ist ein von Apple eingeführter Standard, der das kabellose Laden erleichtert. Kompatible Geräte, wie etwa alle iPhones ab dem iPhone 12, werden damit magnetisch automatisch so ausgerichtet, dass der Ladestrom zuverlässig fließt. Im Auto ist das doppelt praktisch, da die kreisförmig angeordneten Magneten zugleich die Funktion eines Handyhalters übernehmen. Ältere Smartphones, die induktiv geladen werden können (nicht nur iPhones, sondern auch zahlreiche Android-Smartphones), können über entsprechende MagSafe-kompatible Hüllen oder aufklebbare metallische Ringe ebenfalls genutzt werden. Wichtig ist dabei, dass der Magnetring richtig positioniert ist und auch sehr fest klebt. Sonst verbleibt er beim Abnehmen des Smartphones nicht am Handy, sondern am Handyhalter.



Kann man mit diesen Handyhaltern auch Handys halten, die nicht induktiv geladen werden können?

In die Zange genommen und gehalten werden die zumeist älteren Handys in jedem Fall. Und unter bestimmten Bedingungen kann man sie sogar laden: Im Normalbetrieb (also induktiv) werden die getesteten Handyhalter über einen USB-C-Anschluss mit Strom versorgt. Wenn man damit ein Handy laden möchte, das ebenfalls kompatibel zu USB-C ist, muss man nur das Kabel vom Halter direkt ins Handy umstöpseln, und der Ladestrom fließt. Einige der getesteten Handyhalter besitzen einen kleinen Energiespeicher und können das Handy auch ohne Stromanschluss mehrmals einklemmen und wieder freigeben. Nur beim Gumaxx Smart Sensor S11 klappt das mangels Pufferbatterie nicht.

Anmerkung der Redaktion: Zwei der hier getesteten Handyhalter mit Ladefunktion hat die Redaktion bereits im Rahmen eines Vergleichstests bewertet. Die erreichten Punktzahlen der betroffenen Halter weichen wegen eines modifizierten Bewertungsschemas leicht voneinander ab. Die Noten (ein Mal "Sehr gut", ein Mal "Gut") bleiben unverändert.