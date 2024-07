Superschnell, superhässlich oder superteuer

Rolls Royce? Nein.... Sein Debüt beim Festival of Speed in Goodwood hat auch der Hongqi EHS9 gefeiert. Das über 5,20 m lange E-SUV der chinesischen Luxusautomarke ist bereits in Deutschland erhältlich und wurde mit den beiden anderen ...

... mit einem aus dem 3D-Drucker entwickelten Kohlefaser-Chassis und Platz für zwei Personen in einer 1+1 Anordnung. Was den Preis betrifft, entlockt man niemandem so recht eine Information. Gemunkelt wird aber über mehr als zwei Millionen Euro.

Erneuter Gast in Goodwood ist der Hybridsportwagen Czinger 21C, der im neuen Farbton "Rattlesnake Green" mit Chris Ward am Steuer den Hillclimb in Angriff genommen hat. Das mit einem Verbrennungsmotor und Hybridsystem angetriebene Geschoss bietet 1350 PS (993 kW), kommt ....

... aufgestellt vom Hybrid-Hypercar Mercedes-AMG One. Und auch in Goodwood hat das 3,20 m kleine Hypercar schon Rekorde aufgestellt. Sein Preis? Vermutlich weit über eine Million Euro.

Klein, sauteuer und für viele unbekannt ist der amtierende Rekordhalter vom Hockenheim. Der elektrische Einsitzer Spéirling Pure des britischen Unternehmens McMurtry umrundete den Grand-Prix-Kurs in Hockenheim in 1.24,43 min, was 14 s schneller ist als der vorherige Rekord, ...

Das Debüt bei Genesis in Goodwood gab eigentlich das Genesis GV60 Magma Concept. Aber viel schöner anzusehen und ebenfalls Teil der Power-Abteilung Magma ist das X Gran Berlinetta Concept, was so neu eigentlich nicht ist.

Ein Paradies für Autobegeisterte ist das Goodwood Festival of Speed – so auch 2024. Dort findet sich schnelle, alte, teure und seltene Autos. Die AUTO ZEITUNG hat einige kuriose Modelle rausgesucht!

Top-9 der kuriosesten Autos beim Goodwood Festival of Speed 2024

Die einzigartige Atmosphäre beim Goodwood Festival of Speed lockt jährlich tausende Autofans nach Goodwood. Die Mischung aus Formel 1, Wörthersee und der Exklusivität von Ascot macht das viertägige Spektakel zu einem imposanten Erlebnis. Bei der seit 1993 stattfindenden Veranstaltung finden sich neben Konzeptfahrzeugen, Weltpremieren, Exoten sowie Highlights aus Oldtimern und Sportwagen. Für 2024 ist das Motto "Horseless to Hybrid: Revolutions in Power", also "Pferdelos bis Hybrid: Revolutionen des Antriebs". Fahrzeuge mit sehr viel Power finden sich auf dem Gelände wie auch auf dem Besucherparkplatz, wo so viele Supersportler und Exoten zu finden sind, dass sich ein Besuch auch dort stets lohnt. Doch mitunter fallen auch Fahrzeuge auf, die wirklich kurios sind. Entweder aufgrund ihres Designs, ihrer beeindruckender Leistung oder ihrer Geschichte. Die AUTO ZEITUNG hat einige Exemplare herausgesucht, bei denen der Blick sehr lange kleben geblieben ist.

