... der Gordon Murray T50S in seiner Niki Lauda Edition, der sogar die F1-Autos vergangener Jahrzehnte klangtechnisch in Grund und Boden donnert.

1976 gab es tatsächlich ein Formel 1-Auto mit sechs Rädern. Der Tyrell P34 sticht allein schon wegen seines Aussehens aus der Masse hervor. Die kleinen Räder sollten den Luftwiderstand minimieren. Klingt in der Theorie einleuchtend, doch ein großer Erfolg blieb aus. Wir freuen uns trotzdem, dass auch solche Fahrzeuge in Goodwood ausgefahren werden – auch wenn der Sound des Tyrell P34 eine Gefahr für unser Hörvermögen darstellt. Lauter war nur ...

So ein Rolls-Royce Cullinan ist schon ab Werk eine brachiale Erscheinung. Wem das allerdings noch nicht reicht, kann sich das Luxus-SUV noch veredeln lassen. Mit Bodykit, Tieferlegung und einem 24-Zoll-Radsatz von Vossen zeigt der Felgenhersteller auf seinem Stand in Goodwood, was aus dem noblen Briten noch so alles rauszuholen ist.

Das Goodwood Festival of Speed 2025 steht nun in den Büchern. Wir wollen uns dem Kuriosen und dem Raren des Events widmen. Den Anfang macht die Sammlung wertvoller McLaren F1-Boliden. Wann sieht man schon mal so viele auf einen Haufen? Vor allem, wenn man bedenkt, dass jeder F1 hier wohl ein achtstelliges Preisschild hat – sofern er verkauft werden würde. 106 Exemplare wurden gebaut, davon 78 Straßensportler und 28 Rennwagen.

Die Kuriositäten des Goodwood Festival of Speed 2025

Auf dem Goodwood Festival of Speed ging es auch 2025 wieder heiß her: Diesmal im wörtlichen Sinne, präsentierten sich bei 30 °C und Sonnenschein die feinsten Boliden aus aller Welt. Doch zwischen den ganzen Juwelen auf vier Rädern tummeln sich auch einige ungeschliffene Rohdiamanten, die selbst unter eingefleischten Autofans oft unentdeckt bleiben oder zu wenig Beachtung erhalten. Neben Supersportlern vom Schlage eines Pagani Huayra R, McLaren F1 oder Porsche 911 GT1 – die dabei ohne Frage auch zu den Publikumslieblingen zählen, finden sich auch die ein oder anderen Prototypen und Vorserienfahrzeuge. Oftmals nie öffentlich kommuniziert, ist es umso spannender auf ebensolche Fahrzeuge zu treffen. Ebenfalls spannend: Kuriose Karosserien, Bauweisen oder Designdetails, die es so sonst nirgends zu sehen gibt.

Die Besucherparkplätze bergen ein hohes Überraschungspotenzial

Ein weiteres heißes Eisen in Goodwood befindet sich abseits des eigentlichen Events: die Besucherparkplätze. Während die meisten Autos des Goodwood Festival of Speed meist vorab angekündigt oder gelistet werden, ist es bei einem Besuch auf den Parkplätzen in etwa so, als würde man eine Wundertüte öffnen. Das weiß auch das Eventmanagement und bot Sportwagenfahrenden die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge auf eigens freigehaltenen Sportwagenarealen abzustellen. Das Resultat erinnert etwas an Events wie Cars and Coffee und birgt eine Menge Potenzial zum Staunen und Träumen. Wir haben uns auf die Suche gemacht, nach dem Raren und Exotischen, und erkunden, was sich auf und abseits des Geländes rund um das Hillclimb-Spektakel so tummelt. Die eine oder andere Überraschung ist garantiert. Unsere Eindrücke sind in der Bildergalerie zu finden! Weitere Impressionen bietet unser Highlight-Artikel des Goodwood Festival of Speed 2025.

