Globe-Travellers zukunftsweisender Camper mit Ausklapp-Couch

Praktisch für die spezielle Falcon-Zielgruppe sind die Stauraum-Module im Heck. Alle Modelle der Serie Globe-Traveller Falcon wenden sich an sport- und outdooraffine Campingfans.

Auch in der "2YS" genannten Variante mit Lounge Heck erfüllt der Globe-Traveller Falcon die Ansprüche moderner Kastenwagen-Fans.

Der Wohnraum ist in allen Grundrissvarianten betont modern gehalten und hat mit "Gelsenkirchener Barock" der alten Schule nichts mehr zu tun.

Beide Vordersitze sind drehbar und serienmäßig mit einer elektrischen Lendenwirbelstütze ausgestattet. Einmal umgedreht, werden sie in wenigen Handgreifen Teil des Wohnkonzepts.

Clevere Auszieh-Couch statt biederem 0815-Van-Bettkonzept lautet die Devise im Globe-Traveller Falcon. Er ist neben der hier gezeigten Variante 2XS in zwei weiteren Grundrissen erhältlich, die im Folgenden ebenfalls vorgestellt werden.

Der Globe-Traveller Falcon ist in der Grundversion 5990 mm lang und steht auf Basis des aktuellen VW Crafter.

Der polnische Wohnmobil-Hersteller Globe-Traveller tut alles, um die Klasse der Sechs-Meter-Kastenwagen neu zu denken. Bestes Beispiel dafür ist der Globe-Traveller Falcon 2XS (2024) mit innovativem Ausklapp-Sofa-Konzept. Hier alle Infos und Preise!

Preis: Globe-Traveller Falcon 2XS (2024) ab 128.615 Euro

Es muss nicht immer ein Hubbett sein: Zwei Sitze mit Sicherheitsgurten und ein bequemes, quer eingebautes Ausklappsofa in der Mitte des Campervans reichen manchmal auch schon, um Campingfans ein auskömmliches und vor allem unkonventionelles "Haus auf Rädern" zu bieten. So ist das der Fall des Globe-Traveller-Kastenwagen Falcon 2XS (2024): Während die "2Z" genannte Grundriss-Variante des Globe Traveller Falcon (2024) über ein großes, bequemes Bett im hinteren Teil des Fahrzeugs verfügt, kommt im Globe-Traveller Falcon 2XS (2024) auf Basis des 5990 mm langen VW Crafter das smarte Multifunktionsmöbel zum Zug. In ansonsten eher konventionell gehaltenen Grundrissen von Campervans hat allein das schon Seltenheitswert (wie man sonst noch beim Camping übernachten kann, ohne auf ein fest eingebautes Bett zurückzugreifen, hier).

Überhaupt überrascht die Falcon-Serie des Herstellers Globe-Traveller mit außergewöhnlichen Grundrissen, welche die "Essenz von Einfachheit und raffiniertem Stil" auf die Straße und an die Campingfans bringen sollen. Das ist zumindest der Anspruch des polnischen Wohnmobil-Spezialisten, der erst 2012 die Bühne der europäischen Campingszene betreten hat. Entsprechend modern und modisch kommen auch die angebotenen Wohnwelten an Bord des Globe-Traveller Falcon (2024) daher.

Im Globe-Traveller Falcon 2XS (2024) sind Kunstfell, Plüsch und futuristisch wirkende Loungemöbel statt biederer Brauntöne vom Schlage "Eiche rustikal" und 80er-Jahre-Charme angesagt. All das ist dem polnischen Campingfahrzeugspezialisten erfreulicherweise lieber als auch nur den Hauch eines Anklangs von Gelsenkirchener Barock zu erwecken. Allerdings hat diese stylishe Schlichtheit ihren Preis: Mindestens 128.615 Euro sind für den zukunftsweisenden Campervan Globe-Traveller Falcon 2XS (2024) zu bezahlen (Alle Preise: Stand Dezember 2024). Der ebenfalls 5990 mm lange Globe-Traveller Falcon 2YS (2024) kommt mit einem Heckbereich im Lounge-Stile daher. Dieser Camper kostete ebenfalls ab 128.615 Euro. Der mit 6840 mm etwas längere Falcon 2Z, der als der Dritte im Bunde der Falcon-Serie auf dem VW Crafter mit langem Radstand basiert, verfügt über ein Doppelbett im Heck und kostet ab 129.681 Euro.

Innenraum: Stehhöhe von 2,04 m und Lounge-Atmo

Ein stolzer Preis für einen Kastenwagen. Ausstattungsseitig bringt der Globe-Traveller Falcon 2XS (2024) , das muss man fairerweise dazu sagen, allerdings schon serienmäßig vieles mit, was bei anderen Campingfahrzeug-Herstellern erst noch teuer durch kostspielige Kreuze auf der Aufpreisliste bezahlt werden muss. Dazu gehören beispielsweise eine Truma-Warmluftheizung, elektrische Lendenwirbelstützen für die drehbaren Fahrer- und Beifahrersitze, eine Markise von Thule, LED-Innenbeleuchtung und der elektrische Dachventilator im Format 280 x 280 mm im Bad (so lässt sich das Wohnmobil im Winter am besten auf Wohlfühltemperatur bringen).

Die Küche fällt dagegen kastenwagentypisch kompakt aus. Der Kompressor-Kühlschrank fasst 50 l. In den Frischwassertank passen 85 l (wie man Trinkwasser beim Campen professionell aufbereitet, hier). Mit der wasserlosen Clesana-Toilette und dem Zweiiflamm-Gaskeramikkochfeld sollen Campingfangs die Natur in vollen Zügen genießen können, ohne auf die üblichen Annehmlichkeiten des modernen Camperlebens verzichten zu müssen (die besten Camping-Gaskocher in unserem Vergleichstest, hier). Die insgesamt üppige Serienausstattung des Globe-Traveller Falcon 2XS (2024) soll ihren Teil dazu beitragen, dass vor allem erlebnishungrige Paare und Fahrrad-Enthusiast:innen mit seinen unkonventionellen Campervans auf VW-Crafter Basis auf ihre Kosten kommen. Diese Rechnung geht auch gewichtsseitig auf, weil bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg und 3000 kg Eigengewicht auch noch genug Zuladung für Sportgeräte und Outdoor-Equipment bleibt.

Unbezahlbar, vor allem für großgewachsene Campingfans dürfte vor allem die überragend große Stehhöhe sein. Das hat konstruktionstechnische Gründe. Die gesamte Falcon-Serie von Globe Traveller basiert auf Superhochdach-Vans, die für ihren Einsatzzweck zusätzlich modifiziert werden. Dass führt im Ergebnis dazu, dass die Innenhöhe am tiefsten Punkt des Campervans auch im Falle des Globe-Traveller Falcon 2XS (2024) nicht weniger als 2,04 m beträgt. Das ist bemerkenswert, erst echt für einen Vertreter der Kastenwagenklasse, in der eine maximale Stehhöhe von durchgängig 1,90 m bis heute als Standard gilt.

"Machs maxi!". Das war auch die Devise für das Ausklappbett, dass sich trotz des limitierten Raums, den der Crafter auf knapp sechs Metern Außenlänge bietet, auf ein Bett mit einer Liegefläche von den für ein Fahrzeug dieser Größenordnung durchaus imposanten Abmessungen 2,05 x 1,23 m umbauen lässt. Ein doppelter Boden unter dem gesamten Wohnbereich kombiniert mit einer in einer soliden Stärke von sechs Millimetern im Dach- und Fußbodenbereich sowie von 19 mm an den Wänden ausgeführten Isolierung sollen den polnischen Campervan temperatur- und wetterfest für jede Jahreszeit machen.

Größtmögliche Autarkie wird nicht nur bei der Standortwahl, sondern auch bei der Energieversorgung angestrebt. Vom Hause aus ausgestattet mit 320-W-Solarpanels und zwei-Akkus mit 210 Ah Kapazität setzt der Globe-Traveller Falcon (2024) von Anfang an auf die Kraft der Sonne (wie man mobile Solaranlagen beim Campen nachrüstet, hier). Das bordeigene Solarsystem soll unterwegs Energiequelle Nummer eins sein. Alle Modelle der Globe-Traveller Falcon-Reihe sind gegen 1790 Euro mit 1800-W-Wechselrichter ausgestattet und auf Wunsch in einer "gasfreien" Version erhältlich, die auf das Gaskochgeld verzichtet und dafür serienmäßig den Wechselrichter und eine Außensteckdose für die Schiebetür an Bord holt. Das soll sie umweltfreundlicher und attraktiver für alle machen, die aus persönlicher Überzeugung keine Gasinstallation in ihrem Wohnmobil haben möchten.

Basisfahrzeug: VW Crafter

"Gas" geben, und zwar im Straßenverkehr, auf dem Weg von A nach B, lässt sich mit dem VW Crafter, der den Vans vom Typ Globe-Traveller Falcon (2024) die Basis leiht. Dafür sorgt der durchzugsstarke 2,0-l-TDI-Vierzylindermotor mit 177 PS (130 kW). Serienmäßig an Bord sind unter anderem Full-LED-Frontscheinwerfer, Rückfahrkamera, Bergan- und -abfahrassistent, aktiver Tempomat mit Spurhalteassistent, sowie Park- und Abbiegeassistent (welche Assistenzsystem aktuell seitens der EU vorgeschrieben sind, hier).