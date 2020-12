Hyundai hat mit seiner Luxusmarke Genesis den Premiummarkt ins Visier genommen. 2021 feiert die Marke auch in Deutschland Marktstart.

Die Entwicklung von Hyundai kann ohne Zweifel als Erfolgsgeschichte beschrieben werden. Die Koreaner haben sich nicht nur in Deutschland längst zum wichtigsten asiatischen Anbieter gemausert. Doch der Volumenmarkt ist ihnen nicht genug, stattdessen erfolgte der Angriff auf die Premiumelite. Mit der 2015 eingeführten Marke Genesis folgte Hyundai dem Beispiel japanischer Autobauer, die seit vielen Jahren mit neuen Marken im Premium-Segment wildern. Doch nicht nur Lexus und Infiniti (nicht mehr in Europa vertreten) mussten sich auf einen neuen Gegner mit großen Ambitionen einstellen: Auch in den Chefetagen der deutschen Luxusmarken Audi, BMW und Mercedes hat man die Hyundai-Tochter interessiert zur Kenntnis genommen. Kein Wunder, hat Genesis doch innerhalb weniger Jahre fünf Baureihen aus dem Boden gestampft: Diese reichen von der Luxuslimousine G90 über den E-Klasse-Konkurrenten G80 bis hin zum neuen 3er-Gegner G70. Auch bei den SUV ist Genesis mit GV80 und GV70 bereits gut aufgestellt. Mehr zum Thema: Das ist der Genesis GV70

Das Genesis G70 Concept im Video:

Hyundai-Luxusmarke: Genesis-Marktstart in Deutschland