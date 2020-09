So sehen wir an Front wie Heck die nunmehr charakteristisch gewordenen LED-Doppelstreifen, die auch die Blinkfunktion übernehmen.

Das Genesis G70 Facelift (2020) unterscheidet sich deutlich vom 2017 eingeführten Vorgänger und gleicht sich nun den großen Geschwistern der Hyundai-Luxusmarke an. Ob die Mittelklasselimousine mit dem Deutschland-Debüt des G80 auch hierzulande erhältlich sein wird, ist ebenso unklar wie der Preis.

Ein tiefgreifendes Genesis G70 Facelift (2020) differenziert das neue Modelljahr nicht nur deutlich vom Vorgänger, sondern gleicht die Mittelklasse-Limousine der Hyundai-Premiummarke auch der aktuellen Designlinie an. So sehen wir an Front wie Heck die nunmehr charakteristisch gewordenen und von den größeren Modellen G80 und GV80 bekannten LED-Doppelstreifen, die auch die Blinkfunktion übernehmen. Die G70-Front wirkt gegenüber den sicherlich auch aus Prestige-Gründen kantigeren Geschwistern deutlich organischer. Gleiches gilt für das Heck, das die fließenden Linien der Karosserie zu bündeln scheint. Weiterhin prägt der markante Fünfkant-Kühlergrill die Front des Genesis G70 Facelift (2020), das mit der Deutschland-Premiere des großen G80 Ende 2020 auch erstmalig in europäischen Gefilden verkauft werden könnte. Mehr zum Thema: Das ist das Genesis G90 Facelift

Das Genesis G70 Concept im Video:

Genesis G70 Facelift (2020) könnte nach Deutschland kommen