Verstappen – vom Ausnahmetalent zum F1-Champion

Red Bull-Pilot Max Verstappen hat sich in der Formel 1 längst vom jüngsten zum dominantesten Fahrer entwickelt, was nicht zuletzt seine vier Weltmeister-Titel bestätigen.

Max Verstappen mit 17 Jahren der Jüngste in der Formel 1

Die Formel 1-Erfolgsgeschichte des am 30. September 1997 im belgischen Hasselt geborenen Max Verstappen (Hier im Interview der AUTO ZEITUNG) ist buchstäblich einzigartig. Bereits in Kartzeiten galt er als größter Königsklassen-Aspirant, dominierte die Nachwuchskategorien, übersprang sogar die eigentlich obligatorische Nachwuchsklasse Formel 2 und fuhr sein erstes Formel 1-Training beim Großen Preis von Japan mit 17 Jahren und drei Tagen als jüngster Fahrer aller Zeiten. Nur wenige Monate später erhielt er das Stammcockpit beim Red Bull-Nachwuchsteam Toro Rosso. Unnachahmlich ist sein Werdegang auch, weil Pilot:innen mittlerweile mindestens 18 Jahre alt sein müssen, um die für die Königsklasse benötigte Superlizenz erhalten zu können.

Was Max Verstappen schon früh auszeichnete, war sein offensiver Fahrstil inklusive waghalsiger Überhol- und Verteidigungsmanöver, die Grenzen der Rennwagen auf Anhieb intuitiv auszuloten und seine Fahrzeugkontrolle bei Mischbedingungen. Vater Jos Verstappen, ehemals Teamkollege von Michael Schumacher (So geht es ihm aktuell) bei Benetton, mimte den kritischen Lehrer: Wenn im strömenden Regen alle Kontrahent:innen ins Trockene flüchteten, musste der junge Max eine Runde nach der anderen durch die Pfützen rasen. Überholen durfte er nur an Streckenabschnitten, wo es eigentlich als unmöglich galt. Und selbst wenn Verstappen Junior die Rennen nach Belieben anführte und gewann, hielt der Formel 1-Veteran noch Verbesserungsvorschläge und Kritik bereit.

Es ist wieder soweit: Mit dem Black Friday steht das Shopping Event des Jahres vor der Tür. Mit den besten Rabatten bei Amazon richtig Geld sparen – vom 21. November bis 2. Dezember.

Und hier geht es zu den besten Preis-Empfehlungen direkt von der Redaktion der AUTO ZEITUNG!

Auch jüngster F1-Rennsieger aller Zeiten

Das intensive Training zahlte sich aus: In seiner ersten Formel 1-Saison wurde Max Verstappen Rookie des Jahres, Persönlichkeit des Jahres und legte mit einem gewagten Überholmanöver beim Großen Preis von Belgien auch die Aktion des Jahres hin. Zudem kürte er sich 2015 auch zum jüngsten Fahrer aller Zeiten, der WM-Punkte einfuhr. Als Anfang 2016 Daniil Kvyat seinen Red Bull-Cockpit räumen musste, gelang Verstappen der Aufstieg von Toro Rosso zum großen Schwesterteam. Bereits in seinem Debütrennen für den österreichischen Rennstall knackte er den nächsten Formel 1-Rekord, als er sich nach einem Crash der Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Nico Rosberg beim Großen Preis von Spanien mit 18 Jahren und 228 Tagen zum jüngsten Rennsieger aller Zeiten kürte.

An die Formel 1-Weltmeisterschaft war in den folgenden Jahren trotz starker Auftritte noch nicht zu denken. Zu stark waren Lewis Hamilton im Mercedes und Sebastian Vettel im Ferrari. Erst in der Saison 2021 kämpfte Max Verstappen mit Red Bull Racing ernsthaft um die Spitze der Königsklasse. Und was für ein Duell es werden sollte: Über das ganze Jahr hinweg spitzte sich der Zweikampf mit Lewis Hamilton immer weiter zu, mehrfach kollidierten die beiden Formel-1-Stars. Am Ende entschied sich alles in der letzten Runde des letzten Rennens beim Großen Preis von Abu Dhabi. Nach einer der strittigsten Safety Car-Phasen der Formel 1-Geschichte durfte Verstappen mit frischen Reifen den vor ihm liegenden Hamilton angreifen und krönte sich mit dem Überholmanöver erstmals zum Formel-1-Weltmeister.

Spannendes für Formel 1-Fans:

Titel 2023 und 2024 von ungeheurer Dominanz geprägt

In der folgenden Saison sollte Ferrari-Pilot Charles Leclerc im Ferrari zu Verstappens ärgstem Widersacher werden. Ernsthafte Chancen auf den WM-Titel waren dem Monegassen wegen der unsteten Performance der Scuderia aber nicht beschieden. Titel Nummer drei in der Saison 2023 entwickelte sich wiederum zum Triumphzug: Verstappen gewann 19 der 22 Rennen, seine Konkurrenten Fernando Alonso im erstarkten Aston Martin, Kumpel Lando Norris (McLaren) und Teamkollege Sergio Perez blieben völlig chancenlos. Vielleicht noch beeindruckender verlief die Saison 2024, die Verstappen gewann, obwohl er den überwiegenden Teil der Saison nur im drittschnellsten Auto saß. Mit 27 Jahren hat Verstappen in 207 Rennen bereits 62 Siege und 40 Pole Positionen eingefahren (Stand: November 2024).

Gehalt, Freundin und Stieftochter des Weltmeisters

Sein Privatleben verbringt Max Verstappen – wie viele andere Formel 1-Fahrer übrigens auch – in Monaco. Wenn er nicht gerade im Simulator sitzt und sich auf Formel 1-Rennen vorbereitet, treibt er viel Sport oder zockt iRacing (Dieses und weitere empfehlenswerte Rennsimulatoren) im Stream. Seit 2021 ist er außerdem mit Kelly Piquet liiert, der Tochter des dreimaligen Formel 1-Weltmeisters Nelson Piquet. Pikanterweise war Kelly zuvor mit Daniil Kvyat, Vorgänger von Verstappen bei Red Bull, zusammen, mit dem sie 2019 auch eine Tochter bekam. Geldprobleme dürfte die junge Patchworkfamilie aber keine haben: Verstappens jährliches Gehalt bei Red Bull Racing wird auf etwa 50 Mio. Euro geschätzt.