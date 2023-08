Nico Hülkenberg schwimmt seit seinem Formel 1-Comeback 2023 auf der Erfolgswelle. Wohin spült es den Haas-Piloten in Zukunft? Außerdem: News zum Thema Gehalt und Vermögen von "Hulk"!

News zur Formel 1-Zukunft von Nico Hülkenberg

192 Formel 1-Starts (Stand: August 2023) und noch immer kein Podium – diesen Rekord nimmt Nico Hülkenberg mit Humor, wie übrigens vieles im Leben. Der gebürtige Emmericher vertritt seit 2023 ganz alleine das Auto-Land Deutschland in der Königsklasse und fährt im unterlegenen Haas von einem Achtungserfolg zum nächsten. Da schauen auch die anderen Teams genauer hin: Sowohl mit Red Bull, aber auch mit Aston Martin wird der 35-Jährige derzeit in Verbindung gebracht. Das Problem: Red Bull wird mit großer Wahrscheinlichkeit an dem bis 2024 laufenden Vertrag mit dem zuletzt strauchelnden Sergio Perez festhalten und hätte mit Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda noch Kandidaten aus dem eigenen Haus zur Verfügung. Bei Aston Martin wiederum bleibt auch Fernando Alonso noch mindestens eine weitere Saison, während Lance Stroll als Sohn des Vorstandsvorsitzenden Lawrence Stroll quasi unbefristet fährt.

Sorgen um ein Cockpit für 2024 muss sich Nico Hülkenberg aber dennoch nicht machen, denn sein aktueller Rennstall Haas besitzt aufgrund dessen Leistungen großes Interesse, ihn weiter zu beschäftigen. Mittelfristig könnte auch Audi um "Hulk" werben: Die Ingolstädter:innen steigen ab 2026 bei Sauber in die Formel 1 ein und würden einen Landsmann hinter dem Steuer sicherlich begrüßen. So könnte Hülkenbergs Karriere mit Ende 30 noch einmal richtig Fahrt aufnehmen und auch ein Podium oder sogar ein Sieg könnten endlich in Reichweite rücken. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Haas-Pilot ist seit 2010 eine Konstante

An Talent hat es dem am 19. August 1987 geborenen Nicolas "Nico" Hülkenberg jedenfalls nie gefehlt. Nach Titeln in der deutschen Kart-Juniorenmeisterschaft und der deutschen Kartmeisterschaft wechselte er 2005 in die deutsche Formel BMW, wo er auf Anhieb die Saison dominierte. Über Erfolge in der Formel 3, A1GP und GP2 landete er bei Williams, wo er 2010 ein Stammcockpit erhielt. Unvergessen bleibt seine Pole Position auf nasser Strecke in Brasilien im selben Jahr, die er aber nur in einen achten Platz im Rennen ummünzen konnte. Es folgten Stationen bei Force India, Sauber und Renault, wo sich der Deutsche trotz solider Leistungen nie endgültig durchsetzen konnte. Parallel holte er sich 2015 mit Porsche den Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans. Sein Rennhelm hing schon halb am Nagel, als sich Hülkenberg 2020 und 2022 wegen Corona-Erkrankungen der Stammfahrer bei Racing Point beziehungsweise Aston Martin ersatzweise ins Cockpit setzte und auf Anhieb schnell war. So sicherte er sich seinen Platz bei Haas für 2023.

Vermögen und Gehalt von Hülkenberg geschätzt

Obwohl Nico Hülkenberg in Emmerich am Rhein geboren und aufgewachsen ist, wohnt der Rennfahrer mittlerweile in Monaco. Dort lebt er zusammen mit seiner Ehefrau, der litauischen Modedesignerin Egle Ruskyte. Das Paar hat 2022 geheiratet und bereits am 24. September 2021 das erste Kind bekommen. Neben Tochter Neomi Sky hält auch ein Deutscher Spitz namens Zeus die beiden auf Trab. Geldsorgen dürften jedenfalls nicht das Problem der jungen Familie sein: Als einer der besten Rennfahrer der Welt wird Hülkenbergs Gehalt bei Haas auf zwei bis vier Millionen US-Dollar pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen dürfte demnach achtstellig ausfallen.