Plaketten und Aufkleber mit 4x40°-Logo und in Form der Silhouette des historischen Fiat Panda gibt es obendrein.

Lackiert in der Farbe Elfenbein, zeichnen das Sondermodell zweifarbige 15-Zoll-Räder und schwarze Abdeckkappen der Außenspiegel aus.

1983 und 2023 in einem Bild – den 40. Geburtstag des kleinen Allradlers feiert das Sondermodell Fiat Panda 4x40°.

Zum 40. Geburtstag des Allrad-Pandas legt Fiat ein streng limitiertes Sondermodell auf: Den Fiat Panda 4x40° (2023) wird es exakt 1983 Mal geben – als Referenz zum Geburtsjahr des ersten Modells. Das zeichnet den Jubiläums-Panda aus!

Sondermodell Fiat Panda 4x40° feiert 40. Geburtstag der Allrad-Ikone

Der Fiat Panda 4x4 ist Kult, weil allradgetrieben, klein und leicht. Eigenschaften, die in ihrer Kombination manch ausgewachsenes SUV im Gelände alt aussehen lassen. 1983 wurde der kleine Kraxler vorgestellt, 40 Jahre später feiert die italienische Automarke mit dem Sondermodell Fiat Panda 4x40° (2023) den runden Geburtstag. Nicht von ungefähr ist es auf genau 1983 Stück limitiert. Aufbauend auf der Modellvariante Cross mit 1,0-Liter-Dreizylinder und 70 PS (51 kW), ist der Fiat Panda 4x40° auf den ersten Blick an der Karosseriefarbe Elfenbein, den zweifarbigen 15-Zoll-Rädern und den schwarzen Abdeckkappen der Außenspiegel zu erkennen. Auf den zweiten Blick werden zudem Plaketten und Aufkleber mit 4x40°-Logo und in Form der Silhouette des historischen Fiat Panda gewahr. Elfenbein ist auch im Innenraum die dominierende Farbe. Rote Ziernähte und exklusive Sitzbezüge mit eigenen Abnähern runden den Fiat Panda 4x40° (2023) ab. Zur Serienausstattung gehören unter anderem die Nebelscheinwerfer, der rot lackierte Abschlepphaken vorne sowie der Dachträger. Einen Preis für das Sondermodell verrät Fiat noch nicht. Das Basismodell, allerdings mit Vorderradantrieb, startet bei 17.990 Euro (Stand: Juli 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

