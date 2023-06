Für die Retro-Testfahrt begeben wir uns ins gut gefüllte AUTO ZEITUNG-Archiv: Hier finden wir Fahrberichte faszinierender Autos. Dieses Mal: der Fiat Panda 100 HP von 2006.

Seit 2003 wird der aktuelle Fiat Panda angeboten, an den Erfolg seines ebenso kultigen wie kantigen Namenspaten konnte er bisher jedoch nicht anknüpfen. Im Gegensatz zu seinem minimalistischen Urahn ist er ein Vollwert-Kleinwagen mit Platz für vier Personen und ansehnlichem Komfort – was ihn letztlich aber auch im Preis vom billigen Ur-Panda abhebt. Die jüngste Überarbeitung könnte den Verkauf in Deutschland ankurbeln, denn die Attraktivität des kleinen Fiat Panda ist deutlich gestiegen. Neben den üblichen Maßnahmen eines Facelifts, wie neuen Lackierungen, anderen Farben und Polsterstoffen im Interieur, gehen nun zwei neue Motorversionen an den Start. Den bekannten 1,3-Liter-Turbodiesel gibt es jetzt auch in einer zeitgemäßen Version mit Dieselpartikelfilter und 75 PS (55 kW) – sicherlich die ausgewogenste aller Panda-Motorisierungen. All jenen jedoch, die bisher keinen würdigen Nachfolger für ihren Uno Turbo gefunden haben, offeriert die Marke nun den Fiat Panda 100 HP. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie &Cars fährt den Abarth 500e (2023) im Video:

Retro-Testfahrt mit dem Fiat Panda 100 HP (2006)

Kein Turbo zwar, aber mit 101 PS (74 kW) aus einem drehfreudigen 1,4-Liter-Vierventiler ansprechend motorisiert. Das Leistungsgewicht liegt inklusive Person am Steuer bei nur wenig mehr als zehn Kilogramm pro PS, und das eng gestufte manuelle Sechsganggetriebe hält den etwas durchzugsschwachen Motor stets bei Laune. Der Mix aus Sportsitzen mit viel Seitenhalt, griffigem Lederlenkrad, straffem Fahrwerk und gut haftenden Reifen der Dimension 195/45 R 15 bereitet ein seit geraumer Zeit vermisstes Fahrvergnügen: das eines frechen, kleinen und leichten Kurvenwetzers. Den spritzigen Fahrleistungen entsprechend spendierte Fiat dem Panda 100 HP auch an der Hinterachse Scheibenbremsen. Insgesamt ist das Sportmodell gut ausgestattet: Vier Airbags, CD-Radio, elektrische Fensterheber und Außenspiegel, Zentralverriegelung, Klimaanlage und Nebelscheinwerfer sind immer an Bord. ESP (mit Bremsassist) und seitliche Kopfairbags müssen allerdings mit 500 respektive 200 Euro extra bezahlt werden. Aber auch dann bleibt der Preis heiß.

Von Florian Neher

Technische Daten