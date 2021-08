Marchionne wollte in westeuropäischen FCA-Werken höherpreisige Fahrzeuge bauen lassen und entsprechend günstige Autos nur noch in Niedriglohn-Ländern anbieten.

Mit der Fusion zum Stellantis-Konzern kehrt 2023 ein alter Bekannter zurück: Der Fiat Punto dürfte auf der CMP-Plattform stehen und damit zum Bruder von Opel Corsa, Peugeot 208 und Co. werden. Das sind die ersten Informationen zum Innenraum, Preis und zu einer möglichen Abarth-Variante!

Wer hätte gedacht, dass der Fiat Punto (2023) nur wenige Jahre nach seiner Einstellung im Jahr 2018 zurückkehren würde? Die Fusion von Fiat-Konzern FCA und Peugeot-Imperium PSA zu Stellantis macht's möglich: Nun steht den Italiener:innen die CMP (Common Modular Platform) zur Verfügung, auf der auch schon Modelle wie Opel Corsa und Mokka, Peugeot 208 sowie DS 3 Crossback fußen. Damit lässt sich der Punto wie schon in der vergangenen Generation zwischen Fiat 500 und Tipo platzieren und sogar mit rein elektrischem Antrieb ausrüsten. Der besitzt markenübergreifend 136 PS und kommt auf eine Reichweite von rund 330 Kilometern nach WLTP-Norm. Bis zur geplanten Einführung im Jahr 2023 dürften sich die technischen Daten noch weiter verbessern. Das gilt auch für die ebenfalls erhältlichen Otto- und Dieselmotoren mit 75 bis 131 PS, die im Konzernbaukasten von Stellantis werkeln. Ähnliche Leistungswerte liefern auch die Ende 2020 eingeführten Tipo-Triebwerke. Wie sehr sich das Design von Exterieur und Innenraum von den neuen Konzernbrüdern abhebt, lässt sich noch nicht erahnen. Eine Illustration von Kleber Silva spielt mit einer Mischung aus Tipo-Front und Mokka-Seitenlinie. Fans der drei vorangegangenen Baureihen werden sicherlich auf den variablen Innenraum, die traditionell vertikalen Rückleuchten sowie eine verschärfte Abarth-Variante mit bis zu 200 PS hoffen. Diese Informationen lassen sich allerdings noch ebenso wenig festmachen wie der Preis des Fiat Punto (2023). Mit Hinblick auf Corsa und Co. dürften etwa 15.000 Euro als realistisch gelten. Mehr zum Thema: Das ist das Fiat Tipo Facelift

