Sturmfrisur im Cabrio garantiert

Novitec hat sein Programm für den Ferrari Roma Spider vorgestellt. Neben einem umfangreichen Bodykit stellt die Tuningschmiede auch diverse Leistungssteigerungen bereit. Mit maximal 704 PS (518 kW) sind Sturmfrisuren im offenen Italiener garantiert.

Die Tuning-Spezis von Novitec aus Stetten im Unterallgäu haben sich über die letzten Jahrzehnte einen großen Namen gemacht. Mit seinen hochwertigen Umbauten schreckt der Veredeler auch nicht vor Namen wie Ferrari, Lamborghini & Co. zurück. Eine seiner neuesten Kreationen ist der Ferrari Roma Spider von Novitec: Mit Carbon-Umbauteilen rundum, Felgen, Abgasanlage und mit verschiedenen Leistungssteigerungen stellt sich der Tuner mit seinem Angebot gleich zu Beginn breit auf. Die Carbon-Elemente umfassen dabei den Kühlergrill in der Front, Splitter rundum, Seitenschweller, Cover für die Frontscheinwerfer sowie für die Rückleuchten und einen Diffusor. Laut Novitec seien die Anbauteile allerdings nicht nur Show, sondern reduzieren auch das Gewicht und sorgen für zusätzlichen Abtrieb.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Ferrari 12Cilindri (2024) im Video:

Tuning: Novitec holt beim Ferrari Roma Spider richtig aus

Für eine sportlichere Optik und eine verbesserte Straßenlage verbaut Novitec auf Wunsch auch neue Tieferlegungsfedern, die den Wagen um 35 mm Senken. Kund:innen, die bereits das Magneto-Fahrwerk in ihrem Ferrari Roma verbaut haben, hilft Novitec an dieser Stelle ebenfalls weiter und bietet eine hydraulische Höhenverstellung an. Damit kann der Roma dann auf Knopfdruck um bis zu 40 mm an der Vorderachse angehoben werden. So lassen sich bedenkenlos Bodenwellen, abgesenkte Bordsteine und Tiefgarageneinfahrten passieren. Apropos Bordstein: die angebotenen Felgensätze sollten der Fahrbahnbegrenzung besser nicht zu nahe kommen. In Kooperation mit Felgenhersteller Vossen bietet die Tuningschmiede eine Auswahl an verschiedenen Designs in den Größen 21 und 22 Zoll an.

Auch interessant:

Unsere Produkttipps zum LED-Nachrüsten:



Und nun zum Eingemachten: der Leistungssteigerung. Novitec bietet drei Leistungsstufen an, die mitunter durch ein Steuergerät und durch eine neue Abgasanlage erzielt werden. Stage 1 ist ein Steuergerät und hebt die Performance gleich von ehemals 620 PS (456 kW) und 760 Nm auf 688 PS (506 kW) und 851 Nm. Die zweite Leistungsstufe mündet in 704 PS (518 kW) und 882 Nm dank Steuergerät und Abgasanlage. Das reicht für Sprintwerte von 3,2 s auf Landstraßentempo und für eine Höchstgeschwindigkeit jenseits der 325 km/h.

Stufe drei ist mit 699 PS (514 kW) und 877 Nm Drehmoment auf dem Papier zwar schwächer, kommt allerdings mit einem neuen Sportkatalysator, der die Leistung naturgemäß senkt. Die Abgasanlage selbst umfasst neben (Sport-)Katalysatoren auch ein X-Pipe-System und einen Satz neuer Edelstahl-Endrohre. Der Innenraum des Ferrari Roma Spider wird auf Wunsch ebenfalls individualisiert. Preise für das Tuning nennt Novitec nur auf Anfrage (Stand: August 2024).