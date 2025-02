Mit OBD-2-Adapter selbst auswerten

Einen Fehlerspeicher auszulesen, kostet nicht viel und dauert auch nicht lange. Die Fehler des eigenen Autos kann man aber auch leicht selbst auswerten. Alle Infos!

Spätestens, wenn eine Kontrollleuchte im Display aufleuchtet, ist es Zeit, den Fehlerspeicher auszulesen. Dieser speichert viele Defekte oder Störungen, die im Bereich der Elektronik, Mechanik oder Sensorik des Fahrzeuges auftreten. In der Werkstatt kann der Fehlerspeicher dann ausgewertet und das Problem dadurch oftmals schon besser eingekreist werden. Der Fehlerspeicher muss jedoch nicht erst dann ausgelesen werden, wenn ein Problem schon aufgetreten ist. Wird er regelmäßig ausgewertet, lassen sich Fehler und Mängel frühzeitig erkennen und gegebenenfalls beheben, bevor es zu größeren oder teureren Schäden kommt. In die Werkstatt muss man dafür auch nicht immer, wie die AUTO ZEITUNG in diesem Ratgeber erklärt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Was ist der Fehlerspeicher?

Wie der Name bereits verrät, werden in einem Fehlerspeicher auftretende Unregelmäßigkeiten oder nicht plausible Messwerte in Form von Fehlercodes gespeichert. Jedem Fehler – das können Probleme beim Abgasausstoß, Fehler an Achsen oder Bremsscheiben oder auffällige Kühlflüssigkeitsstände sein – wird ein vierstelliger Code zugeordnet, der im Speicher hinterlegt wird. So wie beispielsweise P0420, das für ein Problem mit dem Katalysator steht, P0087 (zu niedriger Kraftstoffdruck) oder P0340 (Probleme mit dem Nockenwellensensor). Der Fehlerspeicher ist ein Bestandteil des Steuergerätes und verfügt über eine OBD-Schnittstelle (OBD steht für On-Board-Diagnose), die sich meist in der Nähe/unterhalb des Lenkrads hinter einer Abdeckung befindet.

Wie kompliziert ist das Auslesen?

Den Fehlerspeicher auszulesen, ist nicht sehr kompliziert. Seit 2001 besitzt jedes Fahrzeug mit Benzinmotor eine OBD-2-Schnittstelle, Dieselfahrzeuge seit 2004. Ist das Auto älter, kann es problematisch werden, denn damals wurden unterschiedliche Anschlüsse genutzt. Wer Hilfe in einer Werkstatt sucht, sollte sich vorher erkundigen, ob der dafür entsprechende Stecker vorhanden ist.

Kosten für das Auslesen

Das Auslesen eines Fehlerspeichers in der Werkstatt ist nicht teuer. Meist werden ab 30 Euro oder ein Festpreis aufgerufen (Stand: Februar 2024). In der Summe enthalten sind oftmals auch die Auswertung der Daten und auch der Hinweis auf einen Defekt, sollte dieser im Fehlerspeicher hinterlegt sein sowie das Löschen des Fehlers. Was für das Auslesen beim Profi spricht? In der Werkstatt werden die Daten richtig ausgewertet. Zudem kann es passieren, dass es mehrere Fehlermeldungen gibt, was dann Systemkenntnisse und weitere Messungen erfordert. Ein Profi kann einordnen, ob ein gespeicherter Fehler auch tatsächlich relevant ist oder aufgrund falscher Messwerte aufgetreten ist. Viel Zeit einplanen muss man dafür in der Regel auch nicht. Das Auslesen dauert oftmals nicht länger als eine halbe Stunde.

Selber Fehlerspeicher auslesen

Wer den Fehlerspeicher selbst auslesen will, benötigt ein entsprechendes Diagnosegerät – hier im Test der AUTO ZEITUNG.

Diese gibt es in unterschiedlichen Preissegmenten. Möglich ist das Auslesen auch über eine App. Mittels eines Bluetooth-OBD-2-Adapters lassen sich Fahrzeug und Smartphone verbinden, die Fehlermeldungen werden dann im Display angezeigt. Unterschiede bei den Apps gibt es bei den Preisen sowie den Funktionen. So lassen sich beispielsweise in einigen Apps zwar Fehler auslesen, aber nicht löschen. Andere Apps bieten Zusatzdienste an, wie beispielsweise RYD, wo man über die App an der Tankstelle zahlen kann. Und Carly erkennt, ob der Kilometerstand manipuliert wurde. Außerdem übersetzen die Apps häufig auch die Fehlermeldungen.

Wann Fehlerspeicher auslesen (lassen)?

Für das Auslesen des Fehlerspeichers gibt es keine vorgeschriebenen zeitlichen Intervalle. Das betrifft moderne wie auch ältere Autos.