Etwa jeder dritte Gebrauchtwagen in Deutschland wird mit manipuliertem Tacho verkauft. Mit niedrigen Kilometerständen wollen Betrüger den Preis erhöhen. Allerdings sind Käufer nicht hilflos.

Tachomanipulation betrifft vor allem ältere Gebrauchtwagen. Experten gehen davon aus, dass nahezu jeder dritte Gebrauchte in Deutschland mit gefälschtem, zurückgedrehten Kilometerstand angeboten wird. Eine geringe Laufleistung und ein vergleichsweise günstiger Preis sollten Käufer vorsichtig werden lassen. Grundsätzlich ist es für den Nicht-Profi schwierig, einen möglichen Tachobetrug aufzudecken, trotzdem gibt es Möglichkeiten Betrügern auf die Schliche zu kommen. 1. Marodes Cockpit: Der Tacho zeigt gerade mal 20.000 Kilometer. Doch das Lenkrad ist abgenutzt, die Sitze sind stark eingesessen und die Pedalauflagen verschlissen. "Das sind Indizien, die auf eine Manipulation hindeuten", sagt Philipp Schreiber. Andererseits kann auch eine einwandfreie Innenausstattung täuschen. "Viele Betrüger ersetzen Bauteile wie das Lenkrad vor dem Verkauf", so Schreiber. 2. Verdächtiger Ölwechsel: Unter der Motorhaube kann ein Aufkleber über den nächsten Ölwechsel informieren. "Wenn das Öl bei 180.000 Kilometern ausgetauscht werden muss und der Tacho 100.000 Kilometer zeigt, stimmt etwas nicht", so Schreiber. In der Regel muss Motoröl alle 30.000 Kilometer gewechselt werden. Dass Tachomanipulation betrieben wurde, liegt in diesem Fall nahe.

