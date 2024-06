Defekte sind leicht zu erkennen

Querlenker verbinden die Räder des Autos mit dem Fahrzeugrahmen und ermöglichen Lenkbewegungen. Ist mit dem Bauteil etwas nicht in Ordnung, bemerkt man das in der Regel sofort. Die AUTO ZEITUNG verrät, wie man einen ausgeschlagenen oder defekten Querlenker erkennt und sagt, wie teuer eine Reparatur werden kann.

Der Name sagt bereits alles aus: Der Querlenker ist quer zur Fahrtrichtung verbaut und verbindet den Radträger mit der Achse oder der Karosserie und überträgt die Lenkbewegungen auf die Räder. Als Teil der Radaufhängung federn Querlenker zudem beim Fahren auftretende Kräfte ab, wie beim Beschleunigen oder Bremsen. Und sie bieten mehr Stabilität. Gibt es hier einen Defekt, hat das erheblichen Einfluss auf die Fahrsicherheit. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das ist die Funktion eines Querlenkers

Die Aufgabe der Querlenker besteht darin, die horizontalen Kräfte zu absorbieren, die bei Beschleunigungs- und Bremsvorgängen sowie in Kurvenfahrten auftreten sowie auch, das Rad in der Spur zu halten. Wenn das Fahrzeug präzise und spontan auf die Lenkung reagiert und sich die Räder in ihrer Laufrichtung bewegen können, arbeiten die Querlenker korrekt. Doch das ist Schwerstarbeit für das Material. Durch die Weiterleitung von Kräften an die Räder ist das Bauteil hohen Belastungen ausgesetzt. Was auch bei einem eigentlich unverwüstlichen Bauteil zu Verschleiß oder Defekten führen kann.

Welche Arten von Querlenkern gibt es?

Es gibt nicht nur mehrere Bezeichnungen für Querlenker, sondern auch mehrere Ausführungen oder Arten. Das liegt daran, dass es keine Normen für dieses Bauteil gibt. So gibt es den Dreiecks-Querlenker, der mit seiner geschwungenen Form an einen Bumerang erinnert und die wohl verbreitetste Ausführung ist. Bei den Doppelquerlenkern ist der Name ebenfalls sinnstiftend. Und dann existieren noch veraltete Begriffe wie Lenkerarm oder Achslenker oder starre wie einstellbare Varianten.

Die unterschiedlichen Ausführungen und Bezeichnungen mögen für Verwirrung sorgen, die Aufgabe des Querlenkers ist jedoch immer gleich. Übrigens: Bei Querlenkern kommen unterschiedliche Buchsen zum Einsatz, die an den Befestigungspunkten die erforderliche Flexibilität ermöglichen. Und bei Geländewagen oder SUV nutzt man häufig verstärkte Querlenker, weil diese Fahrzeuge erhöhten Belastungen standhalten müssen.

Querlenker: Defekte erkennen

Da Querlenker einen wesentlichen Einfluss auf die Sicherheit und das Fahrverhalten eines Autos haben, sollte man beim ersten Verdacht auf einen Schaden schnell reagieren. Denn nur so lässt sich ein instabiles Fahrverhalten vermeiden. Ist der Querlenker ausgeschlagen oder verbogen, bemerkt man nicht nur ein verändertes Fahrverhalten, sondern hört den Schaden auch meist. Als Fahrer:in kennt man die Lenkung sowie das Reaktionsverhalten des eigenen Fahrzeuges. Doch auch wer in einem fremden Auto unterwegs ist, könnte ein abweichendes Fahrverhalten feststellen. Wenn der Pkw sich nicht mehr präzise lenken lässt, verzögert reagiert oder ein schwammiges Fahrgefühl entsteht, ist Aufmerksamkeit geboten.

Komische Geräusche ernst nehmen

Weitere Anzeichen können sich auch in Form von auffälligen Geräuschen bemerkbar machen. So können beispielsweise ein plötzlich auftretendes Quietschen oder Knarren, das vorher so nicht hörbar war, auf einen kaputten Querlenker hinweisen. Besonders, wenn diese Geräusche immer häufiger und lauter werden, sollte man dringend eine Werkstatt aufsuchen. Prinzipiell sind Querlenker auch trotz der Beanspruchung recht robust. Doch aufgrund von Verschleiß und besonders durch Unfälle kann das Bauteil ausschlagen, brechen oder sich verbiegen. Unabhängig davon, wodurch der Schaden entstanden ist: Ein Defekt am Querlenker ist nicht ungefährlich und daher sollten diese Anzeichen ernst genommen werden.

Defekte Querlenker wechseln

Auch hier ist der Sicherheitsaspekt vorrangig: Theoretisch kann der Querlenker auch von geübten Schrauber:innen mit entsprechendem Werkzeug sowie einer Hebebühne selbst gewechselt werden. Weil man dafür aber nicht nur entsprechendes Fachwissen braucht, sondern eine fehlerhafte Montage auch weitere Defekte nach sich ziehen kann, empfehlen wir, die Hilfe von Profis einer Fachwerkstatt in Anspruch zu nehmen. Diese tauschen oftmals den gesamten Querlenker aus, in der Regel paarweise, und führen anschließend auch eine Achsvermessung durch.

Querlenker wechseln: Kosten

Wie hoch die Rechnung für eine Reparatur des Querlenkers ist, hängt von den auszuführenden Arbeiten sowie dem Stundensatz der Werkstatt ab. Auch das jeweilige Fahrzeug, das Modell oder die Bauart können darauf Einfluss nehmen. Nicht immer muss der gesamte Querlenker gewechselt werden. Wenn lediglich die Querlenkerbuchsen ausgetauscht werden müssen, kostet das meist etwa 35 Euro pro Stück. Für einen neuen Querlenker zahlt man ab 70 Euro. Das sind aber lediglich die Materialkosten. Da ein Austausch jedoch aufwendig ist und dauert, ist mit rund 250 Euro pro Rad zu kalkulieren (Stand: Februar 2024). Wir empfehlen, sich einen Kostenvoranschlag von unterschiedlichen Werkstätten einzuholen.