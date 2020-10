Nebelscheinwerfer nachrüsten: Anleitung

Nebelscheinwerfer lassen sich ohne großen Aufwand nachrüsten. Insbesondere dann, wenn der Hersteller bereits Vorarbiet geleistet hat. Woran Autobesitzer das erkennen können, erfahren sie in unserer Anleitung zur Montage.

Nebelscheinwerfer am Auto nachzurüsten ist unter bestimmten Voraussetzungen kein Hexenwerk. Besonders einfach kann es gelingen, wenn Fahrzeughersteller die Zusatzleuchten als Sonderausstattung für ihre Modelle anbieten und bereits Stellen an der Stoßstange für die Montage vorgesehen sind. Letztere sind entweder mit Abdeckungen verschlossen oder an Stellen platziert, an denen sich der Kunststoff leicht ausschneiden lässt. Autobesitzer sollten daher die Stoßstange ihres Fahrzeugs nach entsprechenden Aussparungen absuchen. Wurden bereits vorbereitende Maßnahmen zur Montage vorgenommen, sind Hobbyschrauber gut beraten, wenn sie für die Nachrüstung die Original-Nebelscheinwerfer des Autobauers oder passgenaue Teile aus dem Zubehörhandel verwenden, so der Tüv Süd. Mit unserer Anleitung zum Nachrüsten von Nebelscheinwerfern können sich technikversierte Autofahrer die Fahrt in die Werkstatt sparen. Mehr zum Thema: Nebelschlussleuchte richtig einsetzen

Anleitung, um Nebelscheinwerfer nachzurüsten

Oft sind zum Nachrüsten von Nebelscheinwerfern bereits Kabel bis zu den vorgesehenen Einbauplätzen verlegt und es ist ein freier Platz für den Schalter im Cockpit vorgesehen. Hat der Hersteller keine Vorarbeit geleistet, können sich Autobesitzer etwa beim Verlegen des Kabelbaums Unterstützung vom Fachmann holen und die Nebelscheinwerfer anschließend selbst nachrüsten. Dennoch gilt: Wer sich unsicher ist und keinerlei Vorkenntnisse in Sachen Autoelektrik und -technik mitbringt, überlässt die Arbeiten besser komplett den Profis in der Werkstatt. Und: Wer Nebelscheinwerfer nachrüsten will, macht das freiwilllig. Denn eine gesetzliche Pflicht, dass ein Fahrzeug mit einer derartigen Beleuchtung ausgestattet werden muss, gibt es nicht. Wer sich dennoch dazu entscheidet, muss bei der Montage einige Vorschriften beachten. So dürfen Nebelscheinwerfer etwa nicht höher als das Abblendlicht und insgesamt nicht höher als 80 Zentimeter positioniert werden. Gleichzeitig dürfen sie aber auch nicht tiefer als 25 Zentimeter über der Straße angebracht werden und maximal 40 Zentimeter von der breitesten Stelle des Fahrzeugs nach innen versetzt sein. Darüber hinaus müssen alle Nebelscheinwerfer mit dem ECE-Prüfzeichen versehen sein und dürfen eine Leuchtkraft von einem Lux auf 25 Metern nicht überschreiten. Das Licht der Nebelscheinwerfer muss weiß oder hellgelb sein

Nachgerüstete Nebelscheinwerfer richtig einsetzen