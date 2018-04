Mit dem zweisitzigen Roadster setzte der US-amerikanische Elektroautobauer den Grundstein für den heutigen Erfolg. Zwischen 2008 und 2012 in Serie produziert, hatte Tesla-Chef schon lange eine Neuauflage des Roadsters in Aussicht gestellt und Ende 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt. Leistete die erste Generation fast 300 PS, steigt die Leistung mit der zweiten Generation deutlich – die Fahrleistungen bis zu 400 km/h und einen Sprintwert von rund zwei Sekunden auf Tempo 100 ermöglichen. Der neue Tesla Roadster soll 2020 in Serienproduktion gehen.