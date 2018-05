Dass Kia die vierte Generation des Sportage gerade jetzt in den Handel bringt, hat vor allem taktische Gründe. Denn so kommt der Imageträger und Umsatzbringer kurz vor der neuen Auflage des VW Tiguan und könnte dem Bestseller aus Wolfsburg damit ordentlich den Start verderben ...

Zwar können ein paar Emotionen nicht schaden in dem mittlerweile am dichtesten besetzten Segment des Marktes. Doch weil kompakte Geländewagen längst die neuen Kombis und Familienkutschen sind, hat Kia auch an den praktischen Tugenden des Sportage gefeilt.

Der neue Sportage macht nicht nur einen deutlich erwachseneren Eindruck, fühlt sich solider und reifer an und schließt damit gar vollends auf zu VW & Co. Der koreanische Crossover geht nun flotter ums Eck und zaubert dem Fahrer öfter ein Lächeln auf die Lippen.

Der neue Kia Sportage (2016) ist das erfolgreichste Modell der Koreaner und startet in einer der wichtigten Sparten. Kann das 2016er-Modell der Konkurrenz das Wasser reichen? Bei der ersten Testfahrt sind wir dieser Frage auf den Grund gegangen.

Der neue Kia Sportage (2016) ist das erfolgreichste Kia-Modell und startet im wichtigen Segment der SUV. Kein Wunder also, dass die Koreaner am ganz großen Rad drehen, wenn sie Ende Januar 2016 zu Preisen ab 19.990 Euro die vierte Generation auf den Weg bringen. Zumal der 1993 zum ersten Mal eingeführte Geländegänger Kia Sportage nicht nur den Absatz beflügelt hat, sondern auch das Image. Denn wie kein anderer Kia steht er für den Wandel vom Billigheimer zur Designermarke. Weil dieses Erbe auch eine Verpflichtung ist, hat sich die Styling-Mannschaft um Peter Schreyer einmal mehr ins Zeug gelegt und den neuen Kia Sportage 2016 zum Bodybuilding geschickt. Eine wuchtiger Bug mit weit nach oben gerückten Scheinwerfern und stark konturierter Motorhaube, das dynamischere Profil und das knackige Heck mit dem durchgehenden Leuchtenband lassen den Sportage jetzt sportlicher aussehen und sind eine wohltuende Abwechslung im dicht besetzten SUV-Segment. Weil aber die schärferen Linien, die stolzere Front und die bulligeren Backen allein offenbar nicht genug sind, legen die Koreaner sogar noch eine sportliche GT-Linie auf, die vor allem an den markanten LED-Brennern des Tagfahrlichts zu erkennen ist. Spätestens damit stiehlt der neue Crossover dann im Rückspiegel sogar dem Porsche Macan die Schau.

Kia Modellpalette bis 2016 (Video):

Erste Testfahrt im neuen Kia Sportage (2016)

Während der neue Kia Sportage (2016) komplett neu ist und deshalb in der Länge um vier und im Radstand um drei Zentimeter zulegt, sind die Motoren mehr oder minder die alten. Die Aggregate wurden dezent optimiert, über die Hürden der Euro6-Norm gehoben und im Detail ein bisschen stärker, sparsamer und schneller. Wie eh und je gibt es jedoch die beiden 1,6-Liter-Benziner mit 132 PS als Sauger und 177 PS als Turbo sowie drei Diesel mit 1,7 und 2,0 Litern Hubraum und 115 bis 185 PS. Die jeweils stärksten Varianten der vierten Kia-Sportage-Generation fahren serienmäßig auf allen Vieren, für den mittleren Diesel gibt es den vorausschauenden Allrad gegen Aufpreis und wie bisher kann man einige Motorvarianten auch mit einer mäßigen Automatik oder einer flinken Doppelkupplung bestellen. Dass sich der neue Kia Sportage (2016) trotzdem ganz anders fährt, liegt an der steiferen Karosserie, der besseren Dämmung, am überarbeiteten Fahrwerk, dem gewachsenen Radstand und einer neuen Lenkung, die sehr viel direkter wirkt. All das zusammengenommen, macht der neue Kia Sportage (2016) nun nicht nur einen deutlich erwachseneren Eindruck, sondern fühlt sich auch solider und reifer an und schließt damit gar vollends auf zu VW & Co. Der koreanische Crossover düst nun flotter ums Eck und zaubert dem Fahrer öfter ein Lächeln auf die Lippen – egal ob man nun den spritzigen Spitzenbenziner nimmt und damit bis auf 202 km/h beschleunigt oder ob man beim starken, leider noch immer ein wenig dröhnenden Diesel auf die Wucht von bis zu 400 Nm setzt und auf dem Papier trotzdem mit 5,9 Litern ans Ziel kommt. Der eigens von der BMW-M-GmbH abgeworbene Fahrdynamiker Albert Biermann hat dafür eine andere Formulierung parat: "Jetzt fährt der Sportage endlich so sportlich wie er aussieht," sagt er über die Tigernase aus dem Trainingslager. Neuheiten Kia Sportage (2016): Preis und Informationen Kia Sportage ab 19.990 Euro

Kia hat an den Tugenden des Sportage gefeilt

Zwar können dem neuen Kia Sportage (2016) ein paar Emotionen nicht schaden in dem mittlerweile am dichtesten besetzten Segment des Marktes. Doch weil kompakte Geländewagen längst die neuen Kombis und Familienkutschen sind, hat Kia auch an den praktischen Tugenden gefeilt. Deshalb ist der Sportage der Generation 2016 innen nicht nur aufgeräumter und vornehmer als bisher, sondern vor allem geräumiger. Auf allen Plätzen hat man spürbar mehr Platz, die Sitze sind vorne bequemer und hinten lässt sich zumindest die Neigung der Lehne verstellen, und der Kofferraum wächst um knapp zehn Prozent. So fasst er mindestens 503 Liter, lässt sich auf bis zu 1492 Liter erweitern und bietet nun auch ein Staufach im Souterrain. Ein souveränes Fahrgefühl und ein tadelloser Innenraum mit viel Platz und einem Hauch von Premium – das mag reichen, um im Windschatten des Tiguan zu bestehen. Aber wirklich ärgern kann man den Primus aus Wolfsburg damit nicht. Das wissen auch die Koreaner und legen deshalb bei der Ausstattung des neuen Kia Sportage (2016) ebenfalls noch einmal nach. Deshalb gibt es nicht nur die üblichen Standards von der Online-Navigation bis zur Verkehrszeichenerkennung oder der Heckklappe mit Fußsteuerung, sondern auch ein paar Extras, die bislang kein Konkurrent zu bieten hat, sagt Deutschlandchef Cost. Das beginnt bei der Sitzlüftung oder der induktiven Ladeschale fürs Handy und reicht bis zum Notbremsassistenten, der auch für Fußgänger in die Eisen steigt.

Neuer Kia Rio (2017): Erste Testfahrt » zur Bildergalerie

Preis des neuen Kia Sportage (2016) wurde gesenkt