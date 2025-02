Dacia Sandman: So wahrscheinlich ist der Billig-Camper

Alternativ ginge es auch eine Nummer kleiner mit dem Renault Trafic als Dacia Sandman. Auch Nissan führt den Trafic unter dem Namen Primastar und bietet mit dem "Seaside by Dethleffs" sogar einen Aufstelldach-Campingbus an.

Hinter diesem Bild steckt leider nichts als heiße Luft. Der Teilintegrierte mit "Dacia" Schriftzug wurde offensichtlich mithilfe einer KI generiert. Aber: Die Gerüchteküche brodelt wieder. Ist ein Einstieg Dacias in die Campervan-Klasse abzusehen?

Dacia Sandman als Traum-Camper zum Mini-Preis

Alle Jahre wieder erscheint irgendwo im Internet eine Bildmontage, die das erste Wohnmobil von Dacia zeigen sollen. Und auch ein Name hat sich bereits etabliert, nämlich Dacia Sandman. Wahlweise sieht man frei erfundene Vans, die Suchmaschinen zu diesem Namen ausspucken, oder Fotomontagen, bei denen das Dacia-Logo auf der Schnauze eines Renault Trafic prangt. Doch eines bleibt seit Jahren ungebrochen: die Sehnsucht nach dem Budget-Camper aus Rumänien.

Eine der Träumereien jüngeren Datums ist nun auf der Videoplattform "Youtube" auf dem Kanal "AutomagzHD" aufgetaucht. Sie zeigt einen Retro-futuristischen Teilintegrierten (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt), der komplett in Dunkelblau gehüllt ist. Der "Dacia Sandman" schaut grimmig aus der bulligen Front durch haufenweise LED-Bänder, mittig auf dem Grill steht in großen Leuchtlettern der Markenname. Im Stoßfänger ist à la Dacia Duster ein Unterfahrschutz angedeutet – Dacia-Camper:innen wollen schließlich auch im Reisemobil ins Gelände.

Der Aufbau erinnert stark an eine Mischung aus einem alten Airstream-Caravan und unweigerlich auch etwas an den Hymer Venture S (unser Fazit zur Testfahrt), die Kabine greift mit dünnen Chromspiegelchen und ausgestellten Radhäusern fast schon satirisch das übertrieben stromlinienförmige Design von US-Pick-ups aus den 1960ern auf.

Fotomontage von AutomagzHD: Dieser Sandman ist KI-generiert

Bei genauerem Hinschauen wird jedoch schnell klar: Was wir hier sehen, ist reine Fantasie. Der Dacia Sandman von "AutomagzHD" ist nichts weiter, als eine Träumerei, die mit künstlicher Intelligenz (KI) zum Leben erweckt wurde. Spätestens, als im Youtube-Video zum Dacia Sandman die Heckansicht zu sehen ist, wird das klar: Anstatt einem Teilintegrierten steht da auf einmal ein ebenso KI-generierter Dacia Jogger als Hochdach-Campervan. Wohnraum und Interieur erinnern auch eher an einen VIP-Sprinter und ein Oberklasse-SUV. Und auch der Basispreis des im Video "Luxus-Campervan" genannten Reisemobils von 30.000 bis 35.000 Euro ist frei erfunden, ebenso der 1,6-l-Hybridantrieb, mit dem der Camper ausgestattet werden soll. Zu guter Letzt: 2025 als Startdatum? Hier war wohl das Sandmännchen höchstpersönlich am Werk.

Realistischeres Szenario: Dacia-Campervans auf Renault-Basis

Ganz aus der Luft gegriffen ist der Dacia Sandman allerdings nicht – selbst wenn 2025 als Startdatum höchst unwahrscheinlich ist. Dacia fehlt dazu bisher allerdings ein Nutzfahrzeug in den eigenen Reihen. Hier könnte rein theoretisch jedoch Konzernmutter Renault schnelle Starthilfe geben. Mit Renault Trafic und Renault Master hat die Marke gleich zwei Transporter im Angebot, die als Basisfahrzeug für einen tatsächlichen Dacia-Camper infrage kommen könnten. Denkbar wäre es, schließlich führt auch Nissan beide Modelle im eigenen Produktportfolio und bietet den Nissan Primastar als "Seaside by Dethleffs" sogar als Campingbus mit Aufstelldach an.

Einen Teilintegrierten, wie er auf den KI-Bildern suggeriert wird, erachten wir dagegen als unrealistisch – vor allem, wenn die preissensible Dacia-Zielgruppe angesprochen werden soll. Realistischer: ein einfacher Campervan – der dann aber auch bis zu 50.000 anstatt der erträumten 35.000 Euro kosten dürfte. Damit wäre der Sandman immer noch einer der günstigeren Modelle.

Konkrete Pläne von Dacia gibt es bislang jedoch nicht. Mit dem Dacia Dokker (darauf beim Gebraucht-Dokker achten) haben die Rumän:innen 2021 ihr letztes Nutzfahrzeug eingestellt – und dieser wird mit einer Länge von 4,36 m eher als Hochdachkombi mit nachgerüsteter Campingbox (so selber bauen) fürs Wochenende genutzt, anstatt als Reisemobil für zwei Wochen Urlaub am Gardasee. Dass sich daran in Zukunft etwas ändern könnte, bleibt vorerst unwahrscheinlich.

Dacia ist sich zumindest bewusst, dass die Zielgruppe existiert. Duster und Jogger lassen sich etwa ab Werk mit dem Dacia InNature Sleep Pack samt Heckzelt aus dem Original-Zubehör ausrüsten, was die beiden Neuwagen zumindest für Kurztrips zu zweit bereit macht. Das ist zwar nicht ganz der Komfort, den ein Dacia Sandman als voll ausgebauter Campervan versprechen würde, aber ein erster Schritt, der zum Träumen einlädt.