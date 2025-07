Als günstige Wohnmobilmarke positioniert, will die neue Hymer-Tochter Corigon den Markt aufmischen. Eines der ersten Modelle ist der 6,95 m lange Corigon T 700 S (2025), der zum Caravan Salon 2025 an den Start geht. Hier alle Infos zu Grundriss und Preis.

Der Grundriss zeigt eine klassische Teilintegrierten-Ansicht. Das Rad erfindet der Corigon T 700 S (2025) also nicht neu, sondern greift bei der Entwicklung auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz aus dem Hymer-Konzern zurück.

Mit Spannung erwartet: Der Corigon T 700 S ist eines der ersten Modelle der neuen Hymer-Marke, die sich vor allem als Einstiegsangebot an Campingfans versteht.

Preis: Corigon T 700 S (2025) ab 67.999 Euro

Camping und die Fahrzeuge, die dieses Reisekonzept möglich machen, neu denken: diesen Anspruch verfolgt die Erwin Hymer Group mit dem Start der neuen Marke Corigon. Im Günstig-Segment zwischen den Konzernmarken Sunlight, Carado und Etrusco soll sie ihre Nische finden. Dieser Anspruch spiegelt sich auch im Markennamen Corigon, der bereits im April 2025 vorgestellt wurde. Laut Marketingchef Philipp Lahl besteht er aus den englischen Begriffen "Core" (Deutsch: Kern) und "Go on" (Deutsch: Weiterentwickeln) zusammensetzt. Unter dieser Bezeichnung sollen fortan teilintegrierte Wohnmobile und Campervans (So unterscheiden sich die Wohmobil-Bauarten) wie der Corigon CV 60 (2025), allerdings keine Wohnwagen gefertigt werden (so unterscheiden sich Wohnwagen und Wohnmobil im Konzept). Das Spektrum umfasst insgesamt vier Baureihen und zwölf Grundrisse, die vor allem preisbewusste Campingfans ansprechen sollen. Die Palette soll vom kompakten Kastenwagen bis zum komfortablen Teilintegrierten reichen.

Den Einstieg ins obere Ende der Produktskala bildet auf Seiten der Teilintegrierten die "Advanced"-Baureihe, die – genau wie die (noch) mehr aufs Wesentliche reduzierte "Pure"-Baureihe – ebenfalls auf Fiat Ducato-Basis steht, aber hochwertigere Materialien für den Innenraum nutzt. "Unsere T-Advanced-Modelle sind für diejenigen, die nicht zwischen Komfort und Budget wählen wollen", erklärt Corigon-Geschäftsführer Christian Striebel zum Marktstart. Beispielhaft mit Leben füllen soll diesen Anspruch für die Advanced-Baureihe der mit 6950 mm Außenlänge kompakt geratene Corigon T 700 S (2025). Nach der Premiere auf dem Caravan Salon 2025 in Düsseldorf soll der neue Teilintegrierte zu einem Preis ab 67.999 Euro zu haben sein.

Innenraum: Zwei Längsbetten im Heck plus elektrisches Hubbett

Der Corigon T 700 S (2025) ist zugleich das kleinste Modell der Advanced-Reihe, die neben dem T 700 S drei jeweils 7400 mm langen Varianten namens T 750 S, T 750 LS und T 750 LQ umfasst. Letztere überrascht mit einem elektrisch höhenverstellbaren Queensbett. Eine technische Finesse, die in diesem Preissegment durchaus Seltenheitswert besitzt.

Foto: Corigon

Solche technischen Ausrufezeichen sind dem hier im Folgenden näher betrachteten Corigon T 700 S (2025) fremd. Das Einstiegsmodell der Advanced-Reihe kommt mit zwei längs in Fahrtrichtung angeordneten Einzelbetten daher. Neben der einteiligen, eleganter gezeichneten T-Haube bietet er auch pfiffige Details im Innenraum. Grifflose Dachschränke und smarte Stauraumlösungen sollen hier ein wohliges Ambiente schaffen. Ein elektrisches Hubbett lässt Frontbereich einen weiteren Schlafplatz über der Sitzgruppe entstehen, während Isofix-Vorrichtungen das Reisen mit Kindern oder Haustieren sicherer machen (hier alles zu Isofix im Auto).

Technische Details stehen noch aus, aber der gezeigte Grundriss lässt eine Küche mit drei Kochfeldern (möglicherweise ein Zweiflammen-Gaskocher, der durch ein Induktionskochfeld ergänzt wird), separater Spüle, einem geräumigen Kühlschrank sowie drehbaren Pilotensitzen im Cockpit vermuten, die mit der direkt gegenüberliegenden, quer angeordneten Zweier-Sitzbank eine kompakte Sitzgruppe bilden. Ein optional erhältliches Panoramafenster in der T-Haube soll den gesamten Wohnraum mit Sonnenlicht fluten.

Geduscht und frisch gemacht wird sich im Corigon T 700 S (2025) in einem kompakten Raumbad mit getrennter Dusche und WC-/Waschbecken-Kombination, das gegenüber der Küchenzeile unmittelbar links neben der Aufbautür positioniert ist.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als ein bei anderen Marken der Hymer Group bereits bewährtes Basisfahrzeug kommt beim Corigon T 700 S (2025) die aktuelle Generation des Fiat Ducato zum Einsatz. In der Basisversion angetrieben wird der technisch zugrundeliegende Italo-Transporter von einem 120 PS (88 kW) starken 2,2-l-Vierzylinder-Diesel der ein Drehmoment von 320 Nm entwickelt und an ein manuelles Sechsgangschaltgetriebe gekoppelt ist.

Weitere Details zu Motor-Getriebe-Varianten in höheren Leistungsstufen und möglichen Ausstattungsoptionen dürften spätestens Ende August 2025 zum Carvan Salon in Düsseldorf zu erwarten sein, wo sich die neue Hymer-Marke erstmals der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Auch der Aufbau eines eigenen Corigon-Händlernetzes ist demnach in Vorbereitung.