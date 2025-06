Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Optional bietet die junge Marke jedoch auch ein Aufstelldach an. Damit steigt die Schlafplatzzahl auf maximal fünf. Isofix ist übrigens serienmäßig an Bord.

Die Basis liefert der Fiat Ducato, gebaut werden die 5,4 oder 6,0 m langen Campervans im Etrusco-Werk in der Toskana.

Mit drei Campervan-Modellen gehen die Kastenwägen der neuen Hymer-Marke Corigon an den Start.

Preis: Corigon Campervans (2025) ab 55.499 Euro

Im März 2025 wurde die neue Erwin-Hymer-Marke Corigon erstmals vorgestellt, im Juni 2025 folgen bereits die ersten Modelle, die auch schon im Sommer 2025 in den Verkauf gehen sollen – und auf dem Caravan Salon 2025 auch dem Messepublikum vorgestellt werden. Die Best-Price-Marke stellt sich zu Beginn gleich einmal breit auf: Neben den drei Teilintegrierten-Modellen "Slim" für schmale Vans, "Pure" als Einstiegs-TI und "Advance" mit mehr Ausstattung geht auch direkt ein Corigon Campervan (2025) an den Start. Und zwar nicht nur einer, sondern gleich drei Kastenwagen-Grundrisse: 54 D, 60 D und 60 S nennen sich die Campervan-Modelle der neuen Marke und basierend entsprechend der Doppelziffer auf dem 5,4, beziehungsweise 6,0 m langen Radstand des Fiat Ducato. Das 6,4-m-Chassis des L3-Ducato ist bislang noch nicht für das Corigon-Portfolio vorgesehen.

Preislich sortieren sich die im italienischen Werk in San Casciano gebauten Campervans – hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt – knapp oberhalb der ebenfalls im Einstiegssegment eingeordneten Schwestermarke Etrusco ein. Los geht es mit dem kompakten Corigon CV 54 D bei 55.499 Euro, der somit knapp 500 Euro oberhalb des vergleichbaren Etrusco CV 540 DB für mindestens 54.999 Euro angesiedelt ist (Alle Preise: Stand Juni 2025). Sollten die Sechs-Meter-Campervans ähnlich viel Aufpreis kosten, wie die Etrusco-Pendants, ist mit knapp 1000 Euro für 60 cm mehr Fahrzeuglänge zu rechnen.

Innenraum: Drei Modelle mit etablierter Raumaufteilung

Ein Blick in den Wohnraum der Corigon Campervans (2025) zeigt, worauf es bei der neuen Best-Price-Marke ankommt: Einfachheit. Corigon selbst spricht von "zeitgemäßem Design" und verzichtet auf Effekthascherei, schnelllebige Trends oder Experimente mit exotischen Materialien wie Kork oder Filz. Im Kastenwagen übersetzt sich das in klare Linien, einfache Möbelfronten und viel Stauraum. Auch die Innenraumbeleuchtung ist schlicht, aber mit Deckenlampen und Lesespots sowie LED-Leisten unter den Dachstauschränken funktional gehalten.

Bei den Grundrissen spricht die junge Hymer-Marke Klartext: Man setze auf Layouts, die bereits "am Markt etabliert sind". Der Blick auf die drei Grundrisse des Corigon Campervans (2025) lässt schnell verstehen, was damit gemeint ist. Alle drei Modelle, 54 D, 60 D und 60 S setzen auf die klassische Kastenwagen-Aufteilung mit Halbdinette vorne, Seitenküche im Schiebetür-Bereich, einer kompakten Nasszelle und einem Heckbett. Die Grundrisskürzel verraten, wie letzteres angeordnet ist. 54 D und 60 D setzen auf das klassische quer eingebaute Doppelbett, der 60 S kommt auf sechs Metern Außenlänge mit zwei Einzelbetten im Heck vorgefahren.

Familienfreundlich soll der Best-Price-Campervan dann jedoch auch sein. Optional lässt sich ein Aufstelldach mit zwei weiteren Schlafplätzen hinzubuchen, Isofix bietet die junge Marke dagegen bereits serienmäßig für die Sitzbank im Campervan an. Der Sitzgruppenumbau ermöglicht einen fünften Schlafplatz. In der Küche findet serienmäßig ein 84-l-Kompressor-Kühlschrank serienmäßig in der Stirnseite des Blocks seinen Platz. Zur Küche selbst nennt Corigon bisher zwar kaum Details, die Bilder und Grundrisse legen aber die im Preissegment übliche Koch-Spül-Einheit mit Zweiflammen-Gaskocher nahe.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als Basisfahrzeug setzen die Corigon Campervans (2025) auf den Fiat Ducato. Auf welche Antriebe die junge Best-Price-Marke setzt, bleibt zunächst noch unbekannt. Allerdings ist – mit Blick auf die italienische Schwestermarke Etrusco – die 140 PS (103 kW) starke Leistungsstufe des 2,2-l-Turbodiesels als Einstiegsmotorisierung denkbar. Optional sind bei den Campervans von Etrusco sowohl die Achtstufen-Automatik sowie der leistungsstärkste Motor aus dem Ducato-Regal mit 180 PS (136 kW) lieferbar, das dürfte auch bei Corigon nicht anders sein.