Mit der neuen Wohnmobil-Marke Corigon will Hymer ab Sommer 2025 eine der letzten Nischen der Camping-Branche füllen: das Einstiegssegment. Was wir bisher zu den Modellen der neuen Marke wissen und zu welchem Preis sie starten, verraten wir hier.

Neuer Hymer-Marke: Corigon kommt im Sommer 2025

"Maximale Funktionalität und bewährte Grundrisse" sprechen "preissensible Kunden an, die bisher keine andere Lösung gefunden haben". So heißt es zumindest bei Hymer zur neuen Marke Corigon, die ab Sommer 2025 auf Kundenfang gehen darf. Das ist schon deshalb bemerkenswert, weil es der Erwin Hymer Group nicht an Marken fehlt, die ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Mit Sunlight, Carado und Etrusco ist der Branchenriese im Nice-Price-Segment gut aufgestellt. Und doch sieht Hymer im Segment der günstigen Wohnmobile noch Potenzial: Aktuell sollen rund 19 Mio. Deutsche an der Urlaubsform Camping interessiert sein, so das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des ADAC. Und für 46 Prozent der befragten Personen spielt das Preis-Leistungs-Verhältnis eine besonders wichtige Rolle.

Preis: Corigon-Modelle starten bei unter 60.000 Euro

Viel ist es noch nicht, was Hymer über die neue Marke verrät. Der Kunstname Corigon scheint aber für sich selbst zu sprechen, denn er setzt sich aus den englischen Begriffen "Core" (zu Deutsch "Kern") und "Go on" zusammen, was laut Philipp Lahl, Head of Marketing, für "Fortschritt und Aufbruch" steht. Einen Lifestyle-Camper würden die Vermarktungs-Profis aus Bad Waldsee sicher anders verkaufen. Zudem sollen die Kastenwagen und Teilintegrierten (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt), von denen die Rede ist, auf bewährten Modellen und Grundrissen basieren. Und: Produktionsstandort wird das hochmoderne Hymer-Werk im toskanischen San Casciano sein, wo bereits seit 2016 die Etrusco-Modelle montiert werden.

Es spricht also vieles dafür, dass es zwischen den Etrusco- und Corigon-Modellen gewisse Parallelen gibt. In der offiziellen Hersteller-Lesart "profitiert Corigon von den Entwicklungs- und Produktionskapazitäten der Erwin Hymer Group". Gleichzeitig ist von Einstiegspreisen knapp unter 60.000 Euro die Rede – ähnlich wie bei Etrusco, wo selbst ein sieben Meter langer Teilintegrierter wie der Etrusco T 6.9 SB Base ab 59.999 Euro (Stand: April 2025) zu haben ist. Und auch die Basis-Fahrgestelle sind die gleichen: Corigon soll auf den Fiat Ducato und den Ford Transit setzen.

Foto: Corigon

Premiere auf dem Caravan Salon 2025

Zu den strategischen Zielen, die Hymer mit der neuen Marke verfolgt, gehört auch der Ausbau des Händlernetzes. Wie viele neue Partner sich um den Corigon-Vertrieb kümmern sollen, will Hymer im Verlauf des Sommers 2025 verraten. Die offizielle Premiere feiert die neue Nice-Price-Marke auf dem Caravan Salon 2025 in Düsseldorf. Weitere Informationen zu den tatsächlichen Baureihen der neuen Marke will Hymer "in Kürze" freigeben – wir bleiben natürlich dran.