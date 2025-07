Mit Corigon startete im Sommer 2025 eine neue Marke auf dem Campingfahrzeug-Markt. Hinter dem Newcomer steckt allerdings niemand geringeres als die Erwin Hymer Group. Die neue Marke positioniert sich mit einem Basispreis, der bewusst unterhalb der 60.000-Euro-Grenze liegt, im Best-Price-Segment. Die Zielgruppe der Marke sind preissensible Kund:innen, denen insbesondere ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig ist. Um das zu erreichen, setzt man bei Corigon auf bewährte Modelle und Grundrisse. Direkt zum Marktstart der neuen Hymer-Marke besteht die Modellpalette aus vier Baureihen. Zwei Teilintegrierte, ein schmaler Teilintegrierter und ein Campervan gehen auf Kundenfang. Die teilintegrierten Reisemobile "Pure" als Basismodell mit zwei Grundrissen und der auf Komfort ausgelegte "Advanced" mit vier Grundrissen sowie die drei Grundrisse des Campervans setzen auf den Fiat Ducato, der schmale Teilintegrierte "Slim" basiert auf dem Ford Transit.

Corigon: Der Kunstname steht für "Fortschritt und Aufbruch"

Als Produktionsstandort für die neue Marke wählte Hymer das hochmoderne Werk im toskanischen San Casciano. Hier rollen seit 2016 bereits Wohnmobile von Etrusco vom Band, Erfahrung und Know-how sind daher bereits vorhanden. Namenspate für "Corigon" ist aber anders als bei der italienischen Schwestermarke kein antikes Volk, sondern eine Verschmelzung der englischen Begriffe "Core" und "Go on" für "Kern" und "weitergehen". Laut Philipp Lahl, Head of Marketing, soll der Kunstname für "Fortschritt und Aufbruch"stehen.