Preis: Chausson S695 (2025) ab 60.990 Euro

Mit dem Chausson S695 (2025) bietet der französische Wohnmobil-Hersteller einen besonders schmalen und preislich durchaus attraktiven Teilintegrierten an (die verschiedenen Wohnmobil-Bauarten im Überblick). Der Camper der französischen Trigano-Tochter präsentiert sich mit dem Aufbau, der Isolierung und dem Komfort eines ausgewachsenen Reisemobils. Das französische Wohnmobil auf Ford-Transit-Basis kommt allerdings mit Abmessungen daher, die eher an einen Kastenwagen erinnern. So misst der Chausson S695 (2025) 6590 mm in der Länge, 2100 mm in der Breite und 2750 mm in der Höhe.

Preislich startet das Einstiegsmodell bei 60.990 Euro (Preis: Stand Juni 2025). Möglich wird dieses Preisniveau, das man sonst eher aus dem Campervan-Segment kennt, durch einen Verzicht auf überflüssigen Ausstattungs-Ballast, ohne bei Komfort und Sicherheit nennenswerte Abstriche zu machen. Mit vier Sitzplätzen und zwei bis bedarfsweise drei Schlafplätzen eignet sich der Camper ideal für Paare oder kleine Familien, die Wert auf Flexibilität, Wohnkomfort und Technik legen. Laut Hersteller tritt der Chausson S695 (2025) an, um zu zeigen, dass ein schmaler Teilintegrierter nicht zwangsläufig "weniger Wohnmobil" bedeuten muss.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: französisches Bett, Hubbett und viel Stauraum

Zumindest, was die Kopffreiheit angeht, trifft das zu: Die Stehhöhe beträgt durchgängig 1,96 m. Während die Dinette einer klassische Vierer-Sitz-Konfiguration folgt, steigern höhenverstellbare Drehsitze mit Armlehnen auf den vorderen Plätzen den Reisekomfort. Per Vorhang lässt sich der Wohnraum unkompliziert vom Fahrerhaus abtrennen. Egal, ob man sich für die Panorama-Dachhaube oder zwei separate Dachhauben entscheidet: Viel Tageslicht fällt in jedem Fall in den Innenraum und sorgt für ein angenehmes Raumgefühl.

Foto: Chausson

Herzstück des Grundrisses des Chausson S695 (2025) ist ein komfortables französisches Bett mit einer Liegefläche von 1,43 x 1,88 m im Heck. Dank leicht abgesenktem Stauraum ist es besonders leicht zugänglich. Tagsüber sorgt das elektrisch verstellbare Hubbett für viel Platz im Wohnbereich, wenn das Bett aus dem Weg ist. Abends verwandelt es den Innenraum in einen zusätzlichen Schlafplatz im Format 0,90 x 1,85 m, der entweder als Hauptschlafgelegenheit oder als Gästebett genutzt werden kann.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Die Küche punktet mit sinnvoller Anordnung und ausreichend viel Stauraum. Gekocht wird auf einem Zweiflammen-Gasherd (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test), der von einer 13-kg-Gasflasche gespeist wird (hier unsere Kauftipps für die Camping-Gasflasche). Der wahlweise per Gas oder elektrisch betriebene Kühlschrank verpackt standardmäßig 87 l. In den Frischwassertank passen 105 l, in den Auffangbehälter fürs Abwasser 100 l (so den richtigen Wassertank fürs Wohnmobil finden). Ein großzügiger Kleiderschrank und eine XL-Aufbautür von 60 cm Breite erleichtern den Campingalltag.

Die feste Duschtrennwand im Bad unterstreicht den Komfortanspruch – auf PVC-Vorhänge und anderen Trenn-Zierrat wird bei Chausson durchgehend verzichtet. Für Ordnung bei gleichzeitig hohem Nutzwert sorgt eine durchgehende, beleuchtete Garage im Heck, deren Türen auf beiden Seiten einen einfachen Zugang ermöglichen. Verstärkte, verzinkte Stahlverlängerungen im Chassis garantieren dabei besondere Langlebigkeit.

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: Ford Transit

Als Basisfahrzeug für den Chausson S695 (2025) dient der Ford Transit der aktuellen Generation. Zur Wahl stehen ein 2,0-l-Diesel-Vierzylinder-Motor mit 130 PS (96 kW) und Schaltgetriebe in der "First Line" genannten Basisausstattung. Ein kräftigerer Motor mit 165 PS (121 kW) ist in an eine Achtstufen-Automatik gekoppelt und serienmäßig dabei, wenn man sich für die "Sport Line" genannte höhere Ausstattungslinie entscheidet. Andernfalls kostet die Automatik 3490 Euro extra (So sind Automatikgetriebe aufgebaut).

Serienmäßig an Bord ist indes in beiden Varianten das Ford Safety-Paket, das unter anderem Kollisionswarnung, Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor, Reifendrucksensoren und Geschwindigkeitszeichenerkennung beinhaltet (was man zu Assistenzsystemen wissen muss). Für eine angenehme Temperatur im Innenraum sorgt eine, auch während der Fahrt betreibbare Dieselheizung (welche Heizung zu welchem Camper passt). Dank der fortschrittlichen IRP-Struktur mit 64 mm Bodenstärke und GFK-Verbundmaterial ist der Aufbau exzellent isoliert. Im Zusammenspiel mit doppelverglasten Fenstern, Thermorollos und Trennvorhängen bleibt die Wärme da, wo sie im Winter hingehört und im Sommer nichts zu suchen hat, nämlich im Innern des Campers.

Eine Vorbereitung für Solarmodule (die besten Solaranlagen fürs Wohnmobil in unserem Vergleich) und Rückfahrkamera (die besten Rückfahrkameras zum Nachrüsten in unserem Test) sowie ein Gas-Außenanschluss bereiten den Chausson S695 (2025) für weiteren individuellen Ausbau vor. Die Ausstattungslinie Sport Linie kostet unterm Strich 8000 Euro mehr als die First Line. Sie ergänzt das Angebotspaket neben der bereits genannten Motor-Getriebe-Kombination um weitere serienmäßige Highlights wie den optisch markanten Trail-Kühlergrill, ein Panorama-Dachfenster im Fahrerhaus, 16-Zoll-Alufelgen (hier die Vor- und Nachteile von Alu- gegenüber Stahlfelgen) und Komfortmatratzen auf allen Schlafplätzen.