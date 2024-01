Vom 13. bis zum 21. Januar 2024 findet die Internationale Ausstellung für Caravaning, Motor und Touristik (CMT) statt. Alle Infos zu den Händlern, Öffnungszeiten sowie den Ticketpreisen.

Fahrzeuge, Reiseziele sowie Neuheiten zum Thema Urlaubsideen und Erholung bietet die Internationale Ausstellung für Caravaning, Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart. Vom 13. bis zum 21. Januar 2024 findet die Sondermesse auf dem Stuttgarter Messegelände statt, der Fokus liegt 2024 auf regionalen Reisen sowie Fernreisen. Das Partnerland der Urlaubsmesse sind die Philippinen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps für den Caravan-Kauf (Video):

Wer stellt auf der CMT aus?

Auf der CMT 2024 zeigen viele namhafte Hersteller ihre neuesten oder beliebtesten Modelle. Darunter finden sich Ahorn, Bürstner, Dethleffs, Eura Mobil, Hymer, Sunlight, Carthago, Hobby, Malibu, Pössl sowie Westfalia. Aber nicht nur Caravan-Hersteller finden sich dort, auch zum Thema Fahrrad, Wandern, Golf, Kreuzfahrt- und Schiffsreisen stellen viele Unternehmen aus. Außerdem finden Zubehör und Camping- sowie Stellplätze erneut ihren Platz auf der Messe. Thema für 2024 sind aber auch mobiles Arbeiten, Nachhaltigkeit sowie Urlaub mit Tieren. Eine übersichtliche Auflistung aller Aussteller der CMT findet sich auf der Homepage der Messe. Insgesamt versprechen die Veranstalter weit über 120 Premieren.

Wie teuer sind die Tickets?

Karten für die CMT kann man vor Ort oder im Online-Ticketshop kaufen. Die Tageskarte für einen Wochentag beträgt 15 Euro, am Wochenende 17 Euro. Günstiger wird es, wenn man ab 14 Uhr kommt (Wochentag 10 €, Wochenende 12 €). Eine 2-Tageskarte gibt es für 22 Euro. Jugendliche von sechs bis 15 Jahren zahlen fünf Euro. Für ein Business-Ticket, die schnellen Eintritt, Zugang zur Business-Lounge sowie zu zahlreichen Fachveranstaltungen ermöglicht, gibt es für 39 Euro. Empfehlung: Die Karten lohnen sich über den Online-Ticketshop mehr, da viele Online-Tickets die kostenfreie Nutzung des VVS-Netzes beinhalten. An den Selbstbedienungskassen vor Ort kosten die Tickets zudem einen Aufpreis von drei Euro.

Wie sind die Öffnungszeiten der CMT?

Die CMT hat vom 13. bis zum 21. Januar 2024 von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Wie komme ich am besten zur CMT?

Da die Deutsche Bahn von Anfang Januar bis Ende März 2024 an der Schieneninfrastruktur auf dem Gebäude zwischen Stuttgart und Singen arbeitet, ist die Anreise zur CMT mit etwas Planung verbunden. Obwohl in den Tagen vor und während der CMT die Strecke zwischen Stuttgart-Rohr und Böblingen für den Zugverkehr gesperrt ist, fährt der öffentliche Nahverkehr. Besucher:innen kommen mit den S-Bahn-Linien zwei und drei sowie der Linie U6 zur Messe. Vom Flughafen fährt ein Direktbus. Die Busvorfahrten befinden sich wie auch Taxiplätze unmittelbar an den Eingängen zur Messe. Wer individuell anreisen will, findet viele Parkplatzmöglichkeiten sowie Carsharing-Angebote und Mietfahrräder vor Ort.