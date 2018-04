Angeboten als M von 4,40 Metern mit fünf Sitzen oder als 4,75 Meter langer XL mit sieben Sitzen, wächst der Laderaum um 100 auf bis zu 775 Liter in M- und auf 1050 Liter in der XL-Variante.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2018 Aufbauarten Van Türen 5 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leistung von 100 bis 130 PS Antriebsarten Vorderrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis k.A.

Der Citroën Berlingo (2018) stellt sich als erstes von drei Schwestermodellen vor. Der Hochdachkombi zeigt sich attraktiv, vernetzt und sicher wie noch nie. Das sind die Informationen zu Preis und Motor!

Mit dem Citroën Berlingo (2018), dessen Preis noch unbekannt ist, präsentiert sich ein weiterer Vertreter der Hochdach-Kombis. Diese tummeln sich in der Lücke, die zu große Vans, zu teure SUV und zu unpraktische Kombis übrig lassen. Ursprünglich mal als praktische Kleintransporter für Handel, Handwerk und Gewerbe entwickelt, sind sie so mit etwas mehr Charme und Komfort längst zu Freunden der Familie geworden. Der Berlingo, der jetzt in die dritte Generation geht, zählt zu den Wegbereitern dieser Klassen und wird für die Franzosen wichtiger denn je. Schließlich soll er zugleich jene Kunden bei der Marke bedienen, die all den vielen Vans hinterher trauern, die mittlerweile den ganzen SUV geopfert worden sind. Deshalb hat Citroën das kleine Raumwunder nicht nur sehr viel attraktiver gezeichnet und mit einer bulligen Front sowie den typischen Airbumps optisch in die Nähe eines Geländewagen gerückt. Die Franzosen haben den Citroën Berlingo (2018) auch innen gründlich aufgemöbelt und ihn besser ausgestattet denn je. Aufgebaut auf der jüngsten Konzernplattform EMP2 bietet er deshalb fast alle Gimmicks, die man auch aus den klassischen Pkw-Baureihen kennt. Von der automatischen Abstandsregelung über die Spurführung mit Lenkeingriff bis hin zum Head-up-Display sind insgesamt knapp zwei Dutzend Assistenzsysteme an Bord, melden die Franzosen voller Stolz. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

Citroën Berlingo (2018): Preis noch unbekannt

Auch der Sehnsucht nach Connectivity trägt der Citroën Berlingo (2018) mit großen Touchscreens, Apple Carplay und induktiven Ladeschalen Rechnung. Doch bei aller Liebe zu Komfort und Technik haben die Ingenieure die wahren Wurzeln des Berlingo nicht vergessen und auch die Nehmerqualitäten verbessert. Angeboten als M von 4,40 Metern mit fünf Sitzen oder als 4,75 Meter langer XL mit sieben Sitzen, wächst der Laderaum um 100 auf bis zu 775 Liter in M- und auf 1050 Liter in der XL-Variante. Zudem gibt es bis zu 28 Ablagen mit noch einmal 186 Litern Stauraum. Die drei Einzelsitze im Fond lassen sich nicht nur umlegen und in der XL-Version auch verschieben, sondern mit einem Handgriff ausbauen. Der Ladeboden ist dann bis vorne hin topfeben – und wenn man auch den Beifahrersitz umklappt bis zu 2,70 oder 3,05 Meter lang.

Benzin- und Dieselmotoren im Berlingo (2018)